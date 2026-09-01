Antonela Roccuzzo, tras el anuncio de Messi: “Te vi sufrir, caer y levantarte, seguir cuando las cosas no salían y volver a intentarlo siempre”

Durante el mediodía del lunes 31 de agosto, las redes sociales se paralizaron cuando, a través de un posteo en Instagram, Lionel Messi anunció que decidió quitarse la cinta de capitán de la albiceleste. A un mes y medio de la final de la Copa del Mundo y a tres semanas del fallecimiento de su padre, el 10 se retiró de la selección argentina. La noticia dio la vuelta al mundo y compañeros de equipo, personalidades del deporte e hinchas le dedicaron afectuosos mensajes de agradecimiento. Pero, sin duda, el que tocó más de una fibra sensible fue el de la mujer que lo acompañó incondicionalmente desde siempre: su esposa Antonela Roccuzzo. La rosarina hizo una sentida publicación en nombre suyo y de sus tres hijos que emocionó a todos.

“Qué orgullo verte cerrar esta etapa así. Fueron tantos años, tantos momentos, tantas alegrías y también tantos golpes”, escribió Antonela Roccuzzo. “Te vi sufrir, caer y levantarte. Te vi seguir cuando las cosas no salían y volver a intentarlo siempre. Y después de tantos años, también tuve la suerte de verte cumplir tus sueños y vivir algunos de los días más felices de nuestras vidas”, continuó.

El posteo de Anto Roccuzzo tras el anuncio de Messi (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

“Pero hay algo de toda esta historia que me emociona especialmente: que nuestros hijos hayan crecido viéndola de cerca. Que hayan visto a su papá luchar por lo que quería, no rendirse y seguir creyendo hasta el final. Y que después hayan podido estar ahí para verte conseguirlo todo y levantar la Copa del Mundo. Quizás algún día entiendan realmente lo enorme de tu historia. Hoy simplemente están orgullosos de su papá”, sostuvo, en referencia a los tres pequeños que heredaron de su padre la pasión por el deporte.

Anto eligió tiernas postales para acompañar su publicación (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

A modo de cierre, escribió: “Y yo estoy orgullosa de vos. De tu camino, de todo lo que superaste y, sobre todo, de la persona que estuvo detrás de cada uno de esos momentos. Qué privilegio haber vivido todo esto a tu lado. Te amamos infinito”.

Thiago, Mateo y Ciro celebrando el triunfo en la Copa América 2021 (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Sus palabras estuvieron acompañadas por tiernas imágenes de sus hijos, Thiago (13), Mateo (10) y Ciro (8), alentando a la selección en distintos momentos de sus vidas: desde los festejos en casa durante la Copa América 2021 hasta la final del Mundial 2022 en el estadio Lusail, la celebración en el Monumental y el bicampeonato de 2024 en los Estados Unidos. El posteo superó los cuatro millones de “Me gusta” y recibió miles de comentarios.

Thiago y Mateo con la Copa del Mundo y la medalla de campeón (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Los tres hijos del 10 celebrando durante la Copa América 2024 (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Por otro lado, la rosarina también dejó un mensaje en el posteo que hizo Lionel Messi en su cuenta de Instagram —con una carta escrita a mano con una lapicera del giratiempo de Harry Potter, saga de la cual ella es fanática— que decía: “Qué orgullo haber estado al lado tuyo en este camino y verte cumplir todos tus sueños. Te merecías esta historia y mucho más. Te amamos infinito”. Asimismo, también replicó en sus historias el video musicalizado con la canción “Brindis”, interpretada por Soledad Pastorutti, con imágenes de Messi desde que era pequeño hasta su consagración en Qatar.