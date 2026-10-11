Por dónde pasan el GP de Singapur de la Fórmula 1 y qué canal lo transmite en vivo

Con Franco Colapinto en el foco e intentando mejorar su desempeño de los últimos grandes premios (GP), se corre este domingo el de Singapur, en el circuito urbano de Marina Bay, por la fecha 17 de la Fórmula 1 (F1). La cita, que empezó el viernes con los primeros ensayos y continuó con la carrera sprint, no viene siendo la mejor para el piloto argentino, que largará 15° en el trazado en el que el neerlandés y múltiple campeón, Max Verstappen (Red Bull) se quedó con la pole position.

La carrera inicia a las 9 de la Argentina y este fin de semana se puede ver únicamente por streaming en el plan premium de Disney+ y en el sitio web F1 Pro TV. En Fox Sports estará disponible el relato en vivo y la competencia en diferido.

Max Verstappen se quedó con la pole position para el sprint y la carrera principal en el Gran Premio de Singapur LILLIAN SUWANRUMPHA - AFP

Cómo ver online el Gran Premio de Singapur

El Gran Premio de Singapur se disputa este fin de semana en el circuito de Marina Bay, con la carrera programada para este domingo a las 9 (horario argentino). Se puede ver en vivo únicamente por streaming en el plan premium de Disney+ y en el sitio web F1 Pro TV.

F1 TV Pro.

Disney+.

Franco Colapinto tiene otro fin de semana de múltiples obstáculos, pero confía en mejorar este domingo Ng Han Guan - Pool AP

En la primera salida de los autos a la pista de este fin de semana, el británico George Russell (Mercedes) fue el más rápido con un tiempo de 1:32.274, seguido del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el británico Lando Norris (McLaren). El que más vueltas dio fue el español Carlos Sainz Jr. (Williams) con 31 y, en contrapartida, el alemán Nico Hulkenberg (Audi) dio apenas 17. Franco Colapinto (Alpine) terminó 19°.

Luego, en la clasificación para la carrera sprint, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se quedó con la pole position. Detrás de él se ubicaron Russell, Charles Leclerc (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren), Lando Norris (McLaren) y Lewis Hamilton (Ferrari). Colapinto finalizó undécimo y se quedó en la puerta de meterse en la tercera ronda de la qualy sprint (SQ3).

Los ocho puntos para el ganador de la carrera corta de este fin de semana se los quedó Verstappen. Hamilton y Leclerc completaron el podio para seguir dejando en evidencia que el principal competidor de Mercedes es la escudería de Maranello. Andrea Kimi Antonelli quedó cuarto y superó a la sorpresa del fin de semana, Liam Lawson (Racing Bulls). Los otros que sumaron en la tabla de posiciones fueron Oliver Bearman (Haas), Hulkenberg y Norris.

Colapinto, por su parte, se vio obligado a abandonar por un problema con su monoplaza. El A526 se quedó parado en la curva 14, se perdió la comunicación por radio y los datos de telemetría, pero aún no está claro qué fue lo que provocó el inconveniente. Para lo que resta del fin de semana, el argentino cambió la batería y algunos componentes del motor pero no recibió penalización. Más tarde, en la clasificación que dejó a Verstappen nuevamente con la pole, Franco finalizó 16°, pero largará 15° por una penalización a Russell.

Cronograma y resultados de Colapinto en el GP de Singapur

Viernes 9 de octubre

Práctica libre 1: 19°.

Clasificación sprint: 11°.

Sábado 10 de octubre

Sprint: Abandono.

Clasificación: 16° (largará 15° por una sanción a George Russell).

Domingo 11 de octubre

9: Carrera

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Calendario y ganadores de la F1 2026

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Catalunya: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).

GP de Italia: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de España: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Azerbaiyán: George Russell (Mercedes).

GP de Bahréin: Max Verstappen (Red Bull).

El neerlandés Max Verstappen se quedó con la victoria en el GP de Bahréin que se corrió en Malasia Vincent Thian - AP