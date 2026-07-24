LA NACION

¿Qué pasó con Colapinto? La razón por la que el piloto argentino no corre en la primera práctica del GP de Hungría

El pilarense, uno de los representantes de Alpine en el Campeonato Mundial en curso, no saldrá a la pista en el comienzo del fin de semana

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
La Fórmula 1 obliga a cada piloto a ceder su auto en tres FP1 a lo largo de una temporada; Colapinto lo hará este viernes
La Fórmula 1 obliga a cada piloto a ceder su auto en tres FP1 a lo largo de una temporada; Colapinto lo hará este viernesERIC ALONSO - Eric Alonso

Este viernes, a partir de las 8.30 (horario argentino), se corre la primera práctica libre del Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1 2026 con una novedad: Franco Colapinto no saldrá a la pista. El argentino, uno de los pilotos titulares de Alpine, recién tendrá actividad a las 12 en el segundo entrenamiento. Pierre Gasly, su compañero de equipo, sí correrá desde el comienzo del fin de semana.

Esto se debe a que el pilarense le dejará su butaca al piloto de reserva Paul Aron, algo que por reglamento debe hacer dos veces en la temporada. Así, el estonio tendrá 60 minutos para demostrar su valía con el objetivo ineludible de no cometer errores para entregarle el auto en perfectas condiciones a Colapinto, quien afrontará el resto del fin de semana con la ilusión de emular o mejorar lo hecho en la jornada pasada en Bélgica, cuando finalizó décimo y sumó un punto.

El estonio Paul Aron usará el monoplaza de Franco Colapinto en la FP1 de Hungría
El estonio Paul Aron usará el monoplaza de Franco Colapinto en la FP1 de Hungría

“Tengo muchas ganas de ponerme al volante del A526 para mi primera práctica libre 1 con el equipo esta temporada. He conducido el coche en nuestro simulador en Enstone durante todo el año y será muy valioso salir a la pista y sentir de primera mano lo real”, comentó Aron. “Tuve actuaciones muy positivas la temporada pasada en los tres ensayos que hice con el equipo y, personalmente, mi objetivo es aprovechar estas oportunidades y ayudar de la mejor manera que pueda durante el resto del fin de semana”, dijo.

  • Será la última carrera antes del receso invernal europeo en el Gran Circo, que retomará su cronograma el fin de semana del 23 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos.

Horarios y cronograma del GP de Hungría

Viernes 24 de julio

  • Práctica libre 1: 08:30.
  • Práctica libre 2: 12.

Sábado 25 de julio

  • Práctica libre 3: 07.30.
  • Clasificación: 11.

Domingo 26 de julio

  • Carrera: 10.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026

  • Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 204 puntos
  • Lewis Hamilton (Ferrari): 159
  • George Russell (Mercedes): 154
  • Charles Leclerc (Ferrari): 126
  • Lando Norris (McLaren): 103
  • Oscar Piastri (McLaren): 92
  • Max Verstappen (Red Bull): 91
  • Isack Hadjar (Red Bull): 60
  • Pierre Gasly (Alpine): 42
  • Liam Lawson (Racing Bulls): 39
  • Arvey Lindblad (Racing Bulls): 22
  • Franco Colapinto (Alpine): 19
  • Oliver Bearman (Haas): 18
  • Gabriel Bortoleto (Audi): 10
  • Carlos Sainz Jr. (Williams): 6
  • Alexander Albon (Williams): 5
  • Esteban Ocon (Haas): 3
  • Fernando Alonso (Aston Martin): 1
  • Nico Hulkenberg (Audi): 0
  • Valtteri Bottas (Cadillac): 0
  • Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac): 0
  • Lance Stroll (Aston Martin): 0
Franco Colapinto en el mítico circuito de Spa-Francorchamps; el argentino está 12° en la tabla de posiciones
Franco Colapinto en el mítico circuito de Spa-Francorchamps; el argentino está 12° en la tabla de posicionesANDREJ ISAKOVIC - AFP

Tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026

  • Mercedes: 358 unidades
  • Ferrari: 285
  • McLaren: 195
  • Red Bull: 151
  • Alpine: 61
  • Racing Bulls: 61
  • Haas: 21
  • Williams: 11
  • Audi: 10
  • Aston Martin: 1
  • Cadillac: 0
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Automovilismo
  1. La reunión de Colapinto con su exjefe en Williams que alimenta las especulaciones sobre el futuro del piloto
    1

    Franco Colapinto mantuvo una reunión con el director de Williams durante el último Gran Premio de Fórmula 1

  2. La Fórmula 1 y una imagen insólita en Hungaroring: a cinco años de la vez que Hamilton largó... solo
    2

    La Fórmula 1 y una imagen insólita en Hungaroring: a cinco años de la vez que Hamilton largó... solo

  3. Horarios del GP de Hungría de la Fórmula 1 2026: prácticas y clasificación
    3

    Horarios del GP de Hungría de la Fórmula 1 2026: prácticas y clasificación

  4. La charla mundialista de Colapinto con los españoles mientras crecen los rumores sobre su futuro
    4

    Colapinto, una charla mundialista con Alonso y Sainz, mientras crecen los rumores sobre su futuro