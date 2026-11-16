La fuerte discusión entre Augusto Carinelli y Joaquín Ochoa en el Turismo Carretera en Río Cuarto

El Turismo Carretera en el autódromo de Río Cuarto tuvo un momento de elevada tensión este domingo, pero fuera de la pista. Los pilotos Augusto Carinelli y Joaquín Ochoa fueron protagonistas de una picante discusión, después de las series de la penúltima jornada del campeonato. El conflicto se había iniciado este sábado durante la clasificación, cuando ambos pilotos tuvieron un incidente en la pista que terminó con el Toyota Camry de Ochoa, oriundo de Viedma, fuera de la competencia.

Esa acción generó el enojo de Ochoa, que se bajó de su auto, pateó la trompa dañada y le hizo gestos a Carinelli cuando pasó por el sector. Los comisarios deportivos responsabilizaron al chaqueño por ingresar de manera peligrosa a la pista y le retiraron sus tiempos de clasificación.

Augusto Carinelli y Joaquín Ochoa, cara a cara y discutiendo en el TC en Río Cuarto Captura

Pero la situación no quedó allí. Este domingo, después de la tercera serie, Ochoa fue a buscar a Carinelli para reclamarle por lo sucedido y cuestionarle su comportamiento. La discusión, en la calle de boxes, subió de tono. Carinelli le dijo a Ochoa que podría haber generado un incidente mayor. Además, le recordó que en la competencia en Posadas, en julio pasado, había sucedido algo similar.

Para colmo, la madre de Ochoa intervino en la discusión y aumentó la tensión. Las personas ajenas debieron separarlos y calmar la situación, aunque hubo empujones e insultos.

En medio de la fuerte discusión, Carinelli le advirtió que debía ser más prudente: “Te vas a matar y vas a matar a uno. Tenés que ser más prudente”. De inmediato, lanzó una frase dirigida a la madre de Ochoa: “Señora, en Posadas le salvé la vida a su hijo”, sentenció. Antes de irse hacia otro sector, Ochoa le respondió: “Vos no podés correr más, chabón. Dejate de joder. Hoy no tuvo ni la dignidad de dejarme doblar”. “¡Andá, fantasma!“, le terminó diciendo a Ochoa una persona que estaba junto con Carinelli. Entre ellos, Omar Gurí Martínez, responsable del conjunto con el que compite Carinelli.

La discusión entre Carinelli y Ochoa

Lo que acaba de pasar en Río Cuarto es una locura. Rebobiná la transmisión en vivo y reviví este momentazo de la Fecha #14 del TC las veces que quieras. 🏁⚡



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El festejo de Rossi

Más allá de la fuerte discusión en los boxes, el espectáculo continuó sobre el trazado cordobés con una competencia vibrante. Matías Rossi se quedó con la victoria, de punta a punta, a bordo de su Toyota Camry. Se trató de un triunfo celebrado, porque cortó su sequía y lo devolvió a lo más alto del podio en el TC después de 33 carreras. El podio lo completaron Agustín Canapino, en el segundo lugar, y Otto Fritzler, que finalizó tercero.

Con este panorama, el torneo entra en su recta final y la expectativa es alta de cara al Gran Premio Coronación. La última fecha de la Copa de Oro se disputará el próximo 6 de diciembre en La Plata, donde Julián Santero llegará como el líder del campeonato con 116,5 puntos, escoltado de cerca por Facundo Chapur (100,5) y Mariano Werner (95,5).