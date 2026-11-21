Max Verstappen, que saldrá ⁠desde la pole por tercera vez esta temporada y por 51ª vez en su carrera, recibió una advertencia este sábado de los comisarios por conducir de forma errática en la última sesión ‌de entrenamientos, cuando él y George Russell entraron en contacto como si se disputaran un lugar en carrera. Al británico no le hizo ninguna gracia eso y reavivó una vieja disputa entre ambos, que justamente serán los que compartirán la primera fila del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1.

“No hay nada en el reglamento que diga que no se pueda adelantar a alguien que haya iniciado su vuelta, pero cuando hacés esto estás fastidiando a esa persona. Y él lo hace semana tras semana con muchos pilotos y todo el mundo lo acepta”, dijo, evidentemente molesto, Russell, después de conocerse la grilla definitiva, con las sanciones ya ejecutadas.

Tras la clasificación del GP de Las Vegas, con Kimi Antonelli en el centro por hacer la pole, Max Verstappen (izq.) y George Russell se mostraron en un clima de tensión CLIVE ROSE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Así, aunque su compañero Kimi Antonelli fue el más rápido en el último instante de la qualy, una penalización de cinco puesto para el flamante campeón hizo que ellos dos, que habían quedado inmediatamente detrás en la clasificación, heredaran los dos primeros puestos. La tensión estaba en el aire cuando los tres compartieron el momento en el que los más rápidos analizan lo sucedido en la jornada y la perspectiva para lo que vendrá.

El punto álgido surgió durante la tercera práctica libre, a falta de unos 10 minutos. Los dos pilotos quedaron muy cerca en una vuelta lanzada y Russell se vio molestado por el neerlandés cuando lo sobrepasó. Pero la tensión escaló y en la primera curva por delante, la 14, el de Mercedes se metió por adentro para recuperar el lugar y llevó casi hasta el muro a su rival. Max reaccionó sacando un dedo para hacerle un gesto obsceno. No se quedaría ahí el problema.

Furioso, Russell continuó su descarga, sin mencionar a Verstappen: “No voy a aceptar así nomás que alguien me perjudique así y camine por ahí como si fuera más grande y mejor que todos los demás. Así que sí, alguien tiene que ‌plantarle cara a ese tipo”. Max casi no quiso hablar del tema y se quedó mirando hacia el piso y hacia el otro lado: “Nada. No pasó nada. Ni siquiera quiero perder el tiempo en eso. No vale la pena para mí en absoluto”.

Hay mucho más detrás de ese encontronazo en la pista. Russell y Verstappen se disputan actualmente el segundo puesto en la clasificación general, con el piloto neerlandés hoy ⁠17 puntos por delante y con el impulso a su favor a falta de tres carreras.

“Quería salir desde la pole, pero probablemente ‌estoy más satisfecho con el rendimiento de hoy que, digamos, en México hace un par de semanas, cuando salí desde ⁠la primera fila”, dijo Russell en sus primeras declaraciones tras bajarse del Mercedes.

No es una novedad decir que Verstappen y Russell se quieren ver lo más lejos posible. A finales de 2024 ya tuvieron sus cruces fuertes, con el entonces campeón estallando y amenazando con llevarlo contra un muro. En 2025 y durante este año se vivieron otras acciones del mismo tenor en las que exteriorizaban el enojo por las radios con sus ingenieros.

Lo mejor de la clasificación del GP de Las Vegas

Ahora, en Las Vegas, los cortocircuitos dieron un paso más. Y, además, saben que saldrán primero y segundo en la carrera en la noche del sábado en Las Vegas y la madrugada argentina.