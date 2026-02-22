Las modificaciones que impondrá la FIA para las largadas de la temporada 2026 de la Fórmula 1

El arranque de la temporada 2026 de la Fórmula 1 esta previsto para el 8 de marzo, cuando se dispute el Gran Premio de Australia, en Melbourne. Pese a lo inminente del calendario, siguen los debates sobre cambios que se realizarán para este campeonato. uno de los puntos de discusión es el nuevo sistema de largada impuesto por la FIA. En los últimos seis días en Bahrein se vieron a todos los equipos haciendo ensayos centrados en las partidas, ya que varios pilotos consideran que con las nuevas modificaciones podría tratarse de un momento caótico en cada carrera.

Desde hace varias semanas, el procedimiento de largada está en el foco de las miradas. Por problemas que se fueron suscitando, la organización de la Fórmula 1 eligió tomar una serie de medidas con el objetivo de minimizar el riesgo de accidentes en los primeros metros de las carreras.

¡¡COMPLETAMENTE OFICIAL!! 🚨🤯

¡LA FÓRMULA 1 HA CAMBIADO EL PROCEDIMIENTO DE LARGADA!



✅NUEVO PROCEDIMIENTO OFICIAL:



▶️ Habrá 5 segundos adicionales antes de las cinco luces rojas, con paneles LED en azul, para que los pilotos puedan subir el motor hasta 13,000 RPM y “cargar”… pic.twitter.com/nsI4LSY3lA — Automovilismo Mundial (@automundialmx) February 21, 2026

Según el portal especializado The Race, uno de estos cambios sería aumentar cinco segundos el tiempo en que los pilotos pueden estar detenidos en la grilla de partida, mientras que el otro se relaciona con la incorporación de la aerodinámica activa en los monoplazas y la obligación de utilizar la especificación del modo para las curvas (ambos alerones cerrados).

Según The Race, uno de los factores más determinantes es la eliminación del sistema MGU-H, un componente esencial que ayudaba a mantener el turbo preparado antes de acelerar. Sin este sistema, los monoplazas de 2026 dependerán exclusivamente del motor de combustión interno para alimentar el turbo, algo que provoca que tarden mucho más en configurar sus coches para la carrera.

Además, el motor eléctrico (MGU-K) recién intervendrá después de que los vehículos alcancen los 50 kilómetros por hora, dejando a los pilotos sin apoyo eléctrico durante los instantes iniciales de la carrera. Las consecuencias de esta nueva configuración comenzaron a manifestarse durante los tests: algunos autos arrancaban con el motor sofocado, mientras otros sufrían una tracción excesiva, generando enormes diferencias de rendimiento entre equipos.

El nuevo procedimiento contempla otorgar cinco segundos adicionales antes del inicio de la secuencia de luces rojas, acompañados de paneles LED en azul, para que los pilotos puedan elevar el motor hasta las revoluciones óptimas y preparar el turbo.

Última prueba del nuevo procedimiento de largada en Sakhir 🇧🇭



Seguí la Fórmula 1®️en la pantalla de Fox Sports junto a @puenteadrian y @f1andersen 🙌 pic.twitter.com/FAbHQT5qMG — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 20, 2026

Son varios los cambios que propuso la FIA para esta temporada, como determinar que para las salidas esté prohibido el uso del modo de baja resistencia aerodinámica. Solo estará permitido el modo de máxima carga aerodinámica desde la grilla de partida hasta la primera curva. Este cambio está pensado para que todos los pilotos cuenten con mayor estabilidad y tracción, reduciendo los factores que podrían convertir la largada en un “caos”, como dijeron pilotos como Pierre Gasly y Oscar Piastri.

Por el momento, este punto no está resuelto y según el medio especializado, esta medida deberá ser aprobada formalmente por la FIA, ya sea a través de un cambio en las regulaciones o una orden directa del director de carrera de F1, lo que puede hacerse por razones de seguridad, pero “parece que eso sucederá a tiempo para el Gran Premio de Australia”.

Tanto Gasly, como Esteban Ocon y Piastri advirtieron que las diferentes combinaciones a tener en cuenta en los monoplazas nuevos llenan de interrogantes cómo se desarrollarán los inicios de las carreras. “¿Las largadas? Bueno, les aconsejo que estén frente al televisor para Australia, porque podría ser una largada que todo el mundo recordará”, dijo Gasly en Motorsport.

La nueva temporada de la Fórmula 1 comenzará el 8 de marzo próximo con el Gran Premio de Australia. La largada en Melbourne está pautada para pasada la medianoche de la Argentina.