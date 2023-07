Mundial de Resistencia: la victoria fue para José Pechito López, y el título, para Nicolás Varrone

escuchar

De Monza a Silverstone, los pilotos argentinos brillaron el fin de semana en dos de los circuitos más tradicionales del automovilismo mundial. Las victorias de José María Pechito López, en el Mundial de Resistencia, y de Franco Colapinto, el sábado, en la Fórmula 3, se combinaron con el festejo de Nicolás Varrone, campeón de la clase GTE Am del WEC. El cordobés, junto a Kamui Kobayashi y Mike Conway, le devolvió la sonrisa a Toyota en el circuito italiano, tras la desazón del equipo japonés en las 24 Horas de Le Mans, donde Ferrari reescribió la historia y se alzó con el triunfo, tras medio siglo de ausencia.

En el mismo escenario, Varrone se bañó de gloria, aunque Porsche se adueñó del podio en la clase GTE Am: sin embargo, los puntos que sumó con sus compañeros Nicky Catsburg y Ben Keating fueron suficientes para consagrarse monarcas, dos citas antes del final del calendario. En Gran Bretaña, Colapinto festejó en la Carrera Sprint y el domingo cerró la jornada con un octavo puesto que lo posiciona como el mejor de los pilotos de Williams Racing Academy.

El Toyota N°7 marca el camino a la Ferrari N°50 en las 6 Horas de Monza; segundo triunfo en la temporada de la tripulación que componen Kamui Kobayashi, Mike Conway y José María Pechito López TOYOTA GAZOO RACING

El abandono en Le Mans desaceleró la ilusión de convertirse nuevamente campeón del mundo, aunque la tripulación del auto N°7 de Toyota no se desanimó y encaró las tres fechas que le restan a la temporada con la esperanza de revertir aquella mala experiencia y de pulsear por la corona hasta el último episodio.

En Monza, Pechito López, Kobayashi y Conway cumplieron con el primer paso para energizarse: con la victoria en las 6 Horas saltaron al tercer puesto del Mundial, con 91 puntos; tres unidades los separan de los ganadores de Le Mans -James Calado, Antonio Giovinazzi y Alessandro Pier Guidi, mientras que los líderes Sebastian Buemi, Brendon Hartley y Ryo Hirakawa -tripulantes del Toyota N°8- asoman alejados, a 26 puntos. Sesenta y tres unidades quedan en disputa hasta el final, con las 6 Horas de Fuji -el 6 de septiembre- y las 8 Horas de Bahrein, el 4 de noviembre.

Your Monza Winners: Toyota #7 👏🏻 pic.twitter.com/nfKONXZDjS — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) July 9, 2023

En una carrera que apenas tuvo tres Autos de Seguridad, con Pechito López en la butaca el Toyota N°7 resolvió la carrera. Conway lideró hasta que el primer ingreso del Safety Car provocó un cambio de mando y la tripulación del Peugeot N°93 -Paul Di Resta, Mikkel Mac Jensen y Jean-Eric Vergne- tomó la delantera. Sin apartarse de la estrategia, la fábrica japonesa -dominante en Hypercar con títulos consecutivos desde la temporada 2018/19- esperó su momento y el cordobés doblegó a Nicklas Nielsen -Ferrari N°50, junto a Antonio Fuoco y Miguel Molina- cuando se cumplía la tercera hora de competencia para que el trinomio avanzara hasta la bandera a cuadros.

Sebastian Buemi, Brendon Hartley y Ryo Hirakawa -tripulantes del Toyota N°8- tuvieron una jornada caótica en las 6 Horas de Monza: tres penalizaciones, la última los relegó del cuarto al sexto puesto del clasificador TOYOTA GAZOO RACING

La brecha llegó a ser de 40 segundos, aunque el ingreso del último Auto de Seguridad acortó las distancias y los rivales se esperanzaron en pulsear por la victoria. Kobayashi se encargó de disipar las dudas: impuso un ritmo avasallante, que Fuoco no pudo contrarrestar y cruzó la meta con 16,5 segundos de diferencia en los cronómetros. Después de 200 vueltas, detrás se formaron la Ferrari N°50 y el Peugeot N°93, que logró el primer podio para la marca francesa, desde su retorno, un año atrás.

El festejo de Pechito López, Kobayashi y Conway contrastó con el desastre del auto N°8, puntero del Mundial de Resistencia. Cuartos, a un giro, el resultado podría ser alentador, después de sortear dos penalizaciones… Pero tras el final fueron notificados de un tercer castigo que los hizo retroceder al sexto puesto. La primera, de 10 segundos, después de que Buemi dibujara un trompo y golpeara en la primera curva del trazado a la Ferrari N°51 -conducida por Giovinazzi-; más tarde, una sanción de 60′', tras un el intento de adelantar a un Aston Martin de la clase GTE y provocarle un despiste contra las barreras de contención; la del final, de 50′', por exceder la asignación máxima de potencia.

Varrone, de la penalización a la corona

El muchacho no se detiene en su deseo protagonizar capítulos históricos. Nicolás Varrone ganó en Le Mans y un mes después se consagró campeón de la clase GTE Am. Un triunfo soñado y una consagración que necesitó de la astucia para recuperar una penalización de drive-trough -pase y siga-, motivada por el argentino en un ingreso a los pits. El cuarto puesto en el clasificador, detrás de los dominantes Porsche, que coparon el podio en Monza, el resultado que marcó la conquista del bonaerense, de 22 años. Las victorias en las 1000 Millas de Sebring, las 6 Horas de Portimao y el pináculo en Le Mans, una ventaja que posibilitó la coronación anticipada.

Nicolás Varrone, Ben Keating y Nicky Catsburg, campeones de la clase GTE Am; al Corvette N°33 le alcanzó con el cuarto puesto en las 6 Horas de Monza para consagrarse @tinchopairetti

“Somos campeones del mundo. El algo de locos, todavía no caigo y estoy emocionado. Fue un fin de semana increíble: no lo pensábamos que podía terminar así, porque pensábamos en la carrera, aunque después siempre estaba eso de preguntar por la posición del resto”, comentó Varrone, que se acostumbró a las actuaciones de ensueño: en Le Mans, el Corvette N°33 tuvo una carrera caótica, después de largar primero y caer al último casillero para encender una memorable remontada y ganar con una diferencia de ¡dos minutos! En aquella mágica jornada la sustitución de un amortiguador del tren delantero provocó la pérdida de dos giros.

The #33 Corvette becomes 2023 LMGTE Am Champion with a strong 4th place finish 🏆👏#WEC #6HMonza pic.twitter.com/yyAamzmTqj — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) July 9, 2023

En el circuito de La Sarthe, Varrone desanduvo un stint magnífico en la mañana del domingo y ascendió al primer lugar, entregándolo a tiro de la victoria. Ahora en Monza, también la carrera resultó cambiante y esas barreras fueron salteadas por el trinomio. “Tuvimos mucha mala suerte con Safety Car… Pero después hicimos muy buenas maniobras para adelantar”, apuntó el joven que nació en Ingeniero Maschwitz, creció en Escobar y tras la resonante victoria en Le Mans visitó a la familia y compartió asados -también carreras de SimRacing- con sus amigos.

El Corvette N°33 cruza la meta y desata el festejo del equipo; una temporada magnífica, que incluye la victoria en las 24 Horas de Le Mans Corvette Racing

“Ahora vamos a disfrutar el momento, pero las dos fechas que quedan también las queremos ganar. Son carreras y las queremos ganar. No nos vamos a relajar y vamos a buscar el mejor resultado, porque lo más lindo sería despedirnos de este espectacular año ganando”, sentenció sobre la tarea del trinomio para las citas en Japón y Bahréin, con las que terminará el calendario el Mundial de Resistencia. Enfocado en el presente, el futuro no asoma como algo que lo desespere: “Estoy teniendo un gran año, pero hay que esperar. No me tiene preocupado el futuro, quiero disfrutar, porque lo que me está pasando es un sueño. Mucho más de lo imaginado”, lanzó acerca de un posible cambio de categoría el nuevo argentino campeón.

La felicidad de Nicolás Varrone: en las 6 Horas de Monza, al igual que enlas 24 Horas de Le Mans, el argentino protagonizó un stint imperial para dejar el auto a tiro del triunfo @tinchopairetti

Colapinto, tras el triunfo, cerró el paso por Silverstone

Una victoria en la Carrera Sprint y un octavo puesto en la Carrera Final, los resultados que cosechó Franco Colapinto (MP Motorsport) de su paso con la Fórmula 3 por Silverstone. Dos jornadas que lo exhibieron con protagonismo diferente, aunque le posibilitaron sumar puntos y enredarse en la batalla por ser el escolta del cómodo puntero Gabriel Bortoleto (Trident). El paulista marca el pulso con 128 puntos, mientras el argentino se posiciona sexto, a 54 unidades, aunque 18 lo separan del español Pepe Martí (Campos Racing), el primer escolta.

Christian Mansell y Gabriel Bortoleto flanquean a Franco Colapinto, ganador de la Carrera Sprint de la Fórmula 3 en Gran Bretaña gettyImages - Formula 1

Una largada que le posibilitó avanzar dos posiciones, una merma en el rendimiento, la lluvia del final que lo hizo replantearse sobre sostener una feroz batalla con el italiano Gabriele Mini (Hitech GP)…, la secuencia de la jornada de la Feature Race de Colapinto en Gran Bretaña. Sumar puntos y no dilapidar por una maniobra la cosecha después del triunfo, la estrategia pensada para marcharse de Silverstone con sensaciones de que hasta el episodio final puede esperanzarse con ser parte de los tres mejores de la categoría, los que se roban las miradas de aquellas escuderías de Fórmula 1 que proyectan en los jóvenes a los futuros candidatos a solventar o ayudar en los costos. El argentino ya es parte de Williams Racing Academy y con los resultados del fin de semana se posicionó como el mejor, por delante de Zak O’Sullivan (Prema Racing) y Ollie Gray (Carling Racing).

La siguiente parada será el 22 y 23 de julio, cuando la categoría visite el circuito de Hungaroring, y ahí Colapinto intentará trepar en el campeonato: en tres puntos están separados el italiano Mini, el esloveno Paul Aron y el sueco Dino Beganovic (ambo bajo el paraguas del Prema Racing).

