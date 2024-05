Murió el Flaco Traverso: de la bronca con Ponce de León al triunfo histórico con la coupé Fuego incendiada

Escuchar

Murió Juan María “el Flaco” Traverso. Tenía 73 años. Un fuera de serie del automovilismo argentino. Ganó campeonatos hasta el cansancio en Turismo Carretera (TC) y TC 2000. También en otras categorías. Estuvo activo como piloto más de tres décadas. Ante la noticia de su partida, en las redes empiezan a aparecer algunas de sus hazañas y otras locuras, porque el “Flaco” era muy calentón. El video que más circuló en redes es de una pelea que tuvo con Gabriel Ponce de León, que en una carrera en Río Cuarto, Córdoba, en el año 2004, lo sacó de pista en la largada.

En el video se ve la maniobra pero también una breve entrevista a Traverso. “¿Qué vas a hacer ahora?”, le preguntan los periodistas. “Lo voy a cagar a trompadas”, dice y añade otros insultos. “¿Pero lo vas a denunciar?”, le insiste un periodista. “No, qué denunciar, lo voy a cagar a trompadas”, reitera.

Noooo, como que se murió Traverso?



☹️☹️



pic.twitter.com/iVMCIkWfRv — Leclerc Sabalero (@leclercsabalero) May 11, 2024

Otro de los momentos memorables en su carrera fue cuando ganó corriendo la última vuelta con la Coupé Renault Fuego prendida fuego literalmente. “Hoy, viéndolo con el paso del tiempo, pienso que me falla. Pero en ese momento yo seguí”, cuenta. Segundo salió Silvio Oltra. Traverso reconoció que fue muy arriesgada su maniobra: “Lo veo hoy y creo que me tendría que haber bajado del auto. Pero yo sabía de autos, de mecánica. Hoy los pilotos no saben tanto de eso”. La carrera fue en general Roca, en 1988.

El tipo ganaba en con la Coupe prendida fuego. El Flaco Traverso es una Leyenda absoluta del deporte motor argentino. pic.twitter.com/rJMGOR741D — El Genovés (@ElGenoves73) May 11, 2024

Otro duelo que tuvo en pista, varias veces, fue con Marcos Di Palma. En algunos compilados sobre sus enojos, Traverso aparece en una carrera hace varios años en la que relata cómo fue el duelo abajo de los autos con Di Palma. “Le tocó que esta vez maneje mejor que él y él se bajó del auto con una actitud canchera y bueno, este viejo también es canchero y me bajé igual que él”, dijo a los periodistas. Era una carrera en el Autódromo de Buenos Aires, en 1998.

“Las dos Di Palma estas me hicieron una maniobra que me arruinaron la carrera. Él frenó para que se me colara la rubia y me sacaron de la pista”, afirmó. “Pensé que era un buzón y lo pasé como parado”, dijo Di Palma. Era 2004, en Paraná. Pero las calenturas con el tiempo pasaban y se mostraron juntos bromeando en una nota. “El es el piloto más corajudo, pero no sabe manejar”, le dijo Traverso. Di Palma retrucó: “Pongan Paraná en 2004″.

Otros recordaron cuando salió segundo con dos cubiertas en llanta.

También te ganaba un 2do puesto con tres ruedas, y en la última curva. Traverso fue el mejor de nuestros después de Juan Manuel Fangio. pic.twitter.com/6Zi63iSQDJ — El Genovés (@ElGenoves73) May 11, 2024

Los “enojos” del flaco Traverso

El flaco Traverso se enojó mucho durante su carrera y sus broncas quedaron como anécdotas, algunas de ellas muy divertidas. TyC tiene un compilado sobre eso.

