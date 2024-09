Homenajeó a Franco Colapinto en su piel y viajará a San Pablo para cumplir un gran sueño junto a él

Escuchar

Franco Colapinto es la gran sensación de la Fórmula 1, no solo por ser un joven argentino de 21 años que logró acceder a la máxima categoría a nivel automovilístico, sino porque en tan solo dos fechas consiguió un 12.º en el Gran Premio de Italia y un 8.º en el Gran Premio de Azerbaiyán. Ahora, las miradas están puestas en el Gran Premio de Singapur, el cual se celebrará el domingo 22 de septiembre. En toda esta euforia sudamericana por el corredor de Williams Racing, un fan argentino decidió homenajearlo de una manera particular: a través de un tatuaje.

El piloto demostró por qué le dieron la oportunidad de completar la temporada en la escudería británica: el último fin de semana logró un octavo lugar en Bakú, donde obtuvo los primeros cuatro puntos. Esto, sumado a los seis puntos que logró su compañero de equipo, el tailandés británico Alex Albon, generó un ascenso en la clasificación del Campeonato Mundial de Constructores que, a final de temporada, reparte millonarios premios en dólares de acuerdo a la posición de cada escudería.

Este fructífero comienzo de Colapinto entusiasmó a miles de fanáticos alrededor del mundo, pero, en especial, a los argentinos, ya que el último piloto nacional en competir en la máxima categoría había sido Carlos Reutemann, en 1982.

Franco Colapinto es corredor de Fórmula 1 en Williams Racing fb

En este contexto, el comerciante de Isidro Casanova, Diego Joao, compartió una fotografía de cómo le quedó el tatuaje del casco de Franco Colapinto, con los colores de la bandera argentina y los sponsors, en la pierna izquierda.

Rápidamente, el productor musical Bizarrap, sponsor del piloto, le compartió la captura de la imagen. “Mirá lo que es ese tatuaje, hermano. No se puede creer”, indicó el músico, ante lo que el corredor, quien reposteó la mención, contestó: “Idooo”. En la siguiente historia añadió: “Una locura total”.

Franco Colapinto poniéndose el casco antes del Gran Premio de Azerbaiyán (Captura/Instagram: @francocolapinto)

Así quedó el casco dedicado a Franco Colapinto (Captura/Instagram: @diego.j8785)

En diálogo con LA NACION, Diego Joao, autor de este tatuaje viral, contó su vínculo con este deporte. “Mi pasión por el automovilismo empezó desde chico. En la familia no hay ninguno porque son todos futboleros y yo era sapo de otro pozo. De hecho, soy bastante fierrero y tengo el cuarto de milla con el que corro”, indicó.

Asimismo, se refirió al momento en el que se dio a conocer que Franco Colapinto iba a reemplazar a Logan Sargeant y a completar la temporada en Williams Racing.

“Fue una locura. Desde ese día comencé a maquinar el tema de viajar, de ir a ver la Fórmula 1, de estar ahí y es un sueño que tengo hace muchos años”, señaló, y luego se refirió al Gran Premio de Brasil, la fecha a la que viajarán miles de argentinos, que se llevará a cabo el próximo 3 de noviembre: “En cuestión de distancia y plata, es el más accesible. Apenas me enteré, me metí a averiguar. Me saqué las entradas, el pasaje y el hotel”.

El hombre de 39 años siguió al piloto desde la Fórmula 3 hasta su posterior posicionamiento en la Fórmula 2, y un detalle lo condujo a tatuarse. “Hace rato lo tenía pensado, pero no se había dado hasta que vi el casco que iba a usar para la Fórmula 1. Fue una locura porque no pensé que se iba a generar tanto con un tatuaje. Tuve la suerte de que la gente lo reposteó y llegó a un montón de lados”, remarcó.

El comerciante de Isidro Casanova, Diego Joao junto al cuarto de milla. (Foto/Instagram: @diego.j8785)

En su cuenta de Instagram, Diego compartió un reel mostrando cómo fue el proceso del tatuaje, el cual retrata la pasión que tiene por Franco Colapinto, pero, sobre todo, por el automovilismo. “Tengo la ilusión de conocerlo y lograr una firma de él abajo del casco para hacerlo completo”, concluyó con mucha expectativa.