Cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de España de la Fórmula 1

Franco Colapinto (Alpine) coronó un gran fin de semana en el Gran Premio de España que se desarrolló en el nuevo circuito de Madrid y se ubicó séptimo en la carrera de este domingo, con la que sumó seis puntos más para las tablas de posiciones y de constructores.

El argentino largó noveno y, una vez más, demostró que es uno de los mejores iniciadores de pruebas porque sobrepasó a Oscar Piastri (McLaren) y a Liam Lawson (Red Bull) y escaló al séptimo puesto. En la sexta vuelta, subió un escalón más gracias al abandono de Lewis Hamilton (Ferrari).

La gran largada de Colapinto en el GP de España

El pilarense se sostuvo hasta la vuelta número 15, cuando entró a los pits, compitiendo de igual a igual con monoplazas de mayor potencial. Cuandro regresó a la pista, lo hizo en el décimo lugar y no quedó tan relegado gracias a que, en ese momento, había Safety Car.

Desde entonces, giró en esa posición y aguantó el embate de cada uno de los rivales que tenía detrás. Sobre el final, superó a Gabriel Bortoleto (Audi) y llegó al octavo escalón a sabiendas de que su compañero Pierre Gasly, que marchaba sexto, tenía que ingresar a los boxes en algún momento. El francés recién lo hizo en el penúltimo giro y, así, Franco pasó a estar séptimo y llegó en esa ubicación gracias a que aguantó en el último giro a Piastri.

Con los seis puntos que sumó en la carrera que ganó Kimi Antonelli (Mercedes), el líder absoluto del certamen seguido de Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren); el pilarense llegó a las 27 unidades, con las que sigue 12° en la tabla de pilotos, pero achicó el margen con Arvid Lindblad (Racing Bulls) a solo cuatro

Además, le dio los únicos tantos a Alpine porque Gasly terminó 12° y la escudería gala se afianzó aun más en el sexto lugar. El líder es Mercedes con 468 puntos gracias a la soberbia campaña de Antonelli y a los hecho por George Russell, que es su escolta entre los pilotos.

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó

GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

GP de Emilia-Romagna: 16°

GP de Mónaco: 13°

GP de España: 15°

GP de Canadá: 13°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: Abandonó

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°

GP de Países Bajos: 11°

GP de Italia: 17°

GP de Azerbaiyán: 19°

GP de Singapur: 16°.

GP de Austin: 17°.

GP de México: 16°.

GP de Brasil: 15°.

GP de Las Vegas: 15°.

GP de Qatar: 14°

GP de Abu Dhabi: 20°

2026

Alpine

GP de Australia: 14°

GP de China: 10°

GP de Japón: 16°

GP de Miami: 7°

GP de Canadá: 6°

GP de Mónaco: 15°

GP de Barcelona: 10°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: 9°

GP de Bélgica: 10°

GP de Hungría: 15°

GP de Países Bajos: 14°

GP de Italia: 9°

GP de España: 7°

La próxima carrera de la Fórmula 1 en que competirá Colapinto será el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito de Bakú el fin de semana del domingo 27 de septiembre.