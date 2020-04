Hamilton y el casco de Senna; el inglés siempre tuvo al brasileño como su inspirador

25 de abril de 2020

Así como Sebastian Vettel nunca ocultó que su gran ídolo siempre fue Michael Schumacher, son numerosas las referencias que Lewis Hamilton hizo sobre Ayrton Senna, su inspiración en la Fórmula 1. La última muestra de admiración fue por medio de un tuit en la que se exhibe con él en una foto trucada, como si fueran pilotos contemporáneos. Dos verdaderas leyendas. Además de la imagen, el inglés escribió un mensaje: "If only", que puede interpretarse como un "Si solo pudiera compartir con él un rato en la F1..."

En el Gran Premio de Canadá 2017, Hamilton igualó el número de poles que había sumado Ayrton Senna y la Fórmula 1 le regaló una réplica del casco del brasileño que Lewis abrazó, besó, mimó y con el que se emocionó. El séxtuple campeón con la escudería Mercedes, que de chico habría querido ser Senna (o Superman), fue el piloto al que más preguntas cuando se cumplieron 25° aniversario de su muerte, el 1 de mayo del año pasado, en el circuito de Imola.

"Estoy seguro de que los jóvenes vieron algunas de sus carreras en Internet o en videos. Yo crecí viendo videos de él, es el piloto más icónico que hemos tenido, era un individuo icónico, un verdadero líder y un maestro de su oficio", contestó en su momento Hamilton, cuando le preguntaron por el legado que dejó Senna incluso en aquellos que no lo vieron correr.

En aquella entrevista, casi se quedó sin palabras ante la cuestión de qué significa para él la figura de Senna a nivel personal: "He respondido esto mil millones de veces, realmente no sé cómo responder, realmente no puedo encontrar las palabras exactas en este momento. Él fue el piloto que me inspiró cuando era niño, sigue siendo un héroe y siempre lo será".

Sobre si lo que más le inspira es el Senna humano o el Senna piloto, Hamilton explicó que se trata de una combinación: "Definitivamente un poco de ambas. Realmente no conozco su personalidad, son solo los vídeos que ves. Pero lo que defendía, contra qué se enfrentaba y qué podía hacer en un coche... Eso es lo que me gusta ver".

Gerhard Berger, que conoció largamente al tricampeón brasileño, había apuntado que Hamilton es el único piloto al nivel de Senna. Entonces el inglés se anticipó y dijo: "Sí, es bastante humillante que me pongan en la misma frase de alguien así. Pero para mí, Ayrton siempre está en su propia luz, en su propio nivel único. Como piloto, simplemente puedes aspirar a emularle o ser como él".