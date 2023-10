escuchar

El estreno en el Top Race V6, después de participar en el campeonato de Top Race Series, donde cosechó 38 puntos en la temporada, el desafío para Ulises Campillay en la fecha que la categoría desanduvo el fin de semana en el autódromo de Paraná. En la décima estación del calendario, el sanjuanino dio el salto a la división mayor: dejó el equipo SDE San Juan para sumarse a la estructura del JM Motorsport, donde se trepó a un Chevrolet Cruze. El debut lo sorprendió al protagonizar un accidente escalofriante, después de recibir un toque, despistarse y comenzar una cuenta infinita de vuelcos.

El desprendimiento de la carrocería dejó desnudo al auto, aunque la célula de seguridad soportó los múltiples golpes y el joven, de 19 años, salvó su vida, a pesar que la destrucción alcanzó al 80% del vehículo.

El sanjuanino Ulises Campillay, de 19 años, debutó en el Top Race V6 en el autódromo de Paraná y fue protagonista del impactante accidente www.toprace.com.ar

En el primer relanzamiento de la carrera final, cuando los autos empezaban a circular por la Curva 2, se produjo la carambola que terminó con el dibujo del auto en el aire y la perplejidad. El auto de Tomás Cingolani (Lexus) inició un trompo y golpeó a Josito Di Palma (Fiat Cronos #2), que al moverse hacia el costado derecho por el impacto, de manera involuntaria atropelló a Campillay, que circulaba por el sector externo de la pista.

En el desplazamiento, el sanjuanino se trepó a los pianos –reductores de velocidad-, que en este caso actuaron como un trampolín y eyectaron el auto. En ese momento empezó una secuencia de terror para el piloto y los espectadores, que observaron el vuelo y los vuelcos, mientras que auto se desmembraba.

¡IMPRESIONANTE VUELCO!



Después de diez vuelcos, el coche se detuvo sobre sus ruedas y solo quedó indemne la célula de seguridad: la estructura tubular y las protecciones que rodean a la butaca del piloto resistieron los golpes y Campillay no sufrió lesiones de gravedad. Con la asistencia en la pista y luego de la evaluación que realizó la doctora Soledad Costabel, el piloto fue trasladado a la clínica Modelo, de Paraná, para someterse a nuevos estudios y evaluaciones.

“Ulises está bien. Está lúcido, compensado, en perfectas condiciones hemodinámicas. Recibió un traumatismo de clavícula y del miembro superior derecho. Aparentemente no reviste gravedad, pero de todas maneras lo vamos a trasladar para descartar cualquier otra lesión”, señaló la médica, en diálogo con Carburando.

El Chevrolet Cruze del equipo JM Motorsport con el que participó Ulises Campillay en el Top Race V6: la célula de seguridad del auto resistió los golpes y le ofreció protección al piloto www.toprace.com.ar

El jefe del equipo JM Motorsport, Juan José Monteagudo, que asistió a Campillay, señaló que “lo importante es que Ulises está bien, gracias a la célula de seguridad del auto. ¿El coche? El 80% quedó destruido. Solo rescatamos el motor, la caja y el diferencial”, apuntó.

“Levanté para esquivarlo, porque Cingolani entra casi en trompo y se me viene para mi lado, y me lo llevo puesto”, señaló Di Palma, que llegó a la cita como puntero del campeonato, pero debió abandonar por los daños en su auto, tras el accidente. La deserción y el ascenso al tercer puesto de Diego Azar (Lexus) –tras la exclusión de Lucas Guerra (Chevrolet Cruze), por no superar la revisión técnica- le posibilitó al piloto de Del Viso encabezar el certamen, con 293 puntos. Ocho unidades detrás, se ubica Di Palma, mientras que el vencedor en territorio entrerriano, Marcelo Ciarrocchi (Ford Mondeo), se presenta en el tercer escalón, con 257 puntos. La próxima competencia se desarrollará el 19 de noviembre, en escenario a confirmar.

