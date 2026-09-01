Próxima carrera de la Fórmula 1: cuándo se corre el GP de Italia 2026

La temporada 2026 de la Fórmula 1 continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de Italia en el circuito de Monza, donde tendrá lugar la fecha número 15 aunque será la 13ª que se disputará porque se suspendieron los eventos en Bahréin -fue reprogramado para octubre en Malasia- y Arabia Saudita a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente.

El cronograma comenzará el viernes 4 de septiembre con los dos primeros entrenamientos y continuará el sábado con la última práctica y la clasificación para la definición del domingo a las 10 (hora argentina). Toda la actividad se podrá ver en vivo por TV a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Franco Colapinto no pudo sumar puntos en las últimos dos GP de la Fórmula 1 Mark Thompson - Getty Images Europe

El GP de Italia será el segundo después del tradicional receso de casi un mes, en el que los equipos y pilotos se reacomodaron para afrontar lo que resta de la temporada 2026. Hace dos semanas, en la reanudación del certamen, Lando Norris (McLaren) se quedó con la victoria en el Gran Premio de Países Bajos que se desarrolló en el circuito de Zandvoort y, con su segunda victoria en fila, se arrimó a los líderes de la tabla de posiciones de pilotos.

Norris sumó 25 puntos y escaló al cuarto puesto de la general con 159. Kimi Antonelli (Mercedes) sigue liderando con 242 y tiene dos escoltas que son su compañero de equipo, George Russell y Lewis Hamilton (Ferrari), ambos con 183 tantos. Franco Colapinto (Alpine), por su parte, fue 14° en Zandvoort y no pudo darle puntos a su escudería, por lo que se mantiene 12° en la general de conductories con 19 unidades.

Kimi Antonelli es el líder del campeonato de la Fórmula 1 2026 JOHN THYS - AFP

Mercedes sigue dominando la tabla de constructores con 425 puntos gracias a Antonelli y Russell. Por detrás continúa Ferrari con 338 tantos mientras que Alpine marcha sexto con 63.

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Cataluña: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes)

GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza).

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Bahréin en Malasia: 4 de octubre.

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026, tras el GP de Países Bajos

Tabla de posiciones de constructores

La tabla de posiciones de constructores de la F1 2026, tras el GP de Países Bajos

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó

GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

GP de Emilia-Romagna: 16°

GP de Mónaco: 13°

GP de España: 15°

GP de Canadá: 13°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: Abandonó

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°

GP de Países Bajos: 11°

GP de Italia: 17°

GP de Azerbaiyán: 19°

GP de Singapur: 16°.

GP de Austin: 17°.

GP de México: 16°.

GP de Brasil: 15°.

GP de Las Vegas: 15°.

GP de Qatar: 14°

GP de Abu Dhabi: 20°

2026

Alpine