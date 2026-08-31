Lionel Messi anunció que se retira de la selección nacional, con la que salió campeón en el Mundial de Qatar en 2022. “Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento”, escribió el 10 en su cuenta de Instagram con una foto de las tres páginas escritas a mano.

Según contó, el jugador de 39 años tomó esta decisión dos días después de la final de la Copa Mundial que Argentina perdió contra España, un mes y medio atrás. Entonces, su padre Jorge todavía estaba con vida, aunque atravesaba una dura enfermedad.

Messi anunció que se retira de la selección argentina. (Foto: Instagram @leomessi)

Cinco minutos después del anuncio que impactó a los argentinos y al mundo entero, el capitán publicó en sus redes sociales un emotivo video de su paso con la camiseta albiceleste, desde que comenzaba a dar sus primeros pasos con la sub-20 hasta el 19 de julio de 2026. El compilado de imágenes lleva como banda de sonido el tema que la artista santafesina Soledad Pastorutti le cantó tras consagrarse campeón en Qatar 2022.

El video que publicó Messi en su cuenta oficial tras el retiro en la selección argentina

“Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar. Gracias por todo el cariño de estos 20 años”, dijo Messi con un aire de nostalgia.

Si bien el anuncio de su retiro tras disputar su sexto mundial en Estados Unidos era esperable –incluso él ya había dicho que sería el último de estos torneos - la noticia no demoró en hacerse viral y enseguida miles de fanáticos comenzaron a dejar sus comentarios envueltos en tristeza e incontables palabras de agradecimiento: “Me parte el alma, loco. Te amo mucho, Leo. Gracias eternas”.

Messi anunció que se retira de la selección argentina. DAVID RAMOS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Con este anuncio, el 10 puso a 20 años de defender los colores de su país, con el que ganó el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2025, así como la Finalissima de 2022. Días después de la muerte de su padre, que tuvo lugar el pasado 8 de agosto, el atacante ya había dicho que evaluaba anticipar su retiro del fútbol a pesar de que tiene contrato con Inter Miami hasta 2028.

Messi anunció que se retira de la selección argentina. JUAN MABROMATA - AFP

Messi anunció que se retira de la selección argentina. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

El texto completo de la carta

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección… Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento.

Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también; y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

La foto con la que Messi anunció su retiro de la selección argentina Instagram Messi

Queda poco y se van cerrando etapas, y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar. Gracias por todo el cariño de estos 20 años.

Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más). Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil.

Messi anunció que se retira de la selección argentina. Agustín Marcarian

Messi anunció que se retira de la selección argentina. Rebecca Blackwell - AP

Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes con los que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos. Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias, Dios, por hacerme argentino. ¡Vamos, Argentina!

Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy, después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes".