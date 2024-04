La Fórmula 1, la FIA y el debate de la lista de premios en el clasificador

Escuchar

A lo largo de la historia, la Fórmula 1 modificó pocas veces el sistema de puntuación para los campeonatos mundiales de Pilotos y de Constructores. El actual esquema se configuró en 2010 y premia a los diez mejores del clasificador de cada gran premio. En 2019, al igual que entre 1950 y 1959, quien registró el récord de vuelta en la carrera y se mezcla en el top ten al final del día se beneficia con un punto extra. Pero hubo también recompensa para los mejores ocho, entre 2003 hasta 2009; la gratificación fue para seis entre 1960 y 2002 y solo cinco en la primera década del Gran Circo, desde 1950 hasta 1959.

Un nuevo debate propondrá la F.1, junto a la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y los diez Constructores, con el reto de definir retoques para la próxima temporada: la intención es extender el premio hasta la duodécima posición del clasificador, ensayando una rectificación en el reparto de los puntos. La medida necesitará de la aprobación de la mitad de las escuderías para entrar en vigencia en 2025.

Williams, junto a Sauber y Alpine, las escuderías que no anotaron puntos en cinco grandes premios; con el nuevo sistema de premios, Alexander Albon hubiera aportado cinco unidades al equipo de Grove GREG BAKER - AFP

El nuevo sistema no alteará la cosecha de puntos de los siete mejores clasificados: el ganador recibirá 25 unidades; el segundo, 18; el tercero, 15; el cuarto, 12; el quinto, 10; el sexto, 8 y el séptimo, seis. Las variaciones surgirán a partir de la octava plaza, que dejaría de cosechar cuatro puntos para embolsar cinco; desde el noveno y hasta el decimosegundo, la escala irá en descenso de un punto por puesto. El análisis reviste que, en la actualidad, los diez cupos puntuables están prácticamente cooptados por cinco escuderías: Red Bull Racing, Ferrari, McLaren, Mercedes y Aston Martin, por lo que el resto de la grilla participa con escasas probabilidades de sumar para el mundial de Constructores, cuyas posiciones determinan el reparto de los premios económicos al final de la temporada, y también establecer las horas de utilización del túnel de viento, cuyo empleo está limitado y los porcentajes se revisan cada semestre.

La largada del Gran Premio de China: nueve de los diez puestos puntuables fueron a manos de pilotos de las cinco escuderías más poderosas de la Fórmula 1 HECTOR RETAMAL - AFP

La reorganización de los puntos no afectará a las escuderías líderes desde lo competitivo y tampoco aumentará la cuota de inscripción por puntos que deben pagar a la FIA cada año. Los equipos no estarían en desacuerdo, según publicó el sitio especializado motorsport.com, que tuvo contacto con algunos de los jefes de las estructuras durante el reciente Gran Premio de China que tuvo a Max Verstappen como vencedor. “No estoy en contra. Antes de llegar a Ferrari trabajé en Alfa Romeo y entiendo a la perfección la frustración de estar desandando un gran fin de semana, pero también saber que si no hay un abandono terminarás undécimo en el clasificador y la recompensa es cero. Ahora, finalizar P11 o P20 es lo mismo”, comentó Fred Vasseur, el líder de la Scuderia.

La casa de Maranello y Red Bull Racing son los dos conjuntos que, si el sistema estuviera aprobado y en vigencia, no verían modificaciones en sus puntos. En Milton Keynes, Christian Horner, que está al frente de Red Bull Racing desde el instante en que la escudería ingresó en la F.1, en 2005, se enseñó imparcial: “Parece que hay dos grupos y la lucha es tan dura entre los que batallan entre los puestos seis y diez como aquellos que lo hacen entre los cinco primeros. Creo que hay que hacer números, analizarlos y preguntarse qué cambiaríamos”, estipuló el británico.

Fred Vasseur, el jefe de Ferrari, apoya la extensión de los puestos puntuables en el clasificador; exlíder de Alfa Romeo, ahora Sauber, entiende del esfuerzo sin recompensa para las escuderías que conforman el segundo segmento de la grilla © FOTO COLOMBO IMAGES - © FOTO COLOMBO IMAGES

Para Aston Martin, el cambio significaría seis puntos más en el presente; para McLaren y Mercedes, el plus sería de cinco unidades. La variación más significativa la representaría Haas, que en lugar de cinco puntos tendría 17 en el mundial de Constructores y escalaría a la sexta plaza, superando a RB. La escuadra con sede en Faenza y que es una estructura satélite de Red Bull Racing aumentaría su cosecha de siete a diez puntos, aunque se retrasaría del sexto al séptimo puesto.

Las tres escuderías que no sumaron en 2024 –Williams, Alpine y Sauber- no tendrían el casillero en cero si se aprueba la modificación: los de Grove contarían con cinco puntos de la mano de Alexander Albon (11mo en Arabia Saudita y Australia y 12mo, en China); los franceses, integrantes del Grupo Renault, disfrutarían de dos unidades, producto de la 11ma posición de Esteban Ocon el domingo en Shanghái, mientras que el chino Guanyu Zhou, que fue homenajeado por los fanáticos de su país en el reciente gran premio, facturaría los dos puntos de Sauber, tras terminar 11mo en el estreno del calendario en Bahréin.

Nico Hulkenberg, piloto de Haas; la escudería estadounidense sumaría 17 puntos en lugar de cinco con el nuevo esquema y se posicionaría sexta en el mundial de Constructores PEDRO PARDO - AFP

“Los últimos cinco equipos son grandes organizaciones y es muy difícil explicar al mundo exterior, a nuestros socios y a los fanáticos, que luchamos por un P11 que en realidad no entrega puntos”, comento Laurent Mekies, el ingeniero francés que tuvo un paso por Ferrari y se sumó a RB para reemplazar a Franz Tost.

“El nivel de competitividad y fiabilidad de los autos provoca que la mayor parte del calendario luchemos, en teoría, por cero puntos. Y sería ventajoso que se premie hasta el puesto 12, porque evitaría que, si en una carrera sucede algo extraordinario, completamente asombroso, como que un piloto de la línea baja finalice cuarto o quinto, provocaría que ese único resultado no sentencie las posiciones finales de los equipos”, alimentó Mekies, según consigna motorsport.com.

Valtteri Bottas y Daniel Ricciardo en batalla en el circuito de Sakhir, durante el Gran Premio de Bahréin 2024; Sauber y RB, dos de los equipos que observan con esperanza los cambios para 2025 Agencia AFP - AFP

También desde Haas se enseñaron entusiasmados de concretarse el cambio y así lo expresó Ayao Komatsu, el ingeniero japonés que tomó el control en lugar del carismático Guenther Steiner en 2024. “Sería una motivación para quienes trabajamos en los equipos de la mitad del pelotón recompensar con puntos a quienes terminan en los puestos once y doce”, apuntó el asiático.

El calendario 2024 de la F.1 recién desanda su quinto episodio, pero el Gran Circo ya proyecta el futuro y un retoque en el sistema de premios en el clasificador entra entre las variables.

LA NACION