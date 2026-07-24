¿Qué pasó con Colapinto? La razón por la que el piloto argentino no corre en la primera práctica del GP de Hungría

Este viernes, a partir de las 8.30 (horario argentino), se corre la primera práctica libre del Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1 2026 con una novedad: Franco Colapinto no saldrá a la pista. El argentino, uno de los pilotos titulares de Alpine, recién tendrá actividad a las 12 en el segundo entrenamiento. Pierre Gasly, su compañero de equipo, sí correrá desde el comienzo del fin de semana.

Esto se debe a que el pilarense le dejará su butaca al piloto de reserva Paul Aron, algo que por reglamento debe hacer dos veces en la temporada. Así, el estonio tendrá 60 minutos para demostrar su valía con el objetivo ineludible de no cometer errores para entregarle el auto en perfectas condiciones a Colapinto, quien afrontará el resto del fin de semana con la ilusión de emular o mejorar lo hecho en la jornada pasada en Bélgica, cuando finalizó décimo y sumó un punto.

El estonio Paul Aron usará el monoplaza de Franco Colapinto en la FP1 de Hungría

“Tengo muchas ganas de ponerme al volante del A526 para mi primera práctica libre 1 con el equipo esta temporada. He conducido el coche en nuestro simulador en Enstone durante todo el año y será muy valioso salir a la pista y sentir de primera mano lo real”, comentó Aron. “Tuve actuaciones muy positivas la temporada pasada en los tres ensayos que hice con el equipo y, personalmente, mi objetivo es aprovechar estas oportunidades y ayudar de la mejor manera que pueda durante el resto del fin de semana”, dijo.

Será la última carrera antes del receso invernal europeo en el Gran Circo, que retomará su cronograma el fin de semana del 23 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos.

Horarios y cronograma del GP de Hungría

Viernes 24 de julio

Práctica libre 1: 08:30.

08:30. Práctica libre 2: 12.

Sábado 25 de julio

Práctica libre 3: 07.30.

07.30. Clasificación: 11.

Domingo 26 de julio

Carrera: 10.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 204 puntos

Lewis Hamilton (Ferrari): 159

George Russell (Mercedes): 154

Charles Leclerc (Ferrari): 126

Lando Norris (McLaren): 103

Oscar Piastri (McLaren): 92

Max Verstappen (Red Bull): 91

Isack Hadjar (Red Bull): 60

Pierre Gasly (Alpine): 42

Liam Lawson (Racing Bulls): 39

Arvey Lindblad (Racing Bulls): 22

Franco Colapinto (Alpine): 19

Oliver Bearman (Haas): 18

Gabriel Bortoleto (Audi): 10

Carlos Sainz Jr. (Williams): 6

Alexander Albon (Williams): 5

Esteban Ocon (Haas): 3

Fernando Alonso (Aston Martin): 1

Nico Hulkenberg (Audi): 0

Valtteri Bottas (Cadillac): 0

Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac): 0

Lance Stroll (Aston Martin): 0

Franco Colapinto en el mítico circuito de Spa-Francorchamps; el argentino está 12° en la tabla de posiciones ANDREJ ISAKOVIC - AFP

Tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026