Cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de España de la Fórmula 1

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El argentino coronó un gran fin de semana en el circuito de Madrid y volvió a sumar puntos para Alpine en la carrera que ganó Kimi Antonelli
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Franco Colapinto (Alpine) coronó un gran fin de semana en el Gran Premio de España que se desarrolló en el nuevo circuito de Madrid y se ubicó séptimo en la carrera de este domingo, con la que sumó seis puntos más para las tablas de posiciones y de constructores.
El argentino largó noveno y, una vez más, demostró que es uno de los mejores iniciadores de pruebas porque sobrepasó a Oscar Piastri (McLaren) y a Liam Lawson (Red Bull) y escaló al séptimo puesto. En la sexta vuelta, subió un escalón más gracias al abandono de Lewis Hamilton (Ferrari).
El pilarense se sostuvo hasta la vuelta número 15, cuando entró a los pits, compitiendo de igual a igual con monoplazas de mayor potencial. Cuandro regresó a la pista, lo hizo en el décimo lugar y no quedó tan relegado gracias a que, en ese momento, había Safety Car.
Desde entonces, giró en esa posición y aguantó el embate de cada uno de los rivales que tenía detrás. Sobre el final, superó a Gabriel Bortoleto (Audi) y llegó al octavo escalón a sabiendas de que su compañero Pierre Gasly, que marchaba sexto, tenía que ingresar a los boxes en algún momento. El francés recién lo hizo en el penúltimo giro y, así, Franco pasó a estar séptimo y llegó en esa ubicación gracias a que aguantó en el último giro a Piastri.
Con los seis puntos que sumó en la carrera que ganó Kimi Antonelli (Mercedes), el líder absoluto del certamen seguido de Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren); el pilarense llegó a las 27 unidades, con las que sigue 12° en la tabla de pilotos, pero achicó el margen con Arvid Lindblad (Racing Bulls) a solo cuatro
Además, le dio los únicos tantos a Alpine porque Gasly terminó 12° y la escudería gala se afianzó aun más en el sexto lugar. El líder es Mercedes con 468 puntos gracias a la soberbia campaña de Antonelli y a los hecho por George Russell, que es su escolta entre los pilotos.
Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1
2024
Williams
- GP de Monza - 12°
- GP de Azerbaiyán - 8°
- GP de Singapur - 11°
- GP de Austin - 10°
- GP de México - 12°
- GP de Brasil - Abandonó
- GP de Las Vegas - 14°
- GP de Qatar - Abandonó
- GP de Abu Dhabi - Abandonó
2025
Alpine
- GP de Emilia-Romagna: 16°
- GP de Mónaco: 13°
- GP de España: 15°
- GP de Canadá: 13°
- GP de Austria: 15°
- GP de Gran Bretaña: Abandonó
- GP de Bélgica: 19°
- GP de Hungría: 18°
- GP de Países Bajos: 11°
- GP de Italia: 17°
- GP de Azerbaiyán: 19°
- GP de Singapur: 16°.
- GP de Austin: 17°.
- GP de México: 16°.
- GP de Brasil: 15°.
- GP de Las Vegas: 15°.
- GP de Qatar: 14°
- GP de Abu Dhabi: 20°
2026
Alpine
- GP de Australia: 14°
- GP de China: 10°
- GP de Japón: 16°
- GP de Miami: 7°
- GP de Canadá: 6°
- GP de Mónaco: 15°
- GP de Barcelona: 10°
- GP de Austria: 15°
- GP de Gran Bretaña: 9°
- GP de Bélgica: 10°
- GP de Hungría: 15°
- GP de Países Bajos: 14°
- GP de Italia: 9°
- GP de España: 7°
La próxima carrera de la Fórmula 1 en que competirá Colapinto será el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito de Bakú el fin de semana del domingo 27 de septiembre.
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