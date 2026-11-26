En el último tramo de la temporada de la Fórmula 1, con dos Grandes Premios por delante, se definió la grilla completa para 2027, ya que este jueves, después de varias semanas de incertidumbre se confirmó que Haas sostendrá en su equipo Oliver Bearman para el próximo año. De esta manera, el británico de 21 años disputará su tercera campaña con el equipo estadounidense y compartirá escudería con el brasileño Rafael Camara.

La confirmación llegó en la previa del Gran Premio de Qatar, correspondiente a la vigesimosegunda fecha del campeonato, pero en los días previos, Bearman, ante la demora en la resolución de su situación contractual, había dejado claro públicamente que estaba algo incómodo públicamente su decepción por la falta de novedades. “No hay nada nuevo que decir. Para ser honesto, estoy bastante decepcionado de encontrarme aquí, en la vigésima ronda de la temporada, sin un contrato firmado para el año que viene. Es una situación extraña, pero estamos cerca”, dijo el piloto británico antes del Gran Premio de Las Vegas.

Signing on for another season ✍️🐻



We’re excited to confirm that Ollie Bearman will continue with the team for the 2027 season.#HaasF1 #F1 | @OllieBearman pic.twitter.com/oBrGiCrJBs — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 26, 2026

Según el medio especializado motorsports.com, la demora en la definición se concentró en un tema económico, ya que Bearman buscaba firmar un contrato por unos seis millones de euros, mientras que el equipo no quería pagarle esa suma, una diferencia que finalmente salvaron después de varias charlas entre las partes.

El jefe de Haas, Ayao Komatsu, respaldó la continuidad del piloto: “Continuar con Ollie en 2027 era una decisión natural para nosotros. Hemos visto su crecimiento, su compromiso y la calidad que aporta al equipo, tanto dentro como fuera de la pista”.

Bearman, que ya había participado en tres carreras en 2024 con Ferrari y Haas, celebró el acuerdo de su continuidad en la Máxima: “No es ningún secreto que estoy encantado de continuar con TGR Haas F1 Team en 2027. Este equipo ha tenido un papel integral en mi desarrollo, y he sentido una enorme confianza y apoyo de todos aquí. Posee una ética de trabajo excepcional y un gran deseo de superación personal y profesional, y en mi opinión, no hay mejor persona para liderar este equipo”.

"We have one of the most exciting driver pairings on the grid, and I look forward to seeing Ollie flourish further with this incredible team." 🗣️ AK



Hearing from Ayao and Ollie on our British driver’s 2027 extension ✍️#HaasF1 #F1 pic.twitter.com/wfIFB3Ng74 — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 26, 2026

Además, el ingeniero japonés destacó el potencial de su pareja de corredores, que la completa Rafael Camara: “El equipo TGR Haas F1 cuenta con una de las parejas de pilotos más prometedoras de la parrilla, y estoy deseando ver a Ollie seguir cosechando éxitos con este increíble equipo”.

También Bearman habló de esta renovación: “No es ningún secreto que estoy encantado de continuar con TGR Haas F1 Team hasta 2027. Este equipo ha desempeñado un papel fundamental en mi desarrollo y he sentido una enorme confianza y apoyo por parte de todos aquí”.

Y concluyó: “Tenemos grandes ambiciones para seguir avanzando, y estoy entusiasmado por liderar ese trabajo, consolidando lo que hemos logrado y esforzándonos por aún más juntos”.