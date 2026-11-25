Después de algunos días de incertidumbre respecto de la definición de la Copa Argentina, este miércoles se confirmó que finalmente se mantendrá la fecha original de la final entre Platense y Boca. Entonces, se jugará el 2 de diciembre próximo en el Estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero. Se había hablado que el encuentro decisivo podía postergarse una semana y que las posibles sedes eran Rosario, Córdoba o Mendoza, pero el anuncio ya es oficial.

Además, se supo que en los próximos días se pondrán a la venta las entradas y que a los xeneizes les darían aproximadamente 30 mil localidades, mientras que al conjunto calamar les otorgarían unas 10 mil entradas.

Lo que provocó tantos vaivenes fue el ajustado calendario de Boca -el único equipo argentino que llegó con posibilidades en todas las competiciones al último trimestre del año-. Sin embargo, desde la organización manifestaron que ninguno de los dos equipos hizo una presentación formal o sugirió un cambio de fecha para la disputa de la final.

La elección de la sede también fue una discusión de varios días, porque sobre la mesa aparecían las opciones del Gigante de Arroyito, en Rosario, el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, el Islas Malvinas, de Mendoza y el Único Diego Armando Maradona, de La Plata. Sin embargo, algunas negociaciones terminaron por inclinar la balanza para que se dispute en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, con capacidad para 42 mil espectadores y que ya fue el escenario de la definición 2020/21, casualmente en la que Boca se impuso a Talleres, por penales.

Los antecedentes recientes marcan que, salvo en 2023, cuando se jugó en Lanús, las finales de la Copa Argentina se disputaron afuera de Buenos Aires. El Monumental Presidente Perón, el estadio de Instituto de Córdoba, fue sede el año pasado y antes pasó por el 15 de Abril -de Unión de Santa Fe- en 2024 y el Malvinas Argentina, de Mendoza, en 2017, 2018, 2019 y 2022.

Boca ganó la Copa Argentina en las temporadas 2011-2012, 2014-2015 y 2020 y también se había consagrado en 1969, durante el antiguo formato del certamen. Si vence a Platense, conseguirá su cuarta corona desde la reanudación del torneo y será el máximo ganador del certamen en la era moderna.

Platense y Boca buscarán el cetro de la Copa Argentina Gonzalo Colini - La Nación

Además de aquel encuentro de 2020/21, el Madre de Ciudades vio campeón a Boca de la Supercopa Argentina en 2023, cuando el equipo dirigido por Hugo Ibarra goleó por 3 a 0 a Patronato de Paraná, con tres goles de Darío Benedetto.

Para Platense, el estadio en Santiago de Estero, le muestra números ambiguos, porque allí consiguió el primer y hasta el momento único título de su historia: el 1° de junio del año pasado al vencer por 1 a 0 a Huracán y se consagró campeón del Torneo Apertura, pero un año y medio antes había perdido una final en ese estadio. Es que el 16 de diciembre del 2023 cayó 1 a 0 ante Rosario Central y no pudo consagrarse en la Copa de la Liga.