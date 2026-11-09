El tenso cruce entre Franco Colapinto y su ingeniero Stuart Barlow, por el ingreso a los boxes en el Gran Premio de Brasil

El Gran Premio de Brasil resultó una competencia intensa y compleja para todos los pilotos, pero en especial para Franco Colapinto, que volvió a quedar afuera de la zona de los puntos, y hasta protagonizó un tenso ida y vuelta en la comunicación por radio con su ingeniero de carrera, Stuart Barlow, en la que discutieron sobre el momento exacto para realizar la primera parada en los boxes.

La situación se dio cuando Colapinto, que estaba en el puesto 15, insistió para ingresar a los boxes antes de lo planificado por el equipo. La discusión se produjo entre las vueltas 17 y 18, en un tramo de la competencia en el que la pista comenzaba a secarse. Varios pilotos ya habían iniciado el cambio de neumáticos intermedios por compuestos blandos y para piso seco. Frente a ese escenario, el argentino le pidió a Barlow la posibilidad de anticipar el ingreso al pit-lane: “Creo que podríamos probar”, se escuchó a Colapinto decirle a su ingeniero para cambiar los neumáticos.

🎧"¿POR QUÉ NO ENTRAMOS EN BOXES LA VUELTA ANTERIOR"



Antes de parar en boxes, Colapinto debatió con su ingeniero Stuart Barlow sobre parar o no, y no ocultó su enojo con la decisión final.#Colapinto #BrazilianGP pic.twitter.com/nRMrT1kXiC — Carburando (@CarburandoTV) November 8, 2026

La respuesta no fue la que más convenció al piloto: “De momento los autos con lisas son más lentos, amigo. No nos conviene, creo”. La idea del equipo era esperar un giro más para hacer ingresar al argentino para colocarle los compuestos blandos. Entonces, como no sucedió el ingreso, Colapinto retomó el pedido: “¿Por qué no entramos a boxes en la vuelta anterior? Ahora quedémonos afuera. No quiero hacer double stack. No double, estamos muy cerca”. El pedido del argentino estaba vinculada a la maniobra que hubiera obligado al equipo a atender a ambos Alpine de forma consecutiva, ya que Pierre Gasly estaba muy cerca en la pista.

Ya sin demasiadas negociaciones, llegó otra respuesta de Barlow: “Quedate afuera”. Entonces, Colapinto reaccionó con intercambio que marcó la tensión: “¿Quieren que entre? Entro”, y nuevamente el ingeniero le dijo: “Quedate afuera”.

Frente a este cruce, Colapinto pareció perder la paciencia ante la determinación del equipo y se escuchó por la radio que el argentino le dijo: “¿Pero no vamos a entrar?”. Con un tono más calmo, Barlow le hizo saber que querían completar otra vuelta: “Amigo, vamos a tener que hacer esta vuelta”. El piloto argentino no se quedó callado: “Stu, se los dije. Era para boxes, quería entrar”.

"FUI AL LÍMITE TODA LA CARRERA. LARGAMOS PÉSIMOS, FUE LA PEOR DEL AÑO". Franco Colapinto luego de quedar 13° en Interlagos.



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Finalmente le indicaron que ingrese a los boxes en el giro 18 para colocar neumáticos para piso seco. Tras la parada, el auto regresó a la pista en la 15ª posición. Desde ese reingreso, Colapinto tuvo un buen ritmo y superó a Carlos Sainz, y a sostener una defensa intensa ante Nico Hülkenberg y Arvid Lindblad. Llegó a escalar hasta el puesto 11° durante la vuelta 47, a una posición de la zona de puntos, antes de una segunda parada que lo hizo retroceder nuevamente hasta el puesto 15.

Con la llegada de la lluvia, Colapinto volvió a ingresar a los boxes para colocar neumáticos intermedios para la pista mojada, lo que le permitió entrar a los pits por delante de Gasly y que pueda cerrar la carrera en el 13° puesto, el mismo lugar desde el que había largado, y con su compañero un puesto más atrás.

El descontento de Briatore

Alpine no cerró un buen fin de semana en el Gran Premio de San Pablo. En este contexto, habló Flavio Briatore y mostró su desencanto. Es que la escudería no atraviesa buenos resultados en el último tramo de la temporada.

Con un solo punto sumado en los últimos seis grandes premios, en Brasil volvió a verse este mal momento y Flavio Briatore habló sobre lo que dejó la carrera de este domingo. “Un final decepcionante para un fin de semana en el que, en general, hemos rendido por debajo de lo esperado”, expresó el asesor ejecutivo de Alpine.

Flavio Briatore manifestó que estaba decepcionado por el desempeño en el GP de Brasil

Sobre un fin de semana complicado por la presencia de las lluvias, el italiano dijo que deben encontrar respuesta a la falta de velocidad en la pista mojada: “Está claro que tenemos trabajo por hacer para entender cómo sacar el máximo provecho del coche en condiciones de lluvia, ya que fue uno de nuestros puntos débiles este fin de semana”.

Por último, Briatore se manifestó en línea con la velocidad: “Estuvimos entre los más rápidos con los neumáticos blandos durante la fase de la carrera en la que todos cambiaron a neumáticos de seco, pero eso dejó de ser así poco después, cuando regresó la lluvia. Tenemos muchas cosas que analizar como equipo antes de centrarnos en la próxima carrera en Las Vegas”, concluyó.