Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1 2026, tras el triunfo de Kimi Antonelli en España

Kimi Antonelli (Mercedes) se quedó este domingo con el Gran Premio de España de la Fórmula 1, que se desarrolló en el nuevo circuito de Madrid, y aumentó aun más la gran ventaja que tiene en la cima de la tabla de posiciones de pilotos por sobre sus perseguidores.

El italiano largó segundo, por detrás de Lando Norris (McLaren) y llegó adelante por octava vez en el torneo en 14 pruebas. Así, llegó a los 292 puntos y acumula 81 más que su compañero de equipo, George Russell, quinto en la prueba. Lewis Hamilton (Ferrari), que abandonó al principio de la prueba, está tercer con 191 tantos mientras que Norris y Max Verstappen (Red Bull), tercero y segundo respectivamente en el autródromo Madring, continúan en la general.

Franco Colapinto (Alpine), por su parte, hizo una gran carrera y llegó séptimo, posición con la que obtuvo seis unidades y se mantiene 12° con 27, a solo cuatro de Arvid Lindblad (Racing Bulls). Pierre Gasly (Alpine) terminó 12° y no consiguió puntos.

En la tabla de constructores sigue mandando Mercedes con 503 puntos gracias a la soberbia campaña de Antonelli y a lo hecho por Russell. Ferrari tiene 358 y McLaren, 306. Alpine se ubica sexto con 68.

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Cataluña: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).

GP de Italia en Monza: Kimi Antonelli (Mercedes) .

. GP de España: Kimi Antonelli (Mercedes) .

. GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Bahréin en Malasia: 4 de octubre.

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1

La tabla de posiciones de constructores de la F1 2026

La tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1

La próxima fecha de la Fórmula 1 será el fin de semana del 27 de septiembre el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito de Bakú.