Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Antonela Roccuzzo, tras el anuncio de Messi: “Te vi sufrir, caer y levantarte, seguir cuando las cosas no salían y volver a intentarlo siempre”
Luego de que el 10 anunciara su retiro de la selección argentina, su esposa compartió una publicación que emocionó a todos
- 3 minutos de lectura'
Durante el mediodía del lunes 31 de agosto, las redes sociales se paralizaron cuando, a través de un posteo en Instagram, Lionel Messi anunció que decidió quitarse la cinta de capitán de la albiceleste. A un mes y medio de la final de la Copa del Mundo y a tres semanas del fallecimiento de su padre, el 10 se retiró de la selección argentina. La noticia dio la vuelta al mundo y compañeros de equipo, personalidades del deporte e hinchas le dedicaron afectuosos mensajes de agradecimiento. Pero, sin duda, el que tocó más de una fibra sensible fue el de la mujer que lo acompañó incondicionalmente desde siempre: su esposa Antonela Roccuzzo. La rosarina hizo una sentida publicación en nombre suyo y de sus tres hijos que emocionó a todos.
“Qué orgullo verte cerrar esta etapa así. Fueron tantos años, tantos momentos, tantas alegrías y también tantos golpes”, escribió Antonela Roccuzzo. “Te vi sufrir, caer y levantarte. Te vi seguir cuando las cosas no salían y volver a intentarlo siempre. Y después de tantos años, también tuve la suerte de verte cumplir tus sueños y vivir algunos de los días más felices de nuestras vidas”, continuó.
“Pero hay algo de toda esta historia que me emociona especialmente: que nuestros hijos hayan crecido viéndola de cerca. Que hayan visto a su papá luchar por lo que quería, no rendirse y seguir creyendo hasta el final. Y que después hayan podido estar ahí para verte conseguirlo todo y levantar la Copa del Mundo. Quizás algún día entiendan realmente lo enorme de tu historia. Hoy simplemente están orgullosos de su papá”, sostuvo, en referencia a los tres pequeños que heredaron de su padre la pasión por el deporte.
A modo de cierre, escribió: “Y yo estoy orgullosa de vos. De tu camino, de todo lo que superaste y, sobre todo, de la persona que estuvo detrás de cada uno de esos momentos. Qué privilegio haber vivido todo esto a tu lado. Te amamos infinito”.
Sus palabras estuvieron acompañadas por tiernas imágenes de sus hijos, Thiago (13), Mateo (10) y Ciro (8), alentando a la selección en distintos momentos de sus vidas: desde los festejos en casa durante la Copa América 2021 hasta la final del Mundial 2022 en el estadio Lusail, la celebración en el Monumental y el bicampeonato de 2024 en los Estados Unidos. El posteo superó los cuatro millones de “Me gusta” y recibió miles de comentarios.
Por otro lado, la rosarina también dejó un mensaje en el posteo que hizo Lionel Messi en su cuenta de Instagram —con una carta escrita a mano con una lapicera del giratiempo de Harry Potter, saga de la cual ella es fanática— que decía: “Qué orgullo haber estado al lado tuyo en este camino y verte cumplir todos tus sueños. Te merecías esta historia y mucho más. Te amamos infinito”. Asimismo, también replicó en sus historias el video musicalizado con la canción “Brindis”, interpretada por Soledad Pastorutti, con imágenes de Messi desde que era pequeño hasta su consagración en Qatar.
- 1
Lionel Messi, el capitán del corazón valiente argentino: su última gran función con la selección argentina
- 2
Así están las tablas de posiciones del Torneo Clausura 2026, tras la fecha 7
- 3
Messi anunció que se retira de la selección argentina
- 4
Josué Reinatti, la figura de Newell’s ante Estudiantes, le hizo un pedido especial a Messi: “Ojalá venga con nosotros”