Franco Colapinto en la Fórmula 1, en vivo

Durante el viernes, Colapinto terminó 13º en la primera práctica y 15º en la segunda, en una jornada en la que Alpine no mostró el rendimiento esperado. El argentino marcó 1m35s933/1000 en la FP1 y cerró el día con 1m35s886/1000 como mejor registro en el segundo ensayo. En la FP2, Franco quedó a 957/1000 de su compañero Pierre Gasly, que finalizó 11º, y no pudo completar como pretendía su vuelta con neumáticos blandos después de encontrarse con Liam Lawson en su trayectoria. Kimi Antonelli, de Mercedes, estableció el mejor tiempo del día.

FP2 is complete ✅



Kimi Antonelli led the way from Charles Leclerc and Lewis Hamilton 🙌#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/YB6eIQbpGw — Formula 1 (@F1) September 11, 2026