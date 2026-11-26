Con el objetivo de acercarse aun más al Mundial Qatar 2027, la selección argentina de básquetbol recibe este jueves a Bahamas en el Espacio DAM de Zárate por la tercera fecha de la segunda etapa de las Eliminatorias al Mundial 2027.

El encuentro inicia a las 21.40 (horario argentino) y se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports y DSports, canales que se pueden sintonizar en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales TyC Sports Play y Courtside 1891.

La previa de Argentina vs. Bahamas

El encuentro es trascendental para ambos equipos porque están peleando por el pasaje a la próxima Copa del Mundo. La selección argentina puede clasificarse en esta ventana de partidos -cuatro días después recibirá a Canadá- y para ello necesita ganar solo uno de sus dos compromisos y que los bahameños pierdan ambos -el siguiente será vs. Puerto Rico de local-.

El equipo albiceleste se ubica tercero en el Grupo F de la segunda etapa con un récord de seis triunfos y dos caídas, teniendo en cuenta también lo hecho en la primera fase (se arrastra el 50% de las unidades) y acumula 14 unidades al igual que Uruguay, que está segunda porque tiene ventaja en el mano a mano entre sí (se enfrentaron en la instancia inicial con una victoria por lado, pero mejor diferencia de tantos para los charrúas).

El entrenador de la selección argentina de básquetbol, Pablo Prigioni, no cuenta con varias figuras para los partidos en Zárate CAB

Ante cualquier otra variante de resultados, el equipo de Pablo Prigioni tendrá que afrontar la última ventana en febrero de 2027 sin la clasificación asegurada, e ir a buscarla como visitante de Puerto Rico y de Bahamas.

Las Eliminatorias son tan parejas y complejas que, aunque hay siete cupos para 12 equipos y los obtienen los tres líderes de cada zona de la segunda etapa más el mejor cuarto entre los dos grupos, una serie de resultados adversos dificultaría el camino de la Argentina. En caso de una doble derrota, habrá que sacar la calculadora y, sobre todo, mentalizarse de que en febrero deberán ganar los dos encuentros para no depender de nadie.

Facundo Campazzo y Gabriel Deck, las dos figuras de la selección argentina de básquetbol que no juegan en Zárate

Fixture, resultados y posiciones del Grupo F de las eliminatorias de América al Mundial 2027

Fecha 1

Argentina 89-75 Puerto Rico.

Uruguay 94-103 Bahamas.

Panamá 66-86 Canadá.

Fecha 2

Canadá 97-92 Argentina.

Uruguay 80-75 Puerto Rico.

Bahamas 100-82 Panamá.

Fecha 3 - Jueves 26 de noviembre

19.10: Uruguay vs. Canadá.

21.40: Argentina vs. Bahamas.

22.40: Panamá vs. Puerto Rico.

Fecha 4 - Domingo 29 de noviembre

21.10: Puerto Rico vs. Uruguay.

18.10: Argentina vs. Canadá.

10.10: Panamá vs. Bahamas.

Fecha 5 - Viernes 26 de febrero de 2027

Canadá vs. Panamá.

Bahamas vs. Uruguay.

Puerto Rico vs. Argentina.

Fecha 6 - Lunes 1° de marzo de 2027

Canadá vs. Uruguay.

Bahamas vs. Argentina.

Puerto Rico vs. Panamá.

La tabla de posiciones del Grupo F de las eliminatorias al Mundial 2026 FIBA

La Argentina afronta el encuentro contra Bahamas con tres bajas de peso, todas por lesión: Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Leandro Bolmaro. En el caso del capitán, sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo hace algunas semanas y todavía no volvió a jugar en Real Madrid mientras que la baja del santiagueño ya era sabida de antemano y ni siquiera figura en la prelista de convocados porque fue intervenido quirúrgicamente en octubre de una luxación en la articulación del hombro izquierdo y su regreso a las canchas está previsto para febrero de 2027.

Bolmaro fue baja de último momento. El cordobés no jugó este martes con Olimpia Milano frente a Asvel de Francia por la Euroliga a raíz una molestia muscular, la misma que lo sacó el fin de semana pasado del partido ante Tortona por la Liga de Italia, y quedó descartado para volver a vestir la camiseta celeste y blanca.

Del listado de jugadores que se anunció, otro de los que no puede estar es Juan Fernández, abocado a la University of South Carolina, de la NCAA de Estados Unidos. La gran incógnita es Luca Vildoza, quien habitualmente no se incorpora al equipo nacional y este miércoles su equipo, Partizan de Serbia, afrontó un compromiso por la Euroliga en Dubái del que no fue parte. Su presencia, en todo caso para el partido ante Canadá, parece poco probable.

Luca Vildoza jugó por última vez con la selección argentina en 2023 NED DISHMAN - NBAE / Getty Images

El caudillo del equipo que juega en Zárate es Nicolás Laprovíttola, cuyo gran presente y liderazgo lo ubican como el jugador más importante del plantel. Otro de los históricos que dice presente es Nicolás Brussino.

El resto de los basquetbolistas, a excepción de Juan Pablo Vaulet y José Vildoza, son la camada de la renovación, con Gonzalo Corbalán y Juani Marcos a la cabeza. El escolta de Valencia jugó el martes en la Euroliga y llegará al país un puñado de horas antes del encuentro contra Bahamas, pero es muy probable que Prigioni lo seleccione entre los 12, porque se trata de una pieza fundamental, cuyo peso gravita aún mucho más sin Campazzo, Deck y Bolmaro.

Plantel de la selección argentina

Gonzalo Bressan - Atenas de Córdoba

Nicolás Brussino - Casademont Zaragoza

Agustín Caffaro - Independiente de Oliva

Francisco Caffaro - Boca Juniors

Gonzalo Corbalán - Valencia

Martiniano Dato - Gimnasia de Comodoro Rivadavia

Nicolás Laprovittola - Joventut Badalona

Carlos Rivero - Gimnasia de Comodoro Rivadavia

Leonardo Lema - Boca Juniors

Juan Ignacio Marcos - UCAM Murcia

Alex Negrete - Flamengo

Juan Pablo Vaulet - Movistar Estudiantes

José Vildoza - Boca Juniors

Bahamas (4/4) también tiene ausencias importantes: no cuenta con los NBA Buddy Hield, Deandre Ayton ni a VJ Edgecombe. Este último, base de Philadelphia 76ers, es el goleador del equipo (23,3 puntos de promedio) y el de mejor eficiencia (26,3). Tampoco están el pivote Kai Jones y la del alero Eric Gordon. Ambos figuraban en la lista preliminar, pero ya no quedaron en la nómina definitiva y significa que no se sumarán al plantel.

Sin ellos, la Argentina tendrá que preocuparse por Domnick Bridgewater, segundo máximo artillero, con 18,2 unidades de promedio y máximo asistidor con 7. También de Franco Miller, tercer goleador con 17,6 tantos y segundo máximo asistente con 5,3; y de Tavario Miller, ala-pivote con pasado en Quimsa de Santiago del Estero y Boca, que promedia 7,5 rebotes por juego.