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Franco Colapinto, tras chocar a Gasly y Norris en Bakú: “Fue un error grande y grave”

El argentino describió el momento que generó el accidente con su compañero y con Lando Norris y que precipitó el abandono de los tres corredores

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Franco Colapinto tuvo un final problemático del Gran Premio Azerbaijan, por un error grosero en la primera curva
Franco Colapinto tuvo un final problemático del Gran Premio Azerbaijan, por un error grosero en la primera curvaIGOR IVANKO - AFP

El Gran Premio de Azerbaiyán corrido este sábado terminó de mala manera para Franco Colapinto y el equipo Alpine de Fórmula 1. El argentino llegó pasado por dentro a la primera curva, tras el relanzamiento luego un safety car, y golpeó a su compañero, Pierre Gasly, en una acción que marcó el final de la carrera para ellos y para Lando Norris, quien también se vio afectado por el impacto, en una suerte de efecto dominó.

Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control toda la frenada, así que no tuve mucho por hacer”, reconoció su responsabilidad en el choque, que dejó a los tres autos fuera de la competencia y, sobre todo, a los dos del equipo, que en ese momento estaba obteniendo puntos con sus dos pilotos.

Les pido perdón al equipo y a Pierre. Fue un error grande y grave, porque perdimos muchos puntos con los dos autos. El día venía siendo bastante bueno y terminó siendo complicado”, agregó el argentino, en sus primeras declaraciones luego de regresar al Paddock, ante las cámaras.

“No tenía mucho ritmo, empecé a tener degradación atrás y me empezó a costar bastante [antes de la parada en los boxes]. Pero perdón, estoy triste por la situación e intentaremos darlo vuelta pronto”, agregó Colapinto, que con este accidente abandonó después de 26 carreras consecutivas llegando hasta la bandera a cuadros.

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