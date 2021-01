Las imágenes del impactante accidente del Top Race Junior en el que estuvo involucrado el Dipy

17 de enero de 2021

El Top Race cerró su fin de semana en el autódromo de Paraná, donde la victoria de la final quedó en manos de Diego Azar, por delante de Franco Girolami y Matías Rossi. En el Series, el triunfo fue de Facundo Aldrighetti, seguido de Ian Reutemann y Baltazar Leguizamón, mientras que en el TR Junior, el ganador fue Thomas Micheloud. Pero la mayor atención de la mañana se la llevó el múltiple accidente protagonizado por David Martínez (conocido como El Dipy) en la carrera de menor jerarquía de las tres.

En la largada, un toque entre los autos de Axel Tomada y El Dipy produjo un embudo, y los autos de Carlos Guttlein, Héctor Mercado y Alexis May, no pudieron evitar el impacto. Uno de ellos terminó encima del muro de contención. Afortunadamente, ningún piloto resultó herido, aunque May fue trasladado al hospital, por precaución. Los comisarios deportivos decidieron que el Dipy fuera exlcuido de la carrera por su acción.

