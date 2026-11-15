Giannis Antetokoumpo se puso en modo “fútbol américano” y Miami Heat disfruta de una pizca de “Magic Greek”

Como si se tratara de un cuento de colección, el superhéroe Greek Freak aparece en la escena y tuerce el rumbo de la historia. Sucedió que Giannis Antetokoumpo tomó el control y le dio a Miami Heat otra victoria, la cuarta consecutiva, para acomodar al equipo en la Conferencia Este de la NBA. El fenómeno griego comenzó a desplegar sus alas y ofreció un show completo en donde corrió los límites del básquetbol en sí mismo: hasta se puso en “modo fútbol americano”. De esta forma, su equipo venció en la noche del sábado a Detroit Pistons por 137-117.

Resultó una auténtica función de Giannis, que cerró una planilla con 34 puntos, 18 rebotes y ocho asistencias. Pero lo que enloqueció a los fanáticos de la NBA y que se volvió viral fue la acción en la que el ala pivote de Miami Heat se vistió de “long snapper” (un jugador que es especialista en pases largos o profundos en el fútbol americano), al lanzar la pelota hacia atrás entre sus piernas para asistir a Klay Thompson, que sacó un tiro perfecto desde la esquina izquierda para sacudir la red con tres puntos.

El snap de Giannis

Antetokounmpo, que ya había ejecutado pases similares, fue consultado sobre su determinación de pasar la pelota de esa forma y contó: “Quería hacer el pase antes de que la pelota fuera desviada”. La jugada ocurrió a los dos minutos de comenzado el partido y Antetokounmpo se tiró, prácticamente de cabeza, hacia el piso para controlar una pelota suelta, mientras Duncan Robinson y Kevin Huerter, de Detroit, querían recuperar el balón.

Thompson recibió el “snap” de Giannis, y sacó un tiro perfecto: hasta las cámaras captaron al alero de los Heat hacer un gesto de admiración por la genialidad de su compañero. “Fue un snap increíble, al estilo de un long snapper. Es una prueba del nivel de habilidad de Giannis. La gente se queda embobada con su capacidad para volcarla y correr, pero, Dios mío... Simplemente sabía que yo estaba en la esquina. Ni siquiera me vio, y aun así la metió justo entre las piernas”, dijo Thompson tras la victoria de su equipo.

El entrenador de los Heat, Erik Spoelstra, que estaba a apenas unos pasos de donde ocurrió la genialidad de Giannis reconoció que no vio venir una jugada así: “Por lo general puedo ver el pase que alguien va a dar, y jamás habría predicho ese pase a la esquina. Y luego, Klay tiene toda una carrera de aprovechar el momento, ¿No? No va a dejar que un momento se le escape. ... Se va a asegurar de encestar el triple”.

34 points.

14 rebounds.

8 assists.

3 blocks.

... and this celly 😆



WHAT A NIGHT for Giannis Antetokounmpo as the @MiamiHEAT win their 4th straight! pic.twitter.com/kGZfS0r0uq — NBA (@NBA) November 15, 2026

No fue la única jugada que puso de pie a los fanáticos de Miami Heat, porque Antetokoumpo, se lució, antes del cierre del primer tiempo, con otro pase sin mirar, por encima del hombro, hacia Ryan Conwell, que preparó otro triple y sacudió a los Pistons. “Nos gusta cuando le aporta al juego un poquito de Magic Johnson”, definió Spoelstra sobre la tarea del fenómeno griego.

Miami ganó por séptima vez en sus últimos nueve partidos y se convirtió en el cuarto equipo en las últimas 25 temporadas en comenzar 0-4 pero remontar hasta tener marca ganadora al llegar al partido número 13.