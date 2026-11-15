Próxima carrera de la Fórmula 1: cuándo se corre el Gran Premio de Las Vegas

Con los campeonatos de pilotos y de constructores definidos, la Fórmula 1 tiene por delante tres fechas para concluir la temporada 2026 y la próxima será el Gran Premio de Las Vegas en Estados Unidos sobre un circuito callejero y con un conograma especial.

La actividad será nocturna y, por la diferencia horaria con nuestro país, comenzará un día y terminará a la madrugada del siguiente. El jueves 19 de noviembre, un día antes de lo habitual, los motores se encenderá con el primer entrenamiento y, ya en el viernes 20, tendrá lugar el segundo. Esa misma jornada, pero por la noche, será la última práctica y, ya en el sabado 21, la clasificación. La carrera, en tanto, tendrá lugar a las 1 del domingo de la Argentina, es decir el sábado por la noche en Las Vegas.

Todas las instancias se transmitirán en vivo por TV a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

El líder de la tabla de posiciones de conductores y campeón hace ya dos jornadas es Kimi Antonelli (Mercedes). El italiano acumula 390 puntos y su inmediato perseguidor es Max Verstappen (Red Bull) con 279, ya sin chances de alcanzarlo al igual que el tercero que es su compañero George Russell con 262.

Con las unidades que consiguieron Antonelli y el británico Russell, Mercedes se coronó campeón de constructores. La escudería que dirige Toto Wolff tiene 652 tantos contra 512 de Ferrari producto de las actuaciones de Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Mercedes se consagró campeón de constructores en el Gran Premio de Brasil MAURO PIMENTEL - AFP

Franco Colapinto (Alpine), por su parte, se ubicó 13° en la última carrera en Brasil y no pudo sumar puntos por quinta carrera seguida en el que es su peor momento en la temporada. Lo único positivo es que sigue 12° en la general de pilotos con 27 unidaes. Su compañero Pierre Gasly está décimo en la clasificación y, juntos, ubican en el sexto lugar a Alpina.

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Arabia Saudita - Cancelada por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Catalunya: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).

GP de Italia: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de España: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Azerbaiyán: George Russell (Mercedes).

GP de Bahréin en Malasia: Max Verstappen (Red Bull).

GP de Singapur: Max Verstappen (Red Bull).

GP de Estados Unidos en Austin: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de la Ciudad de México: Max Verstappen (Red Bull).

GP de São Paulo: Lando Norris (McLaren).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026

Tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026