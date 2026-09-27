Norris, que pidió una sanción para Colapinto, recibe insultos en las redes sociales y Alpine habló del “odio online”

Vaya curiosidad. Cada vez que le preguntaron a Franco Colapinto con qué piloto de la Fórmula 1 tiene mayor afinidad, además de mencionar al mexicano Sergio Checo Pérez, siempre nombró al británico Lando Norris. Sin embargo, la situación parece haber tenido un cimbronazo. El severo error del argentino que derivó en un accidente que dejó fuera de carrera de Azerbaiyán a Pierre Gasly, a Norris y al propio pilarense, provocó repercusiones. Norris, el campeón del mundo, fue muy crítico con el argentino y reclamó la suspensión de una carrera para el piloto de Alpine, debido a lo ocurrido en el reinicio al Safety Car en el circuito de Bakú.

El choque de Colapinto con Gasly en la curva, tras el relanzamiento

La maniobra se produjo después del accidente de Alex Albon. En el relanzamiento, Colapinto llegó pasado a la curva 1 y chocó contra Gasly. El Alpine del francés terminó impactando también contra el McLaren de Norris, lo que provocó el abandono de los tres pilotos. “Me sacaron de la carrera. Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer suspensiones por este tipo de cosas”, sentenció el piloto nacido en Bristol, Reino Unido.

Tras las fuertes sentencias de Norris, los seguidores de Colapinto reaccionaron con vehemencia y llenaron las redes sociales del británico con recriminaciones, insultos y hasta homofóbicos. A partir de la nacionalidad de Norris, también se vieron referencias a las semifinales del último Mundial de fútbol, ganado por la selección argentina ante Inglaterra, por 2 a 1, en Atlanta. “¿Un inglés dolido? El Jude Bellingham del automovilismo", escribió un usuario de Instagram, haciendo referencia al futbolista de Real Madrid, que discutió con varios jugadores de la selección que conduce Lionel Scaloni.

El choque en la F1 tras el error de Colapinto

Triple Choque Entre Colapinto, Gasly Y Norris

Claro que esta no es la primera vez que los seguidores de Colapinto inundan de comentarios las redes sociales de los pilotos que tuvieron algún tipo de conflicto o diferencia con el pilarense. Desde el debut del argentino en la F1, este tipo de acciones involucraron a pilotos como Yuki Tsunoda, tras su accidente en los entrenamientos libres de Imola en 2025, y Jack Doohan, quien recibió insultos cuando perdió su asiento en Alpine.

En contraste con la drástica opinión de Norris, el neerlandés Max Verstappen pidió más comprensión con el accidente protagonizado por Colapinto. “Si el piloto es consciente de lo que hizo y se disculpa... son cosas que suceden por un pequeño error o un error de juicio. Sí, es un poco desafortunado que involucre a tantos coches. Pero, lamentablemente, es algo que pasa y no es agradable para cualquier involucrado, pero como dijo George [Russell], creo que la suspensión de una carrera es un poco demasiado”, apuntó el tetracampeón, que en el pasado también fue -de cierta manera- un escudo del piloto argentino, cuando recibía críticas en su paso por Williams.

La defensa de Verstappen

Verstappen salio a defender a Colapinto de Norris



"Si el piloto que provocó el accidente es consciente y se disculpa, es solo un pequeño error, una mala evaluación. Es una lástima que haya involucrado a tantos coches, pero una suspensión por 1 carrera? Creo que es demasiado" pic.twitter.com/JDLLyKrvoW — ElBuni (@therealbuni) September 26, 2026

“Sobre el odio y el abuso en online ”

Una vez más, el equipo Alpine tomó nota de lo que se genera en las redes sociales cuando Colapinto es criticado. Norris, en este caso, recibió hate, pero también los hinchas del británico (y hasta de Gasly) están haciendo lo mismo con el argentino. “Como equipo, sentimos que es necesario hablar una vez más sobre el odio y el abuso en online tras el Gran Premio de Azerbaiyán. No solo dirigido a uno de nuestros propios pilotos [N. de la R.: por Pierre Gasly], sino también a miembros de la comunidad de la Fórmula Uno, incluidos los medios de comunicación, y a nuestros homólogos de carreras a quienes respetamos, admiramos y con quienes nos deleitamos compitiendo en la cumbre del automovilismo. Los errores ocurren cuando se corre al límite y, sin importar el resultado o la consecuencia, nadie debería ser objeto de comentarios de odio o abusivos”, comunicó Alpine.

Y continuó: “Condenar el abuso en las redes sociales no está dirigido a ninguna base de fanáticos en particular ni a los seguidores de un equipo o piloto, esto es universal y debe ser señalado y reconocido por todos los fanáticos del deporte. Como hemos dicho en ocasiones anteriores, condenamos enérgicamente la reacción de algunos fanáticos online y nos solidarizamos con la Fórmula Uno, la FIA y otros equipos que desean erradicarlo. Se ha convertido en un hecho regular en las carreras recientes y no se puede tolerar.

Team statement. pic.twitter.com/3c98AVOd7Z — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 27, 2026

Sabemos que, como orgullosos participantes y partes interesadas en el deporte, tenemos la responsabilidad de hablar y también de ayudar a encontrar una solución. Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con el promotor del campeonato, el titular de los derechos y el órgano rector para discutir formas de abordar el abuso online y fomentar la rivalidad deportiva saludable, por la cual la Fórmula Uno es reconocida y lo que la hace tan especial".

La sentencia del canciller Quirno

En medio de esta situación incómoda que involucra a Colapinto y a otros pilotos, sobre todo a Norris, el propio canciller argentino, Pablo Quirno, alimentó el hecho. Poco después del reclamo argentino por Malvinas en la ONU, Quirno cargó -en redes sociales- contra el piloto británico: “Seguro que Lando Norris pidió sanción para el piloto que chocó a Oscar Piastri en Montreal 2025. Ah, no…cierto".

Seguro que Lando Norris pidió sanción para el piloto que chocó a Oscar Piastri en Montreal 2025.



Ah, no…cierto. pic.twitter.com/fiTYyTccn7 — Pablo Quirno (@pabloquirno) September 26, 2026

¿A qué situación se refiere el canciller? Ambos pilotos de McLaren venían luchando intensamente en las vueltas finales. Piastri se defendía utilizando el DRS que obtenía del auto de adelante, mientras Norris traía un ritmo más rápido. Al llegar a la curva 10, Norris estiró la frenada y logró superar a Piastri. Sin embargo, el australiano reaccionó de inmediato a la salida, emparejó la marcha y recuperó la posición en la chicana de entrada a la recta principal. Con la maniobra ya resuelta en favor de Piastri, Norris intentó buscar un espacio milimétrico para adelantarlo en plena recta principal. Al estirar su auto por la izquierda, rozó la parte trasera del auto de Piastri, perdió el control y se estrelló contra el muro, destruyendo su suspensión y su alerón delantero.

Norris quedó fuera de competencia, provocando la salida del coche de seguridad que congeló las posiciones finales (con victoria para George Russell). A pesar del impacto, el auto de Piastri no sufrió daños críticos y pudo cruzar la meta, aunque en la cuarta posición. Después del choque y ante los medios, Norris asumió la responsabilidad de la maniobra.