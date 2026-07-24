La primera práctica para el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1: Colapinto le cede la butaca a Paul Aron

La Fórmula 1 aterrizó en el circuito de Hungaroring, en las afueras de Budapest, para disputar la última fecha de la primera etapa de la temporada 2026. La jornada de este viernes presenta una novedad destacada para el automovilismo argentino en la máxima categoría: Franco Colapinto no participa de la primera sesión de prácticas libres (FP1). El equipo Alpine, cumpliendo con el reglamento que exige a las escuderías ceder sus monoplazas a pilotos jóvenes en dos ocasiones por temporada, designó al estonio Paul Aron para tomar el mando del vehículo del argentino en esta primera instancia. Esta es la primera de las cuatro veces que la escudería hará efectiva esta rotación obligatoria durante el calendario actual.

El cronograma oficial para el Gran Premio de Hungría marca el inicio de la actividad oficial este viernes, con la FP1 a las 08.30 y la segunda práctica (FP2), donde Colapinto retomará su asiento, programada para las 12. La acción continuará mañana sábado con la FP3 a las 07.30 y la sesión de clasificación a partir de las 11, mientras que la carrera principal tendrá lugar el domingo desde las 10. Los seguidores podrán seguir cada instancia a través de F1TV, Disney+, Fox Sports y la cobertura minuto a minuto de LA NACION.

Paul Aron, piloto suplente de Alpine

En la FP1, cinco de los once equipos de la Fórmula 1 cuentan con un piloto novato: Leonardo Fornaroli reemplaza a Piastri en McLaren; Fred Vesti al líder del campeonato de F1, Kimi Antonelli, en Mercedes; el japonés Ryo Hirakawa pilota el Haas de Ollie Bearman; Colton Herta tomó el control del MAC-26 de Valtteri Bottas; y el apuntado Paul Aron entra en lugar de Franco Colapinto.

Más allá de la pista, el piloto argentino captó la atención mediática al reflexionar sobre la reciente final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Al lado de los ibéricos Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin), Colapinto expresó su incomodidad respecto de lo que dejo encuentro: “Pareció una guerra entre un país y otro; no me gusta ver eso”, señaló con preocupación. El corredor profundizó en su análisis sobre el impacto del deporte rey: “Son dos países que siempre han estado muy unidos, y fue una gran final para ser latino. Tener una final entre dos países de habla hispana fue increíble, pero luego crea todas estas diferencias. Las cosas que crea un deporte como el fútbol, ahora parecen enemigos acérrimos. Con Messi jugando para el Barcelona, le dio a España tantos momentos felices, y terminó siendo bastante malo y pareció una guerra entre un país y otro”.

Slightly different view to FP1 for @FranColapinto today.



He’s watching on whilst Paul fulfills his rookie driver duties.



Franco will be back in the car for FP2. pic.twitter.com/TBbT9Q2h6m — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 24, 2026

El deportista también criticó las manifestaciones de odio observadas en la hinchada. “El fútbol, siendo el deporte más visto del mundo, no es agradable ver y mostrar eso. Por suerte, no se quemó, ¡la camiseta de Dios no se quema! En general, no fue muy agradable de ver. El fútbol crea este tipo de cosas que la F1 no crea, y eso no me gusta. Pero sí, merecidos ganadores. Ojalá sean un poco más creativos con las canciones para el próximo Mundial. Es un poco aburrido”, concluyó el piloto tras evaluar los hechos con tono crítico. La transición hacia las exigencias del circuito de Hungaroring será ahora el foco absoluto para el equipo.

Además, antes de los ensayos para el GP de Hungría, Max Verstappen continuó sin desvelar su futuro en el hospitality de Red Bull, pero volvió a reiterar su amor por su equipo, el que le llevó al Circo de la Fórmula 1 y que lo convirtió en tetracampeón mundial: “Este equipo es como una segunda familia para mí y solo intento comprender cada vez mejor nuestro coche y, por supuesto, volver a ganar carreras”, afirmó.

“Hemos estado muy cerca durante un fin de semana de carrera y, obviamente, espero que no se quede solo en ese fin de semana. Pero, como he dicho antes, está claro que estamos en una trayectoria ascendente. Y eso es muy positivo”, agregó.