Vuelve el TC al tradicional autódromo Juan Manuel Fangio: la categoría Pick Up protagonizará la reapertura del circuito

Este fin de semana del 26 y 27 de septiembre será una jornada especial para los fanáticos del automovilismo, cargada de nostalgia y de algarabía. Después de más de una década, los motores volverán a sonar en el circuito principal del histórico y pintoresco autódromo Juan Manuel Fangio, de Balcarce, con una carrera de categoría nacional. Será la competencia TC Pista Pick Up la que protagonizará la reapertura deportiva del histórico escenario de la Sierra La Barrosa.

A mediados de noviembre de 2011, un trágico accidente fatal tiñó de luto al autódromo que había pergeñado el quíntuple campeón argentino y que se inauguró el 16 de enero de 1972. El deceso del piloto de Ford Guido Falaschi, de 22 años, durante la 15ª fecha de la temporada de Turismo Carretera (TC), provocó el cierre del circuito porque no estaban dadas las medidas de seguridad correspondientes.

Si bien durante estos últimos años se disputaron algunas competencias vinculadas a categorías menores, el TC nunca volvió al autódromo de Balcarce desde esa fatídica fecha. Ahora, la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) decidió llevar a ese circuito una nueva fecha del campeonato del TC Pick Up.

Vuelve el TC al mítico autódromo de Juan Manuel Fangio: la categoría Pick Up protagonizará la reapertura del circuito

“Está todo dado para vivir la octava fecha en el Autódromo Juan Manuel Fangio, donde, al margen del retorno del circuito, comienza la Copa Coronación Shell Helix, torneo en el que Tomás Pellandino, piloto de Ford con el SAP Team, inicia como líder con 31 puntos”, informó la entidad.

Obras de mejoras en el autódromo Juan Manuel Fangio

En el transcurso de estos últimos años, se llevaron adelante algunas obras en este circuito de 4592 metros de extensión para prepararlo para volver a la actividad, tareas que encaró el Gobierno local por tratarse de un autódromo municipal con fondos propios y de la provincia de Buenos Aires.

Como parte de los trabajos, se proyectó un “entubamiento” del circuito con la construcción de un paredón de unos 3000 metros de extensión y de 1,40 del lado que da hacia el precipicio de la sierra; en tanto, hacia el límite interno de la pista se sumaron tres hojas de guardarrail en casi todo el trayecto y en algunos puntos hasta cuatro, según explicaron a LA NACION las fuentes consultadas.

Vuelve el TC al mítico autódromo de Juan Manuel Fangio: la categoría Pick Up protagonizará la reapertura del circuito

La vía de escape de la recta principal quedó más amplia, al igual que la de la curva número 1, donde se rellenó la capa asfáltica para que tenga una inclinación ascendente. Horas antes del trágico accidente donde murió Falaschi, Agustín Canapino volcó en esa salida durante un entrenamiento, al quedarse sin frenos, y chocó contra un árbol. Por el diseño natural que tiene el circuito, la pista se destaca por constantes cambios de nivel, ascensos y descensos.

Falaschi, cuando fue asistido por los médicos tras el brutal accidente que le provocó la muerte. Telam

En la curva 2 también se mejoró la vía de escape, que se “alargó” unos 80 metros. La curva 6 original quedó ahora como una vía de escape porque se hizo una nueva unos metros antes, según pudo saber este diario. La calle de acceso a los boxes quedó reasfaltada, se construyó una nueva torre de control, se reacondicionaron los baños y se dispuso un sector más amplio dentro del autódromo para que estacionen allí los equipos de las escuderías.

“Modernizamos el autódromo. Es un gran acontecimiento para nuestra ciudad”, afirmó el intendente Esteban Reino en diálogo con LA NACION. Para gran parte de las obras de la puesta en valor del lugar se utilizaron fondos otorgados por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y la Subsecretaría de Turismo bonaerense por un monto de un poco más de mil millones de pesos.

Vuelve el TC al mítico autódromo de Juan Manuel Fangio: la categoría Pick Up protagonizará la reapertura del circuito

Con sus tribunas naturales emplazadas a lo largo de la ladera de la sierra, y situado a pocos kilómetros del centro de Balcarce, este autódromo se destaca por sobre otros, ya que los miles de visitantes que pueden asistir a ver las carreras tienen la posibilidad, desde las alturas, de visualizar el recorrido completo del circuito. Tiene un estilo similar al del Autódromo El Zonda de San Juan.

La muerte de Falaschi: un capítulo triste en el autódromo de Balcarce

La causa de la muerte de Falaschi, que paralizó a todo el deporte argentino aquel noviembre de 2011, fue la fractura de la base del cráneo que sufrió al protagonizar una fuerte colisión, mientras se disputaba una carrera en el autódromo Juan Manuel Fangio, con el auto que conducía Néstor Girolami en una de las últimas vueltas de la penúltima final de la Copa de Oro, correspondiente al Turismo Carretera.

La muerte de Falaschi: un capítulo triste en el autódromo de Balcarce.

El joven piloto murió en el Hospital Municipal de Balcarce. El cuerpo de Falaschi fue trasladado en avión desde Mar del Plata hasta la ciudad santafesina de Las Parejas, donde fue velado.