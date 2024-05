TC en Concepción del Uruguay: Todino tuvo un debut triunfal con Mustang, y Santero es líder con Falcon

Escuchar

Los autos de Nueva Generación y los modelos tradicionales comparten pista en el Turismo Carretera y en seis fechas de la Etapa Regular se repartieron tres victorias cada uno. En Concepción del Uruguay, el triunfo lo firmó Germán Todino, con Ford Mustang, aunque del escenario entrerriano quien se marchó como puntero del campeonato es Julián Santero, que finalizó segundo y conduce un Ford Falcon. La convivencia todavía mantiene la expectativa y la pulseada es pareja en la estadística, aunque de los modelos que irrumpieron este año solo festejaron Ford y Torino.

La celebración de Germán Todino en Concepción del Uruguay: el Gaucho ganó siete veces en 53 carreras en el Turismo Carretera Prensa ACTC

En un dibujo en donde Chevrolet, Dodge y Torino se enseñan como las marcas con más éxitos, con tres festejos cada una, Ford achicó la brecha con Todino. Un usuario del Óvalo no se imponía desde 2015, cuando a lo más alto del podio se subió Juan Manuel Silva. Nueve años más tarde, el Gaucho le ofreció la nueva sonrisa, aunque aquella vez el modelo Falcon fue el que recibió los aplausos y ahora fue el turno de Mustang. Para Todino la cita en Concepción del Uruguay era un reto, porque los resultados y el rendimiento no convencían en el inicio del calendario. Las mejores performances eran de las competencias en Viedma y en Neuquén, por la segunda y tercera fecha, con un duodécimo y decimotercer puesto, respectivamente. En las tres restantes carreras, en Calafate, Toay y Termas de Rio Hondo, el bonaerense no superó la posición 22ª.

Germán Todino, el segundo piloto que gana con el modelo Mustang; en el Turismo Carretera, el bonaerense tiene triunfos con Torino y también con Dodge Prensa ACTC

“Perdimos muchos puntos en las carreras anteriores, buscábamos un buen rendimiento, pero tanto no esperábamos. Llevarse todo, pole, serie y final es la primera vez, por eso quiero felicitar a los chicos del taller que hicieron un trabajo espectacular”, comentó el ganador, que aventajó a Santero en el clasificador, mientras que Marcos Quijada (Chevrolet Camaro) completó el podio. Aquella irregularidad promovió que el equipo Maquin Parts, con sede en Venado Tuerto, adelantara la entrada en escena de la nueva unidad, que llegó a la carrera sin ninguna clase de pruebas. Una apuesta de riesgo que descubrió el mejor final, porque Todino, con la cosecha de puntos, saltó al décimo puesto del campeonato y ocupa una de las 12 plazas que clasifican para la Copa de Oro, el mini campeonato de cinco fechas que corona al campeón.

“Arrancamos algo nuevo y un resultado así genera expectativa, aunque el automovilismo es muy difícil. Esto motiva, ojalá que podamos desarrollar más porque es un auto que para manejar es espectacular”, comentó Todino, que tiene una estadística de siete victorias en 53 carreras con tres marcas distintas. La primera, con Torino, en San Juan, en 2021, año del debut en el Turismo Carretera; con la misma marca repitió en 2022, en Concordia. Con Dodge sumó cuatro festejos el año pasado (Concepción del Uruguay, San Nicolás, Toay y San Juan), donde terminó segundo en la Copa de Oro y fue el tercer piloto con más punto en el año, por detrás del campeón Mariano Werner y Santero.

El festejo de Germán Todino con los mecánicos del Maquin Parts; pole, triunfo en la serie y también en la final del piloto de Rivera en Concepción del Uruguay Prensa ACTC

La competitividad del modelo Mustang de Todino se asemejó al que tuvo Werner en el inicio del calendario. La pole, con record de la pista incluido, fue ratificada en la primera de las series clasificatorias, donde se impuso por un margen de casi cinco sobre Manu Urcera; el triunfo final fue más apretado en el cronómetro, porque Santero quedó relegado por 1,015 segundos. La diferencia no se ajustó al desarrollo, porque el ingreso del Auto de Seguridad, a falta de tres vueltas para la bandera a cuadros, el despiste de Juan Cruz Benvenuti (Chevrolet) provocó un relanzamiento y esa fue la única oportunidad que Santero tuvo para disputarle el primer puesto. Pero Todino marcó el territorio y le quitó toda esperanza al mendocino en la primera curva para manejar rumbo a la victoria. “Germán fue contundente, no lo pude correr”, el reconocimiento del cuyano, que después de tres fechas volvió a treparse a la cima, con 3,5 puntos de ventaja sobre Urcera, que también estrenó un Ford Mustang.

En tres semanas, en Rafaela, el Templo de la Velocidad del automovilismo nacional, el TC desandará el séptimo episodio del calendario. Un nuevo capítulo de la pulseada entre los autos Nueva Generación y los tradicionales, una división que no modifica la pasión.

