Próxima carrera de la Fórmula 1: cuándo se corre el GP de Malasia 2026

La temporada 2026 de la Fórmula 1 continuará el próximo fin de semana, en el que se recuperará el Gran Premio de Bahréin que se canceló a principios de año por la Guerra en Medio Oriente con la particularidad de que se disputará en el Circuito Internacional de Sepang en Malasia.

La prueba tendrá lugar entre el viernes 2 y domingo 4 de octubre con el formato tradicional de tres entrenamientos, la clasificación y la carrera. Todas las instancias se transmitirán en vivo por TV únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Kimi Antonelli continúa en lo más alto de la tabla de posiciones de la Fórmula 1 Pavel Bednyakov - AP

Hace casi una década que Malasia no es anfitriona de la Fórmula 1 en Sepang. La última carrera fue hace nueve años, en 2017, y la ganó el neerlandés Max Verstappen. Es así que el Gran Circo vuelve a ese país y a esa ciudad, con el detalle de que el GP llevará el nombre de Bahréin.

Con la victoria del sábado pasado en el GP de Azerbaiyán, George Russell (Mercedes) quedó a 66 puntos de su compañero Kimi Antonelli en la tabla de posiciones de pilotos. El italiano suma 302 mientras que el británico, 236. El tercero es Lewis Hamilton (Ferrari) con 199.

Franco Colapinto (Alpine), por su parte, protagonizó un grave incidente que lo obligó a abandonar junto a Pierre Gasly y Lando Norris. Así, no pudo sumar unidades y se mantiene 12° con 27.

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Catalunya: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).

GP de Italia: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de España: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Azerbaiyán: George Russell (Mercedes).

GP de Bahréin: 4 de octubre a las 12 (Sepang, Malasia).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026

Tabla de posiciones de constructores de la F1 2026

La tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó

GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

GP de Emilia-Romagna: 16°

GP de Mónaco: 13°

GP de España: 15°

GP de Canadá: 13°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: Abandonó

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°

GP de Países Bajos: 11°

GP de Italia: 17°

GP de Azerbaiyán: 19°

GP de Singapur: 16°.

GP de Austin: 17°.

GP de México: 16°.

GP de Brasil: 15°.

GP de Las Vegas: 15°.

GP de Qatar: 14°

GP de Abu Dhabi: 20°

2026

Alpine