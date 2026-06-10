La FIA fijó una audiencia ante la exigencia de Alpine de revisar la sanción que le quitó el podio a Gasly en Mónaco

Dos sanciones de cinco segundos cada una por exceder el límite de velocidad en el pitlane fueron las que lo hicieron descender del tercer al séptimo puesto del clasificador a Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco y desataron la polémica y la presentación de un comunicado de Alpine. En la nota se solicitó un derecho de revisión ante la Federación Internacional del Automóvil (FIA) para revocar la penalización y recuperar la posición en el podio.

El jueves, de modo virtual, la escudería con sede en Enstone deberá convencer a los comisarios de la existencia de un elemento nuevo y relevante para modificar la sanción. Alpine necesitará anular los dos castigos para que el francés se reposicione dentro de los tres mejores de la carrera en las calles del Principado.

Los mecánicos de Alpine trabajan durante un pitstop de Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco; cinco pilotos fueron sancionados por exceder el límite de velocidad en el pitlane YVES HERMAN - POOL

Gasly enfatizó que el limitador de velocidad se activó correctamente y mucho antes de cruzar la línea de demarcación en la entrada de la calle de boxes, donde los márgenes registrados por los sensores señalaron un exceso de 0,1 km/h -en el primer ingreso- y de 0,4 km/h en el segundo. “Sé con certeza que el auto está por debajo de los 60 km/h [en el resto de los grandes premios la velocidad es de 80 km/h]. Si hay tres o cuatro equipos sancionados por exceso de velocidad... ojalá les llame la atención a los encargados de que necesitan revisar exactamente qué está pasando porque simplemente no es correcto”, aseguró el piloto francés, que fue uno de los cinco sancionados, junto a Franco Colapinto (Alpine), Lewis Hamilton (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren) y George Russell (Mercedes).

“No creo que haya nada que pueda dolerme más en este momento. Son diez años de dejarme la p... piel para esta clase de momentos”, expresó irritado, quien ganó el Gran Premio de Italia, en 2020, con Alpha Tauri.

La resignación de Pierre Gasly después las sanciones recibidas en Montecarlo; durante el gran premio, el piloto conocía de las dos penalizaciones de cinco segundos que se le impusieron Tom Baigent - Prensa ALPINE F1

Las especulaciones indicaron que Alpine no informó a Gasly de la sanción y por eso el piloto ensayó un festejo durante la vuelta de honor, pero el francés desestimó que no estuviera anoticiado del castigo por su ingeniero de carrera Josh Peckett. Durante la demora, tras la bandera roja para reparar el asfalto en la curva Anthony Noghes, donde se accidentaron Lance Stroll (Aston Martin) y Charles Leclerc (Ferrari), Gasly fue advertido de la segunda penalización de cinco segundos. “Conocía la situación y traté de empujar para maximizar el resultado final, conociendo que la sanción se iba a aplicar. “Nos excedimos la velocidad otra vez. Conduce por el pitlane. Ve por debajo durante todo el recorrido, no estoy seguro qué está pasando. No somos solo nosotros, a muchos autos le está pasando”, comunicó por la radio Peckett.

Pierre Gasly es, junto a Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari), uno de los tres pilotos que sumó en las seis fechas del calendario 2026 de Fórmula 1 Mark Sutton - Formula 1 - Formula 1

Los documentos de la FIA señalan que la audiencia se dividirá en dos segmentos. En la primera, Alpine presentará pruebas y alegatos para demostrar que existe un elemento nuevo y relevante. Si los comisarios consideran que se cumplió con los requisitos, comenzará la segunda parte para reconsiderar los méritos de las penalizaciones. Las escuderías comentan que el número de infracciones podría tener su génesis en la configuración del pitlane y la forma en que se mide la velocidad. La FIA calcula la velocidad media a través del llamado fast lane utilizando transmisores en los autos y bucles de cronometraje que se incrustan en el asfalto. El sistema detectó que los pilotos acortaron la trayectoria a través del pitlane curvo y así recorrieron una distancia menor entre los puntos de cronometraje, a pesar de la velocidad permitida.

Integrantes del staff de Alpine, con una rueda de medición, hizo el recorrido para certificar los metros recorridos, apenas los autos superan la curva La Rascasse. Al llegar a la zona del puerto, los autos reducen considerablemente la velocidad para girar en una especie de “U” y se desvían hacia la derecha para ingresar al pitlane. Si el piloto elige ir recto durante una corta distancia, gana unos metros. Un vocero de la FIA manifestó que la medición se inicia en el momento en el que la primera rueda del coche entra en el carril rápido y que, en el caso de recortar la entrada, sería el neumático delantero izquierdo. La posición de Gasly tuvo el acompañamiento de Hamilton: “Creo que es simplemente la forma del pitlane. Llevo años recorriéndolo y no es que no pulsamos el limitador, que se activa inmediatamente”.

ALPINE oficializa apelación. Miden la calle de boxes. Entienden que la longitud pudo alterar la medida de los sensores de velocidad. #monacogp #telemetricof1 pic.twitter.com/y1nDnv6kc0 — TELEMETRICO | Adrian Puente F1 - Oficial - (@TelemetricoF1) June 7, 2026

Los requisitos de la FIA para un derecho de revisión son estrictos y un obstáculo difícil de superar. Pocas veces la solicitud de Derecho de Revisión tiene éxito, porque los equipos no logran aportar evidencia que los comisarios consideren nuevas y relevantes. Sin embargo, el año pasado, Williams logró anular una sanción de 10 segundos y dos puntos en la licencia a Carlos Sainz Jr., luego de que los comisarios reconocieran que se trató de un incidente de carrera la colisión entre el español y Liam Lawson (Racing Bulls).

Alpine marcha quinto en el Mundial de Constructores y recuperar los nueve puntos del Gran Premio de Mónaco abrirá a 11 unidades la brecha con Racing Bulls RUDY CAREZZEVOLI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Las cuatro posiciones que pretende recuperar Alpine equivalen a nueve puntos y a estirar la brecha con Racing Bulls en el Mundial de Constructores, porque los pilotos Lawson y Arvid Lindblad caerían un casillero, pasando al sexto y séptimo lugar, respectivamente. Una puja deportiva, pero también económica, porque cada unidad representa alrededor de un millón y medios de de dólares.