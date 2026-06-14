Toyota, el gigante japonés, está de regreso y en una fantástica carrera destronó a Ferrari en las 24 Horas de Le Mans

Una batalla de marcas es el plan que lentamente, pero sin pausa, se impuso para que el Mundial de Resistencia (WEC) recupere el brillo y se convierte en una atracción en el automovilismo internacional. Las 24 Horas de Le Mans es la carrera por excelencia de la categoría. Una prueba tradicional, que convierte a los ganadores en leyendas. Toyota es un protagonista que marcó el pulso entre 2018 y 2022, pero al brillo del gigante japonés lo opacó Ferrari, que llegó a la cita como ganadora de las tres últimas competencias, con tres autos y tripulaciones diferentes.

La estrategia de los nipones resultó determinante para recuperar la gloria frente a BMW y Cadillac, que asomaron como los principales candidatos, después de protagonizar una feroz pulseada en la prueba de clasificación, pero que fueron sorprendidos por el programa de carrera que idearon los ingenieros de Toyota.

El podio completo de la categoría Hypercar, donde Toyota volvió a dominar en las 24 Horas de Le Mans LOU BENOIST - AFP

Una carrera sin errores, con un plan que causó sorpresa. Una clasificación en la que los dos autos se hundieron, al extremo que ninguno de los dos logró entreverarse entre los diez mejores para pulsear por la Hyperpole, motivó a ensayar múltiples desafíos para trazar la mejor estrategia de carrera. El adelantamiento de la primera parada, con la meta de evitar el tráfico y esperar que las banderas amarillas y los Safety Car le posibilitaran conseguir paradas gratis en la secuencia que establecerían Cadillac y BMW, fue la movida que generó asombro, desconcierto, y que los rivales no lograron leer para bloquear a los autos que lucieron el N°7, tripulado por Mike Conway, Kamui Kobayashi y Nyck de Vries –el neerlandés fue quien reemplazó a José María Pechito López en la butaca en 2023- y el N°8, último vencedor de la marca, en 2022, y que como en aquella aventura manejaron el trinomio Sébastien Buemi, Brandon Hartley y Ryo Hirakawa.

El BMW N°20, con Robin Frijns, René Rast y Sheldon Van Der Linde al frente; la marca alemana finalizó en el segundo casillero del clasificador, a apenas 10 segundos del ganador Jeremias Gonzalez - AP

En esa fase de la carrera, el auto N°7 no figuraba en el radar. Un pinchazo lo obligó a ejecutar un pit stop y antes del anochecer quedó descolgado en el clasificador, dejando la batalla con BMW -N°20- y Cadillac -N°12-, a su compañero de garaje. Pero fue en el amanecer, durante las últimas cinco horas, el momento en que Toyota dio el asalto y con las dos unidades. La segunda salida del Auto de Seguridad, para que se reparen las barreras de contención tras el fuerte impacto del Porsche de Mnathey DK Engineering, de la clase LMGT3, devolvió al auto N°7 al campo de batalla.

La bandera a cuadros cae sobre el auto N°7 de Toyota, que después de recorrer 381 vueltas se consagró ganador en las 24 Horas de Le Mans LOU BENOIST - AFP

La carrera se encendió y resultó una espectacular disputa entre cuatro. La deslumbrante velocidad de Kobayashi, los adelantamientos de De Vries –entre ellos el audaz sobrepaso a Norman Nato, tripulante del Cadillac N°12, en la curva de Mulsanne- y el toque de fortuna que se necesita en una carrera de estas características, donde la tradición señala que Le Mans elige al ganador, fue la combinación que elevó a la cima al auto N°7.

Un triunfo por 10,913 segundos, después de girar en 381 oportunidades en un circuito de 13,626 kilómetros, sobre el N°20 de BMW –Robin Frijns, René Rast y Kelvin van der Linde- y 20,417 segundo de brecha frente al auto N°8, que cedió terreno por un problema de frenos que generó una pérdida de tiempo en los pits, donde los mecánicos tuvieron que cambiar uno de los discos. El final más reñido de la historia del Mundial de Resistencia, un excelente espectáculo para los 350.105 fanáticos que disfrutaron de la 94ª carrera en Le Mans.

El resumen de las 24 Horas de Le Mans

Como marca la traición de Toyota, un piloto japonés cruzó la línea de meta y desató el festejo. El triunfo N°51 de la marca japonesa en el Mundial de Resistencia es un éxito que devolvió al gigante del Sol Naciente a la cima de los campeonatos de Pilotos y de Constructores.

“Es difícil expresar esta sensación con palabras. Ganar en Le Mans es siempre increíble, porque los rivales son muy fuertes. Hubo momentos de la carrera en los que todos los competidores estaban en la pelea, con posibilidades, incluso hasta en las últimas dos o tres horas nadie sabía lo que realmente podía suceder”, afirmó Conway, que se abrazó con De Vries –de los nervios iba y venía del garaje al baño- y los mecánicos antes de la llegada del Toyota N°7.

Pechito López, a un puesto del podio en LMGT3

El único piloto argentino que tomó parte de las 24 Horas de Le Mans quedó a un paso del podio. Ganador en 2021 con Toyota, con el auto que se impuso en Hypercar, José María Pechito López ahora es el líder del Lexus N°87, de Akkodis ASP Team. Junto al rumano Petru Umbraresuc y el el austríaco Clemens Schmid, arribó en la cuarta posición, con 335 giros, a una vuelta del ganador de la clase LMGT3, el Corvette N°33, con el trinomio integrado por Ben Keating, Nicky Catsburg y Jonny Edgar.

El Lexus N°8, de Akkodis ASP Team, que llevaron al cuarto puesto José María Pechito López junto a Petru Umbrarescu y Clemens Schmid James Moy Photography - Getty Images Europe

“Se terminó Le Mans y se escapó el podio por muy poco. Pero estoy tranquilo de haber dejado todo. Fue una carrera difícil. Siempre que me subí al auto tuve que salir a contrarrestar el tiempo perdido por algunas penalizaciones que arrastrábamos. Una carrera en la que pasamos de algo bueno a algo malo, aunque al final del día el cuarto puesto es mucho más de lo que a lo mejor aspirábamos antes de la clasificación”, destacó Pechito López.

“En un momento estábamos afuera del top ten y el Auto de Seguridad nos dio la posibilidad de avanzar. Contento, pero con un sabor agridulce, porque quedamos a un puesto del podio. Pero volveremos más fuertes”, comentó el cordobés, que desde hace tres años participa en la clase LMGT3, aunque está vinculado a Toyota, el gigante japonés que lo tentó para que sea el piloto de referencia del proyecto Lexus, y Pechito aceptó, aun frente a ofertas de marcas que deseaban contar con su experiencia en Hypercar.