Franco Colapinto, tras chocar a Gasly y Norris en Bakú: “Fue un error grande y grave”

El Gran Premio de Azerbaiyán corrido este sábado terminó de mala manera para Franco Colapinto y el equipo Alpine de Fórmula 1. El argentino llegó pasado por dentro a la primera curva, tras el relanzamiento luego un safety car, y golpeó a su compañero, Pierre Gasly, en una acción que marcó el final de la carrera para ellos y para Lando Norris, quien también se vio afectado por el impacto, en una suerte de efecto dominó.

“Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control toda la frenada, así que no tuve mucho por hacer”, reconoció su responsabilidad en el choque, que dejó a los tres autos fuera de la competencia y, sobre todo, a los dos del equipo, que en ese momento estaba obteniendo puntos con sus dos pilotos.

“Les pido perdón al equipo y a Pierre. Fue un error grande y grave, porque perdimos muchos puntos con los dos autos. El día venía siendo bastante bueno y terminó siendo complicado”, agregó el argentino, en sus primeras declaraciones luego de regresar al Paddock, ante las cámaras.

“No tenía mucho ritmo, empecé a tener degradación atrás y me empezó a costar bastante [antes de la parada en los boxes]. Pero perdón, estoy triste por la situación e intentaremos darlo vuelta pronto”, agregó Colapinto, que con este accidente abandonó después de 26 carreras consecutivas llegando hasta la bandera a cuadros.