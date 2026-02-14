Pierre Gasly y Esteban Ocon anticipan que las largadas de esta temporada de Fórmula 1 podrían ser caóticas

Para Alpine, el balance de las prácticas de pretemporada de esta semana en Bahréin con los nuevos modelos de Fórmula 1 dejó señales positivas. Lo expresó Franco Colapinto luego de establecer el octavo mejor tiempo en la jornada del viernes y lo confirmó ahora su compañero Pierre Gasly, optimista más allá de los problemas que tuvieron y provocaron banderas roja. Y en ese contexto, el francés dejó una sentencia: “Les aconsejo que estén frente al televisor para Australia, porque podría ser una largada que todo el mundo recordará“. De hecho, al argentino se le espantó el auto mientras buscaba calentar los neumáticos antes de la simulación de partida al final de la jornada del viernes.

La máxima categoría del automovilismo versión 2026 es un inmenso salto a lo desconocido para los 22 competidores. Y entre los aspectos que podrían verse fuertemente modificados y requerirán cierto tiempo de adaptación, las largadas ocupan un lugar preponderante. El menor error o imprecisión con estos autos eléctricos se pagará muy caro y las simulaciones realizadas el mes pasado en Barcelona y esta semana en Bahréin muestran que todo está lejos de estar dominado al 100% por pilotos y equipos, con muchos casos en los que la puesta en marcha es titubeante.

Pierre Gasly gira con el Alpine por delante del McLaren conducido por Lando Norris durante los ensayos de pretemporada de la Fórmula 1 en el circuito de Bahréin Altaf Qadri� - AP�

“Ya veremos, pero yo mismo no estoy muy seguro [risas]. Pero sí, seguramente va a ser más complicado que antes. Creo que dentro de unas semanas o unos meses todos encontraremos cómo simplificar las cosas, pero por ahora, después de sólo dos semanas de tests, se ve claramente que no será fácil en Australia“, describió Gasly, en relación a la carrera del 8 de marzo en el que se lanzará la temporada.

A su alrededor, los medios presentes enseguida se enfocaron en si eso puede plantear cuestiones de seguridad, especialmente si algunos coches tienen dificultades para arrancar correctamente en la parte alta o media de la parrilla. “Forma parte de una lista mucho más larga de situaciones que podrían ser difíciles. Por eso creo que en Australia, el desafío número uno y la prioridad número uno será simplemente la fiabilidad y la capacidad de terminar la carrera. Y, por simple que parezca, no es algo que hubiéramos dicho en el pasado con los F1 anteriores, porque estos coches son extremadamente complejos”, profundizó el compañero de Colapinto.

Franco Colapinto dio 144 giros el viernes en el circuito de Bahréin, en una jornada sin contratiempos Altaf Qadri - AP

En el paddock de Sakhir, el francés no pudo evitar sonreír e incluso invitó a los espectadores a no perderse la primera largada del año con estos vehículos más livianos y con los que se necesita regular las energías. Y su compatriota Esteban Ocon (Haas) reforzó ese pronóstico sobre las salidas caóticas cuando se apaguen las luces rojas y haya que acelerar.

“Creo que se van a ver muchas más dificultades en la largada y muchas más diferencias con respecto a años anteriores, donde la peor largada te hacía perder una o dos posiciones, mientras que ahora puedes perderlo todo“, comparó Ocon, que se mostró en contra de la idea de un cambio de procedimiento que algunos ya mencionan: ”Estaría bien que mantuvieran el mismo sistema".

OOOLEEE 😅 Colapinto asustó a muchos en el final de la sesión en Baréin. ¿Todo controlado, no Franco? 😎



📺 Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/yatI9Kw6NT — SportsCenter (@SC_ESPN) February 13, 2026

“Obviamente, estamos trabajando en ello con el equipo. Está claro que el turbo lag es un tema muy importante, pero debemos adaptarnos a las reglas y creo que no sería agradable para los primeros tener que esperar un minuto y medio hasta que todos los coches estén detenidos y tener los neumáticos fríos para afrontar la primera curva”, explicó, en relación a sostener la dinámica conocida y que haya más demoras en acomodarse en la grilla.

“Igual, aún es pronto para sacar conclusiones definitivas y, por desgracia, Sakhir no es el mejor circuito para practicar las largadas, porque el agarre es muy bajo. Pero sí, es interesante la experiencia. No es como los antiguos coches de rally o los antiguos coches equipados con turbos simples, donde se podía hacer patinar fácilmente las ruedas. Como pilotos, no tenemos mucha influencia sobre eso. Es muy extraño. Pero es lo mismo para todos“, completó.

DAY THREE CLASSIFICATION 🚨



Kimi Antonelli leads a Mercedes 1-2 on the third day of Pre-Season Testing in Bahrain 👊#F1 #F1Testing pic.twitter.com/TTiDl3YMrF — Formula 1 (@F1) February 13, 2026

En Bahréin, donde se volverá a probar del martes al viernes de la semana que viene, Colapinto se mostró alegre para las cámaras, terminó el trabajo del viernes sin inconvenientes y fue uno de los pilotos que más vueltas dio (144) en el desierto de Sakhir, solamente detrás del australiano Oscar Piastri (161) y del inglés Lewis Hamilton(150), cuyo auto quedó detenido en la zona de salida en la primera tanda de la última jornada.