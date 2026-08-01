Sébastien Ogier se despistó, volcó y debió ser hospitalizado cuando lideraba el Rally de Finlandia

Líderes del Rally de Finlandia, el francés Sébastien Ogier y su copiloto de Toyota, el compatriota Julien Ingrassia, sufrieron un violento accidente en carrera este sábado en la etapa 17 y fueron conducidos por distintas vías a un hospital de la zona, anunciaron los organizadores del Mundial de Rally (WRC).

El tramo especial en el que se produjo el despiste y varias vueltas de campana entre los árboles quedó interrumpido por una bandera roja, para permitir la intervención de los servicios de socorro. “Consiguieron salir por sí mismos del vehículo y están conscientes, pero fueron trasladados al hospital para someterse a pruebas médicas”, informó el comunicado emitido por la competencia.

“Hemos hablado con ellos. Sébastien está más conmocionado que otra cosa, ninguno de los dos tiene nada roto”, declaró el finlandés Juha Kankkunen, director adjunto de la escudería a la televisión francesa Canal+. Según ese medio, habitual difusor del campeonato, Ogier fue trasladado en helicóptero al hospital, mientras que Ingrassia hizo el viaje por la ruta asistido por una ambulancia.

Sébastien Ogier estaba al frente en la etapa 17 del Rally de Finlandia cuando se produjo su impresionante vuelco Roni Rekomaa - Lehtikuva

El campeón del mundo vigente se dirigía hacia el cierre de la etapa cuando, al salir de una curva rápida, chocó contra el talud a gran velocidad y se salió del camino. De inmediato, el auto comenzó a dar tumbos y se detuvo volcado, bastante destruido sobre todo en la parte delantera.

“No sé cuál fue la causa, si hubo algún problema técnico o algo por el estilo. De todos modos, no tenía por qué forzar mucho, así que algo ha pasado; ya lo aclararemos más adelante”, ampliaron desde el equipo.

El accidente y abandono en Finlandia pone muy difícil el objetivo de Ogier de conquistar el título mundial de la categoría por décima vez en su carrera. Al momento del accidente, Ogier lideraba el Rally con una ventaja de 20,9s sobre su compañero de equipo en Toyota, el finlandés Sami Pajari.

El accidente de Ogier en el Rally de Finlandia

La Dirección de carrera interrumpió inmediatamente la retransmisión televisiva, así como la prueba especial, mostrando la bandera roja, para luego dar por concluida oficialmente la etapa, de 19,1 km.

Finalmente, fue Pajari quien logró el mejor tiempo en esa 17ª especial, con solamente 0,1s de ventaja sobre el británico Elfyn Evans y 2,8s sobre el sueco Oliver Solberg. El finlandés recuperó así la primera posición del Rally de Finlandia después de registrarse el accidente de Ogier, muy por delante de Solberg y Adrien Fourmaux.

Pero Evans, autor de una magnífica remontada luego de salirse de la carretera a primera hora de la jornada, se acercó a Fourmaux en la clasificación general. Ambos pilotos pasaron a compartir el tercer puesto.

Las dos últimas carreras especiales del Rally de Finlandia, de más de 30 kilómetros de longitud cada una, se registran entre las más difíciles del fin de semana. En una jornada que volvió a demostrar hasta qué punto esta prueba no perdona ningún error, la décima fecha del certamen mantiene el suspenso.