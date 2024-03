Escuchar

La espera de 100 días para el comienzo de la nueva temporada de la Fórmula 1 gestó, de modo insospechado, una apertura del calendario furiosa y turbulenta en el circuito de Sakhir, con el Gran Premio de Bahréin. El resultado de la carrera no trastocó el apabullante dominio de Red Bull Racing (RBR) en la pista, aunque la escudería de Milton Keynes desanda jornadas agitadas y se convirtió en una usina de rumores para el paddock del Gran Circo. Un escenario impensado para el equipo que reina desde 2022 en el Mundial de Constructores y desde un año antes con Max Verstappen entre los pilotos.

La denuncia sobre Christian Horner, las derivaciones que tuvo el caso en la previa del gran premio, y las explosivas declaraciones de Jos Verstappen, padre de Max, acerca de cómo afecta a la armonía de la escuadra la presencia del británico, alteraron el pulso y abrieron el juego a múltiples situaciones. La continuidad del tricampeón neerlandés, con contrato hasta 2028, las especulaciones sobre la robustez y competitividad del proyecto Ford y hasta una puja de poder entre la familia Yoovidhya y los ejecutivos austríacos de Red Bull se entremezclan en un submundo de intrigas y movimientos ajedrecísticos.

Imperial en la pista: Max Verstappen se impuso con una ventaja de 22 segundos sobre su compañero Sergio Checo Pérez; el tricampeón es cauteloso con los mensajes sobre las turbulencias en Red Bull Racing y el futuro en la escudería Agencia AFP - AFP

El encuentro entre Toto Wolff, jefe de Mercedes, y Jos Verstappen en Bahréin acaloró un ambiente que ya era espeso, aunque el responsable de las Flechas de Plata minimizó que se tratara de una conversación con MadMax como eje. Con cintura, el austríaco evitó la pregunta sobre la posibilidad de contratar al piloto neerlandés en el futuro cercano, con la inminente partida de Lewis Hamilton a Ferrari en 2025. “El piloto siempre elegirá el auto más rápido, y en este momento Red Bull tiene el auto más rápido, así que esa sería la prioridad”, comentó el viernes, un día antes de que papá Verstappen encendiera la mecha con declaraciones a medios británicos sobre el ambiente en RBR.

“Hay tensión mientras siga en su puesto. El equipo se arriesga a desintegrarse. No puede seguir así. Va a explotar”, puntualizó el expiloto de F.1, que apunta sin miramientos a Horner. “Juega a ser la víctima, cuando es él quien está en la raíz de los problemas”, agregó a The Daily Mail. Consultado si estaba detrás de las filtraciones de información, debido a que el caso Horner lo destapó en los medios el diario neerlandés De Telegraaf, fue tajante: “¿Por qué haría eso? Max tiene contrato con Red Bull hasta 2028, está rindiendo muy bien y se siente como en casa. No tengo ningún interés”.

Max Verstappen junto a su manager Raymond Vermeulen y su padre, Jos; la calma del tricampeón contrasta con los mensajes explosivos de su progenitor, que el lunes cumplió 52 años Darko Bandic - AP

La relación entre Jos Verstappen y Horner está dinamitada desde antes, y la familia neerlandesa juega con picardía las cartas en favor de Helmut Marko, asesor y quien fue el hombre de confianza de Dietrich Mateschitz, el cofundador de Red Bull que murió en octubre de 2022. La pata austríaca tiene el 49% de las acciones de la empresa de bebidas energéticas y el restante porcentaje responde a la familia Yoovidhya, de origen tailandés.

Chalerm Yoovidhya estuvo en el GP de Bahréin apuntalando a Horner, que además contó con el apoyo de su esposa Geri Halliwell –ex Spice Girl-, que sostuvo la inocencia de su pareja durante todo el proceso. El acompañamiento fue un respaldo y un modo de cinchar con los otros dueños: mediante el director ejecutivo de Red Bull, Oliver Mintzlaff, tenían decidido despedir a Horner un par de semanas antes de que estallara el escándalo. Motorsport-Total.com, con información de BusinessF1, publicó que el parte de prensa estaba listo para ser despachado, y que enterado del asunto, Horner no aceptó los motivos que se deseaban esgrimir y esto derivó en la investigación por comportamiento inapropiado hacia una empleada. Un fallo favorable allanaba el camino a la destitución. Yoovidhya detuvo aquella idea de eyectar al hombre que conduce el equipo desde 2005 y el veredicto negativo de las averiguaciones enterró el deseo de Mintzlaff y el grupo austríaco.

El tailandés Chalerm Yoovidhya, dueño del 51% del paquete accionario de Red Bull viajó al Gran Premio de Bahréin para apoyar a Christian Horner; el británico también contó con el respaldo de su esposa y exSpice Girl, Geri Halliwell ANDREJ ISAKOVIC - AFP

Lejos de la verborragia y las palabras altisonantes de su padre, Max Verstappen es cuidadoso con las expresiones. “Cuando miro cómo Christian opera dentro del equipo, es un jefe de equipo increíble. Desde el punto de vista del rendimiento ni siquiera puedes cuestionarlo. Hablo mucho con él, y está totalmente comprometido con el equipo”, deslizó MadMax, que según De Telegraaf fue persuadido por Ben Sulayem para que respalde a Horner ante el nuevo ataque que se desencadenó sobre el británico con mails desde una cuenta anónima que aportaba supuesta prueba al caso que incriminó al británico. Al igual que el jefe de equipo y Adrian Newey –el genio de la aerodinámica y quien diseña los autos del equipo-, el tricampeón tiene una cláusula de rescisión de contrato y está atada a la renuncia de Marko. Sin hacer olas, el piloto desanda el juego de poder en silencio y su vía de escape se mostró como era de presumir en un aliado: “No me interpondré en el camino de Max”, comentó el austríaco, acerca de una posible salida del neerlandés de Milton Keynes.

Helmut Marko abraza a Max Verstappen: el asesor austríaco sería la llave para que el tricampeón neerlandés ensaye un cambio de escudería antes de 2028, año de la finalización del vínculo con Red Bull Racing Dan Istitene - Formula 1 - Formula 1

Próximamente, en 2026, ingresará un nuevo jugador al conjunto: Ford, que se asoció a la escudería para trabajar en el motor que prepara la división Red Bull Powertrains. El CEO de la automotriz estadounidense, Jim Farley, apuntó solemnemente “creo que vamos por el buen camino”, durante la presentación del calendario 2024. En la marcha y evolución de los trabajos está una de las incógnitas que se abren para ratificar el dominio avasallante que arrastra RBR, y Jos Verstappen no tiene planes de que su hijo corte esta racha de títulos con el cambio de reglamento y si el desembarco de Ford no le ofrece garantías de victorias.

La renuncia de Marko abriría la puerta a Max para fichar con otra escudería y ahí asoma Mercedes. Como agente libre negociaría un mejor contrato y mayores ingresos por derechos de comercialización. Para Wolff sería completar un casillero y curar una herida, ya que los contratos multianuales que tenían en su momento Hamilton y Nico Rosberg le impidieron sentar a Verstappen en una de las butacas de las Flechas de Plata. Aquella frustración provocó que ahora no ofreciera una relación de más años a Lewis, porque el deseo es sumar al talentoso Andrea Kimi Antonelli, ligado a Mercedes desde 2019 y que el fin de semana debutó en la Fórmula 2 en Bahréin.

Mohammed ben Sulayem, presidente de la FIA, solicitó a Max Verstappen una mayor defensa a la posición de Christian Horner; el máximo organismo del automovilismo mundial fue instado por varias escuderías a transparentar la investigación que ensayó Red Bull sobre el comportamiento indebido del jefe de equipo de la escudería de Milton Keynes Darko Bandic - AP

Las turbulencias y las intrigas en Red Bull Racing dejaron en un segundo plano los conflictos en otros equipos: Alpine despidió al director técnico Salen Matt Harman y al director de aerodinámica, Dirk de Beer, tras el desastroso estreno y con los últimos puestos en la prueba de clasificación de Pierre Gasly y Esteban Ocon como referencia; en el debutante Visa Cash App RB, exAlpha Tauri, Yuki Tsunoda ensayó una maniobra incómoda sobre su compañero de equipo Daniel Ricciardo, al finalizar el gran premio en desacuerdo con la orden del equipo de permitir al australiano adelantarlo para atacar a Kevin Magnussen, aunque nunca logró doblarlo y no devolvió la posición; Charles Leclerc (Ferrari) lidió durante toda la carrera con problemas de frenos que provocaron múltiples bloqueadas de sus neumáticos… La F.1 está de regreso: sin novedades en la cabeza del clasificador, pero con el enredo de la saga de Red Bull Racing.