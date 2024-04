Max Verstappen y un debut que desató un debate: hace 10 años iniciaba su exitoso camino en la Fórmula 1

Escuchar

“Al principio, todo es nuevo. Después, la experiencia te hace más completo”, relata Max Verstappen. Diez temporadas atrás, el piloto con cara de niño revolucionaba el paddock de la Fórmula 1. Tres días después de cumplir 17 años, el neerlandés giraba por primera vez en un auto de la máxima categoría del automovilismo mundial y desataba un debate, entre elogios y críticas. La irrupción en el Gran Circo no resultó indiferente: por las actuaciones en la pista, por la vehemencia que lo empujó a protagonizar superaciones de asombro y accidentes, algunos espectaculares y otros evitables… También, porque provocó un par de cambios en los reglamentos: la Federación Internacional del Automóvil (FIA) endureció a partir de su arribo los requisitos para el ingreso de un piloto a la F.1 y, más tarde, por su estilo de manejo se creó la “regla Verstappen”, como la definió el magnífico director de carreras Charlie Whiting. El Gran Premio de Japón, la cuarta estación del calendario 2024 y que comenzará a desarrollarse este jueves, desde las 23.30, con la primera de las sesiones de entrenamientos, asoma emotiva y singular para MadMax: en el circuito de Suzuka debutó y ahí se consagró bicampeón del mundo, ocho años después, en medio de la confusión por cómo se hizo el reparto de puntos de una carrera que se abortó en la vuelta 28, sobre las 53 pautadas, por la lluvia.

Max Verstappen en el garaje, a la espera de la orden de salida a la pista; después de la polémica de 2014, el neerlandés se convirtió en tricampeón de la Fórmula 1 y en el piloto más joven en debutar, puntuar y ganar una carrera en el Gran Circo

El imperio Red Bull dio señales sobre quien proyectaba como su futura estrella, el talento que tomaría el legado de Sebastian Vettel, tetracampeón entre 2010 y 2014 con la escudería de Milton Keynes. En agosto de 2014, el canal de televisión Servus, de la marca de bebidas energizantes, presentó a Verstappen en sociedad. Enfundado en un buzo con los colores de la bandera austríaca -la nacionalidad del fundador de la empresa, el fallecido Dietrich Mateschitz- y con las manos en los bolsillos del mono respondió con timidez un par de preguntas que sirvieron de prólogo del anuncio: ocuparía una de las butacas en Toro Rosso en la temporada 2015. La agitación empezaba a tomar fuerza y no fue hasta el arribo a Japón que no se expresaron las diferencias, entre opiniones que alentaban la medida y quienes la desaprobaban.

El anuncio en un canal de televisión austríaco del desembarco de Max Verstappen en la Fórmula 1 sacudió el ambiente; la prueba en Suzuka, un reto que el neerlandés superó con suficiencia LA NACION

El primer escudo de Verstappen fue Helmut Marko, el asesor deportivo y quien manejaba como mano de hierro la Academia de Pilotos de Red Bull. “Casi todo el mundo nos tildó de locos y reprobó el ascenso. La FIA, incluso, actuó de modo estúpido y modificó el sistema de licencias para que ningún otro piloto pudiera debutar antes de la mayoría de edad”. El austríaco impulsó el salto desde la Fórmula 3 a la F.1, sin escala en la F.2. Entendió que tenía a un diamante para pulir y no podía dejar que se lo arrebaten: Toto Wolff, líder de Mercedes, empezaba a interesarse, aunque las Flechas de Plata, con Lewis Hamilton y Nico Rosberg con contratos multianuales no podían asegurarle un asiento. Los argumentos para el salto cualitativo eran las hazañas en la tercera de las categorías del Gran Circo con un punto cumbre: el desempeño en Nosiring, el circuito urbano en el Campo Zeppeling, en Núremberg. “Después de lo que vi ahí, en pista húmeda, no pensé que la edad fuera relevante. En absoluto. Normalmente hablo con pilotos jóvenes entre 20 y 30 minutos, para hacerme una idea de su personalidad y de la estructura que lo rodea. Con Max, en Graz (Austria), estuve una hora y media y mi conclusión fue que era un cuerpo de un jovencito con una mentalidad de entre tres y cinco años más maduro”, apuntó Marko.

Helmut Marko saluda a Max Verstappen: el asesor deportivo empujó a Red Bull Racing a ofrecerle una prueba al neerlandés en Suzuka, en 2014 Dan Istitene - Formula 1 - Formula 1

Toro Rosso, el equipo satélite de RBR en la F.1, era la mejor opción para todos: el equipo, la joven estrella y hasta la FIA. Jos Verstappen y el agente de Max, Raymond Vermeulen, aceptaron la propuesta y aquella presentación televisiva estaba acompañada por un programa intensivo de pruebas privadas en los circuitos de Rockingham (Gran Bretaña) y de Adria (Italia). Cuando el calendario del Gran Circo fijó la cita en Suzuka, llegaba el turno de enseñar los dotes. “El salto de los karts a la F.3 fue mayor que el de la F.3 a la F.1. No estaba preocupado, aunque era la primera vez que manejaba a los autos con la nueva unidad de potencia híbrida y mi primera vez en Suzuka, que es una pista complicada para debutar: si te pasas de la raya y superas los límites se acaba la fiesta y te vas de cabeza contra el muro”, recordaba con los años Verstappen.

El debut de Max Verstappen en la Fórmula 1

Los tiempos, el ritmo y la consistencia del manejo, sin embargo, tenía una barrera: la edad. “¡Ya me di cuenta!”, exclamaba ante el alboroto que provocaba su presencia en Japón. “No es más que un número: si te preparas bien no debería haber problemas”, confesaba, con suficiencia. “Para mí, un piloto de 17 años es muy joven para debutar en la F.1, pero puede que esté muy equivocado”, opinaba Daniel Ricciardo, que entre 2016 y 2018 sufriría la ambición de MadMax en RBR: lo superó en las pruebas de clasificación y en los GP’s. “Es un insulto. ¿Se da cuenta RBR que está metiendo a un niño en la F.1? No dudo de que sea rápido, pero no tiene experiencia. Llegué a la F.1 con 25 años, tras ser campeón de IndyCar. En la época de mi padre [Gilles] a los pilotos se los consideraba héroes, ahora parece que cualquiera puede manejar un auto de F.1″, se quejaba Jacques Villeneuve, campeón en 1997, en la segunda de las 11 temporadas que desanduvo en la máxima categoría.

En la otra vereda había también nombres de peso avalando a Verstappen. “Creo que la edad es simplemente un número en el pasaporte. Se necesita estar preparado para el reto: algunos lo están a los 17 y otros a los 28. Eso es lo que no sabemos con él. Antes de hablar necesitamos ver cómo lo hace en 2015 y después de seis u ocho carreras podremos decir si está listo o no”, la defensa de Fernando Alonso, campeón en 2005 y 2006. Quien se consagraría monarca en 2014, Nico Rosberg, también dio su apoyo: “Es genial ver que si tiene talento y te lo mereces puedes llegar a la elite de este deporte”.

Fernando Alonso y Max Verstappen sonríen en la rueda de prensa en Melbourne 2023; el español defendió hace diez temporadas el desembarco del joven talento en la Fórmula 1 WILLIAM WEST - AFP

“Es un talento excepcional que aparece una vez cada una o dos décadas. No estamos jugando a la ruleta rusa haciéndolo debutar tan pronto, sabemos lo que hacemos y el éxito nos dará la razón”, respondía Marko, cuyas predicciones se están cumpliendo. Verstappen es el piloto más joven en debutar, puntuar y ganar en la F.1. Es el tercero con mayor cantidad de triunfos en la historia, por detrás de Hamilton y Michael Schumacher; exhibe un tricampeonato y el pronóstico lo señala como favorito para 2024.

Aquella vez, en Japón, giro en 22 oportunidades y marcó el 12mo mejor registro. Ese fin de semana de 2014, el accidente del francés Jules Bianchi (Marussia) conmocionó a la F.1, pero todos estaban advertidos de la entrada de un joven que estaba destinado a modificar el curso del Gran Circo.

En el mismo escenario en el que debutó en la Fórmula 1 en 2014, ocho años después y con la victoria en el Gran Premio de Japón, Max Verstappen logró su primer éxito en el circuito de Suzuka y el bicampeonato en el Gran Circo Fórmula 1 - Fórmula 1