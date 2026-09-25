Pierre Gasly y los argentinos: de las denuncias por amenazas a un amor incondicional en las redes sociales

“Argentina, no lo entenderías”, podría llamarse el capítulo de lo vivido en las últimas horas por el francés Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en el equipo Alpine de Fórmula 1. El piloto había denunciado que recibió amenazas dirigidas a él, su pareja y su familia en las redes sociales después del Gran Premio de Madrid, donde había complicado al bonaerense en el final de la carrera por no dejarlo pasar, y luego de una dura advertencia de Flavio Briatore, el jefe de equipo, sobre estas reacciones en las redes, el villano se convirtió en ídolo gracias al ingenio popular.

“Recibir amenazas y ataques me parece completamente inapropiado, especialmente cuando llega a miembros de mi familia y a mi novia. Hay una determinada línea que no debería cruzarse simplemente porque estás detrás de una pantalla, frente a un teclado, y esas líneas se cruzan demasiadas veces”, había señalado Gasly. Enseguida, Briatore tomó nota de ello y advirtió: “Se los digo especialmente a los argentinos, porque no hay problema con los italianos o quien sea. Si quieren apoyar a Franco, háganlo de manera respetuosa y leal, no como veo en las redes sociales. Si esto sigue así, va a llegar un momento en que Franco dejará de hablar con todos”.

Franco Colapinto y Pierre Gasly, los compañeros de Alpine que dejaron Madrid con un final de alta tensión y afrontan ahora el GP de Bakú de F1 Jayce Illman - Getty Images Europe

En la tarde del jueves, el acoso virtual, que, según él, ya sufrieron anteriormente la FIA, Alexander Albon y Yuki Tsunoda frente a controversias similares, tuvo un vuelco de 180 grados después de la reacción del jefe respecto del hostigamiento. Así, de pronto, las publicaciones de Alpine se llenaron de comentarios a favor del francés, con una oleada de apoyo y amor incondicional.

Durante la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Bakú, las menciones mutaron por completo, ya sin insultos ni recordatorios sobre la polémica de la última carrera. Fue allí donde se generó la tensión, el origen del conflicto. Porque Franco reclamaba por la radio cambiar posiciones para asegurarse buenos puntos y Gasly, que debía parar en boxes, lo demoró, en medio de un malestar con su ingeniero, y permitió que Oscar Piastri (McLaren) se le acercara y comprometiera su octavo puesto.

La cuenta de Alpine en Instagram pasó a tener un sinfín de comentarios graciosos, irónicos, halagadores e ingeniosos para el piloto que corre con el coche número 10 en la máxima categoría. Desde “En Argentina nací, tierra de Gasly y Lionel” o “Feliz primavera Pierre. ¿Te estás cuidando de las alergias? Ojo con el polen, mi rey" hasta “Todos estamos aquí por Pierre. La pelota siempre al 10″ y “Gracias Pierre por devolverme el amor por la Fórmula 1″.

Los argentinos invadieron la cuenta de Alpine con mensajes de aliento a Pierre Gasly tras la reacción de Flavio Briatore, que se molestó por el trato al compañero de Colapinto

La interacción creció masivamente y generó un efecto favorable mucho más fuerte que la tensión que había quedado, mientras Gasly, Colapinto y Briatore buscaban calmar a los aficionados. Y todo siguió: “¿De qué planeta viniste, croissant mágico?“; “Mi mamá me dio la vida, Pierre las ganas de vivirla”; “¡Vamos Gasly! Tu sonrisa es la alegría de mis días”; “Mi abuelo vio a Fangio, mi mamá a Reutemann; ¿yo? al mejor del mundo, Gasly"; “Pierre, ¡Argentina te ama! ¡Nunca dejes pasar a Franco! Seguí así" o “Fuerza Pierre, sos el 1. Venís vos y después, Maradona, Colapinto y Messi”.

El ingenio de los argentinos ganó protagonismo en la cuenta de la escudería Alpine con humor e ironías, tras las amenazas denunciadas por Gasly

Con esas reacciones y la catarata de comentarios y respuestas que provocaron, el humor cambió en la escudería y las redes sociales dejaron atrás la agresividad que tenían en los últimos días para convertirse en un escenario de humor, risas y ocurrencias.

A tal punto que Alpine compartió un corto video del expiloto Daniil Kvyat colaborando con el control y el registro de lo que ocurre en el circuito de Bakú con los monoplazas y pronto se podía leer a numerosos argentinos pidiendo que suban material de Gasly y no de ese “desconocido”.

Las reacciones de los argentinos en la cuenta de Alpine después de que Pierre Gasly y Flavio Briatore lamentaran el hostigamiento al compañero de Colapinto; ahora todo cambió, con humor

Ahora, en las últimas publicaciones de la escudería o el perfil del piloto francés, el ingenio y la ironía relegó por completo a la hostilidad y los nuevos recursos permitieron aliviar las asperezas antes de la última práctica y la clasificación del viernes y la carrera del sábado.