Franco Colapinto en la Fórmula 1, en vivo
El piloto argentino define su posición de salida para mañana en la capital española
Bearman no podrá clasificar
Tras el golpe sufrido al final de la práctica, Bearman no podrá estar en la Q1: Haas no logró tener el auto listo y deberá largar en el fondo de la grilla el domingo.
Comienza la clasificación
Semáforo en verde para el inicio de la Q1, ya con los autos en la calle de boxes en fila. Son 18 minutos para que 21 pilotos busquen su mejor vuelta. Avanzarán a la Q2 los 16 mejores.
Se viene la clasificación
Después de 45 años, Madrid vuelve a tener un Gran Premio en la F1 y los pilotos ya están listos para salir a la pista con sus autos y afrontar la clasificación.
El golpe de Bearman
Cuando restaba menos de un minuto de la última sesión de entrenamientos en “Madring”, Olivier Bearman protagonizó un segundo accidente fuerte, lo que obligó a terminar la práctica con bandera roja. El piloto inglés perdió el control del Haas, dio un trompo, llegó al muro y todo terminó con el humo sobre su cabeza y el auto muy golpeado. Así, todo concluyó antes de tiempo, con Antonelli, Leclerc y Piastri como los más rápidos.
Se golpeó Hamilton y Ferrari trabaja contrarreloj
Hamilton estrelló su Ferrari contra las protecciones al irse de pista en la tercera práctica libre. Pese a ello, retrocedió y siguió adelante para tratar de llegar a boxes, aunque con destrozos visibles en la parte delantera. Finalmente se detuvo y la sesión quedó momentáneamente detenida con la primera bandera roja. Antes, Alexander Albon (Williams) rozó el muro con sus neumáticos izquierdos, sin consecuencias graves, pero quedó en revisión su auto de cara a la qualy.
Una mejoría de Franco en la FP3
En la tercera práctica libre, Colapinto mostró una mejoría con el Alpine, en medio de una sesión marcada por accidentes. El argentino quedó 11°, más de medio segundo más rápido que Gasly, su compañero, que finalizó 16°, con problemas de tráfico en sus mejores intentos. Franco quedó delante también de los Racing Bulls de Arvid Lindblad (14° con 1m34s505) y Yuki Tsunoda (15° con 1m34s575).
Cómo le fue a Colapinto el viernes
Durante el viernes, Colapinto terminó 13º en la primera práctica y 15º en la segunda, en una jornada en la que Alpine no mostró el rendimiento esperado. El argentino marcó 1m35s933/1000 en la FP1 y cerró el día con 1m35s886/1000 como mejor registro en el segundo ensayo. En la FP2, Franco quedó a 957/1000 de su compañero Pierre Gasly, que finalizó 11º, y no pudo completar como pretendía su vuelta con neumáticos blandos después de encontrarse con Liam Lawson en su trayectoria. Kimi Antonelli, de Mercedes, estableció el mejor tiempo del día.
FP2 is complete ✅— Formula 1 (@F1) September 11, 2026
Kimi Antonelli led the way from Charles Leclerc and Lewis Hamilton 🙌#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/YB6eIQbpGw
Cómo es el circuito de "Madring"
El trazado semiurbano de Madring, donde se desarrolla el Gran Premio de España, debuta este año en la categoría, tiene 5,416 kilómetros de extensión y 22 curvas.
Bienvenidos a la cobertura de la clasificación del GP de España
Bienvenidos a la cobertura en vivo de la clasificación del Gran Premio de España de Fórmula 1, que se desarrollará en el circuito de “Madring”, que será televisada por Disney+ y Fox Sports. Desde este espacio, en LA NACION, haremos un seguimiento minuto a minuto de lo más destacado, con la presencia de Franco Colapinto.