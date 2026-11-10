Mercedes W17: el auto que devolvió la gloria a las Flechas de Plata, mientras Toto Wolff proyecta cómo repetir en 2027

Las especulaciones se confirmaron en los test de pretemporada. El desarrollo del calendario ratificó con resultados en la pista los pronósticos. Mercedes se presentó como el equipo líder en la nueva era de la Fórmula 1, la que impulsó un radical cambio técnico y de motores, y la conquista del Mundial de Constructores refrendó que la escudería con sedes en Brackley y Brixworth, en Gran Bretaña, interpretó y ejecutó mejor que nadie el reglamento.

En el autódromo José Carlos Pace, de San Pablo, las Flechas de Plata coronaron la campaña y hasta con una rareza: fue la primera vez en el año que sus espadas, Andrea Kimi Antonelli y George Russell, no se treparon al podio, pero los 652 puntos que sumaron juntos en 20 episodios se convirtieron en un número inalcanzable para los rivales. Con tres fechas para finalizar el curso, Mercedes intentará hacer lecturas para el futuro, mejorar la estadística y registrar su mayor cosecha en un campeonato: en 2016 señaló su récord, cuando la alineación que compusieron Nico Rosberg y Lewis Hamilton juntaron 765 unidades.

El piloto y el auto campeón de la Fórmula 1: Andrea Kimi Antonelli festeja sobre el modelo W17 de Mercedes en el autódromo Hermanos Rodríguez, de Ciudad de México Bryn Lennon - Formula 1 - Formula 1

Noveno título en 13 años, Mercedes igualó la marca de Williams; McLaren, que ostenta 10 coronas y era el bicampeón reinante, y Ferrari, que lidera con 16 estrellas, aunque no festeja desde 2008, enseñan el camino entre los equipos, un campeonato que se puso en juego en 1958 y que tuvo como primer ganador a Vanxwall. El modelo W17 tuvo al director técnico James Allison al frente, junto a Jarrod Murphy en el cargo de jefe de aerodinámica y a Hywel Thomas en la cúspide de la pirámide en el departamento de motores. Un tridente que desde las fábricas marcó el pulso de un auto que en la pista dominó con amplitud en el inicio: el 1-2 de Russell y Antonelli en la apertura del año en Melbourne se invirtió en la siguiente cita, en Shanghái... El boloñés completó el hilo de cinco victorias en seis carreras al ganar en Japón, Miami, Canadá y Mónaco.

Estreno y 1-2 en el Gran Premio de Australia: Andrea Kimi Antonelli y Hywel Thomas, director del departamento de motores de Mercedes, junto al ganador de la carrera, George Russell; las Flechas de Plata tuvieron un inicio avasallante de temporada y lograron el premio del Mundial de Constructores Scott Barbour - AP

“Afrontamos esta nueva etapa con una ambición clara, una ejecución precisa y un compromiso inquebrantable con la obtención de resultados”, anunció el 17 de enero pasado Toto Wolff, el jefe de Mercedes, la voz de mando que aglutina al resto de las piezas y que se unió a las Flechas de Plata tras su paso por Williams. Allison apuntó sobre el reto que encerraba la nueva temporada: “Un momento significativo en la historia de este deporte. Para quienes vivimos y respiramos ingeniería es, a la vez, emocionante e intimidante: no es un pequeño ajuste al reglamento, es una transformación radical de todos los aspectos del coche. La unidad de potencia, el chasis, la aerodinámica, los neumáticos...”. Thomas, el líder del departamento de motores, expuso de qué se trató la aventura en la fábrica de Brixworth: “Nunca vimos un desafío como este, con una nueva arquitectura de la unidad de potencia, combustibles sostenibles, mayor énfasis en la energía híbrida... Y todo esto convergiendo en un auto nuevo, diseñado desde cero. No fue simplemente una evolución, fue una revolución”.

Mercedes rompió la racha negativa de cuatro años sin coronas y proyecta cómo encarará la próxima temporada para revalidar el título de campeón de Constructores Andre Penner - AP

Austríaco, Wolff descubrió su pasión por los autos a los 17 años, en una carrera en Nürburgring. Fue piloto, aunque el retiro de patrocinadores tras las muertes de Ayrton Senna y Roland Ratzenberger, en Imola, en 1994, modificó la hoja de ruta: los negocios sepultaron los sueños de destacarse en la pista. Se asoció con Hans-Werner Aufrecht, uno de los fundadores de AMG, y compró el 49% de HWA, la empresa que lideraba el programa de Mercedes en el DTM (Deutsche Tourenwagen Masters, el campeonato alemán de autos de turismo). Analizó unirse a Toro Rosso para ingresar a la F.1, aunque desembarcó en 2009 en Williams, escudería en la que tenía participación en el paquete de acciones -16%- y luego se convirtió en el director ejecutivo. Cinco años después adquirió el 30% de Mercedes y asumió el mando: entre 2014 y 2021, las Flechas de Plata ganaron los ocho títulos de Constructores, récord para el Gran Circo. Ahora y tras cuatro años difíciles, volvió a subirse a la cima, aunque para el vienés, de 54 años, el ciclo sin éxitos no fue negativo.

Con el modelo W17, Mercedes cosechó 12 victorias en 20 grandes premios en la temporada de Fórmula 1 CHRIS GRAYTHEN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Nos equivocamos y no entendíamos por qué nos equivocábamos. Ahora, mirando atrás, es fácil señalar que se necesitaban esos momentos para crecer como personas y como organización, pero cuando no hay soluciones eso es difícil de asumir y de aceptar. Nos pasa a todos en la vida, pero no es tan fácil seguir adelante en esa situación. En 10 o 20 años, cuando miremos y analicemos la estadística, veremos que no éramos unos completos perdedores durante esos cuatro años. Terminamos dos veces segundos, una vez terceros y la restante, cuartos. Ganamos carreras. No fue tan malo, pero tampoco nos sentíamos bien. El equipo se mantuvo unido, estable, y ese es un factor importante. Para tener éxito durante varias décadas debe inculcarse una cultura en donde las personas deben tener derecho a equivocarse, a cometer errores y a expresarse. A veces fallamos, pero nos enfocamos en el largo plazo, con una visión a 10 años”, comentó Wolff, en el circuito de San Pablo, acerca de cómo Mercedes superó la pequeña racha negativa y se reinstaló en lo más alto.

The whole Team waking up as 2026 World Champions 🤩🍾 pic.twitter.com/0bydL8RerI — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 9, 2026

Mercedes ganó uno de los últimos cinco grandes premios –Antonelli en Austin–, mientras que los restantes festejos fueron para Red Bull Racing –Max Verstappen en Sepang, en el GP de Bahréin; Singapur y Ciudad de México-; McLaren se anotó un triunfo con Lando Norris en la reciente cita en San Pablo. Las Flechas de Plata no ofrecen el ritmo avasallante ni el dominio del comienzo del calendario y la situación invita a pronosticar que 2027 sería más agitado. “No creo que volvamos a ver temporadas de dominio absoluto con cuatro y ocho títulos consecutivos. Es un desafío, porque se puede pasar muy rápido del dominio al declive si una mejora, una actualización, no funciona. Es excelente para el deporte, aunque hubiera preferido que Mercedes siguiera dominando el campeonato y ganando más títulos. Esa ya no será la realidad”, expuso Wolff, que ya empieza a delinear el futuro para intentar marcar el pulso.

“La temporada 2027 empieza ahora. Se trata de aprender de las últimas tres carreras: optimizar lo que podamos, comprender qué se nos escapó al introducir la actualización y aplicar las lecciones al motor y el chasis del próximo año. Probablemente estemos entrando en la era más competitiva de la historia, porque los equipos se volvieron extremadamente profesionales en investigación y recursos”, resalta el austríaco.

La temporada no terminó y Mercedes ya se adueñó de los dos títulos, pero, con Wolff al frente, las Flechas de Plata proyectan cómo repetir ante rivales que acechan en las fábricas y en las pistas. En el lema “creímos, soñamos y lo hicimos”, quizás, esté el secreto del éxito.