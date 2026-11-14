Temporada 2026 de la Fórmula 1: próxima carrera y las últimas fechas

La Fórmula 1 2026 entró en su tramo final. La categoría más importante del automovilismo internacional ya definió su piloto campeón y, también, la escudería ganadora del torneo de constructores. Andrea Kimi Antonelli y Mercedes se consagraron con varias fechas de anticipación, por lo que en las últimas tres jornadas no habrá nada en juego en ese aspecto, pero se definirán posiciones del segundo puesto en adelante, algo clave de cara a la temporada que viene.

Al Gran Circo de este año le quedan tres Grandes Premios. El primero será el 22 de noviembre a la 1 de la madrugada de la Argentina en Las Vegas, el siguiente el 29 de este mes a las 13 en Qatar y el último el 6 de diciembre a las 10 en Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos. En dichas carreras, el argentino Franco Colapinto intentará sumar puntos, algo que no consigue desde el GP de España del pasado 13 de septiembre, cuando terminó 7°.

El próximo Gran Premio de la Fórmula 1 2026 será en Las Vegas; luego quedarán dos fechas John Locher - AP

Ya con el título resuelto, la pelea por el segundo lugar entre los pilotos está más encendida que nunca. El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ganó tres de las últimas cinco carreras y quedó momentáneamente como escolta de Antonelli. El británico George Russell, compañero de Kimi en Mercedes, ahora está tercero con apenas un punto de ventaja sobre su compatriota Lewis Hamilton (Ferrari).

En el campeonato de constructores, en tanto, Ferrari tiene todas las posibilidades de culminar segundo ya que le saca 95 unidades de diferencia a Red Bull. McLaren, campeón en las últimas dos temporadas, se mantiene en el cuarto lugar, lo que deja en evidencia su merma en el rendimiento, principalmente desde el lado del australiano Oscar Piastri, que solo se subió a dos podios en este 2026.

Lewis Hamilton y Charles Leclerc le permiten a Ferrari ilusionarse con el segundo lugar del Campeonato de Constructores Fernando Llano - AP

Ganadores y próximas fechas de la F1 2026

GP de Australia: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Arabia Saudita - Cancelada por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Catalunya: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).

GP de Italia: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de España: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Azerbaiyán: George Russell (Mercedes).

GP de Bahréin en Malasia: Max Verstappen (Red Bull).

GP de Singapur: Max Verstappen (Red Bull).

GP de Estados Unidos en Austin: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de la Ciudad de México: Max Verstappen (Red Bull).

GP de San Paulo: Lando Norris (McLaren).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

*Todos los horarios corresponden a la Argentina