Lando Norris se disculpó con Colapinto luego de las críticas por el triple choque en el GP de Azerbaiyán

Luego de que Franco Colapinto cometiera un error y provocara un choque múltiple en el Gran Premio de Azerbaiyán, Lando Norris criticó con dureza la maniobra del argentino y hasta pidió una sanción severa contra el piloto de Alpine, que deberá retroceder cinco posiciones en la parrilla de salida de la próxima fecha. Ahora, tras el escándalo que desató su comentario, el británico se disculpó con el piloto pilarense a través de un posteo.

“Después de la carrera, le envié un mensaje a Franco disculpándome por los comentarios que hice y que sencillamente no debería haber dicho”, contó el británico, este lunes, en una publicación en su perfil de Instagram.

Lando Norris se disculpó con Colapinto luego de su fuerte crítica en el GP de Azerbaiyán. @lando

El actual campeón del mundo reconoció que no debió actuar así y que “no es excusa que los ánimos estaban muy caldeados”. “Franco y yo llegamos a un buen entendimiento, seguimos siendo buenos amigos y ambos estamos deseando volver a correr este fin de semana”, sentenció.

La crítica de Norris llamó la atención, ya que cada vez que le preguntaron a Colapinto con qué piloto de la Fórmula 1 tiene mayor afinidad, además de mencionar al mexicano Sergio Checo Pérez, siempre nombró al británico.

En medio de esta situación incómoda que involucra a Colapinto y a otros pilotos, sobre todo a Norris, el propio canciller argentino, Pablo Quirno, alimentó el hecho. Poco después del reclamo argentino por Malvinas en la ONU, Quirno cargó -en redes sociales- contra el piloto británico: “Seguro que Lando Norris pidió sanción para el piloto que chocó a Oscar Piastri en Montreal 2025. Ah, no…cierto".

Seguro que Lando Norris pidió sanción para el piloto que chocó a Oscar Piastri en Montreal 2025.



Ah, no…cierto. pic.twitter.com/fiTYyTccn7 — Pablo Quirno (@pabloquirno) September 26, 2026

¿A qué situación se refiere el canciller? Ambos pilotos de McLaren venían luchando intensamente en las vueltas finales. Piastri se defendía utilizando el DRS que obtenía del auto de adelante, mientras Norris traía un ritmo más rápido. Al llegar a la curva 10, Norris estiró la frenada y logró superar a Piastri. Sin embargo, el australiano reaccionó de inmediato a la salida, emparejó la marcha y recuperó la posición en la chicana de entrada a la recta principal. Con la maniobra ya resuelta en favor de Piastri, Norris intentó buscar un espacio milimétrico para adelantarlo en plena recta principal. Al estirar su auto por la izquierda, rozó la parte trasera del auto de Piastri, perdió el control y se estrelló contra el muro, destruyendo su suspensión y su alerón delantero.

Norris quedó fuera de competencia, provocando la salida del coche de seguridad que congeló las posiciones finales (con victoria para George Russell). A pesar del impacto, el auto de Piastri no sufrió daños críticos y pudo cruzar la meta, aunque en la cuarta posición. Después del choque y ante los medios, Norris asumió la responsabilidad de la maniobra.

Insultos y la defensa de Verstappen

En contraste con la drástica opinión de Norris, el neerlandés Max Verstappen pidió más comprensión con el accidente protagonizado por Colapinto. “Si el piloto es consciente de lo que hizo y se disculpa... son cosas que suceden por un pequeño error o un error de juicio. Sí, es un poco desafortunado que involucre a tantos coches. Pero, lamentablemente, es algo que pasa y no es agradable para cualquier involucrado, pero como dijo George [Russell], creo que la suspensión de una carrera es un poco demasiado”, apuntó el tetracampeón, que en el pasado también fue -de cierta manera- un escudo del piloto argentino, cuando recibía críticas en su paso por Williams.

Max Verstappen y Franco Colapinto, en junio pasado, en Barcelona Mark Thompson - Getty Images Europe

Tras las fuertes sentencias de Norris, los seguidores de Colapinto reaccionaron con vehemencia y llenaron las redes sociales del británico con recriminaciones, insultos y hasta homofóbicos. A partir de la nacionalidad de Norris, también se vieron referencias a las semifinales del último Mundial de fútbol, ganado por la selección argentina ante Inglaterra, por 2 a 1, en Atlanta. “¿Un inglés dolido? El Jude Bellingham del automovilismo", escribió un usuario de Instagram, haciendo referencia al futbolista de Real Madrid, que discutió con varios jugadores de la selección que conduce Lionel Scaloni.

El equipo Alpine tomó nota de lo que se genera en las redes sociales cuando Colapinto es criticado. Norris, en este caso, recibió hate, pero también los hinchas del británico (y hasta de Gasly) están haciendo lo mismo con el argentino. “Como equipo, sentimos que es necesario hablar una vez más sobre el odio y el abuso en online tras el Gran Premio de Azerbaiyán. No solo dirigido a uno de nuestros propios pilotos [N. de la R.: por Pierre Gasly], sino también a miembros de la comunidad de la Fórmula Uno, incluidos los medios de comunicación, y a nuestros homólogos de carreras a quienes respetamos, admiramos y con quienes nos deleitamos compitiendo en la cumbre del automovilismo. Los errores ocurren cuando se corre al límite y, sin importar el resultado o la consecuencia, nadie debería ser objeto de comentarios de odio o abusivos”, comunicó Alpine.