El futbolista Stephen “Kiki” Ramos explicó por qué decidió representar a Haití -su país natal- en el Mundial Sub 17 y no a la selección argentina, en la que debutó meses atrás. El juvenil de Vélez, de 17 años, habló con la prensa después de la eliminación del seleccionado centroamericano, expresó su emoción por haber convertido su primer gol y le abrió las puertas a la posibilidad de volver a la Albiceleste en el futuro.

“Veía muy difícil ir con la Argentina y representarla en el Mundial, pero me llegó la oportunidad en Haití. Obvio que fue una decisión difícil. Mi sueño siempre fue jugar con la selección argentina, pero me llegó esta oportunidad y se trata de jugar un Mundial. Todos hubiéramos dicho que sí, así que me vine para acá”, señaló en diálogo con Haití.

Acto seguido, Ramos indicó que, si bien aún puede representar a la Albiceleste en un futuro, ahora está concentrado en su carrera juvenil y en Vélez. “Sé que todavía puedo hablar con la Argentina. No tengo tiempo para pensar en eso. Me dedico a hacer lo mejor posible para ayudar al equipo siempre que me toca entrar a la cancha”, marcó.

"Mi sueño siempre fue representar a la Selección Argentina" 🇦🇷



Kiki Ramos, tras jugar el Mundial con la Haití 🇭🇹 pic.twitter.com/EUwaiyEwbg — Bolavip Argentina (@BolavipAr) November 25, 2026

Si bien se trata de un certamen internacional oficial, Stephen Ramos no quedará “blindado” para la selección haitiana, ya que para eso debe tener minutos en tres partidos del equipo mayor organizados por la FIFA o por entidades continentales.

En cuanto al trato de sus compañeros de selección, el atacante afirmó que le es complicado comunicarse porque no habla francés, idioma de Haití: “Pero los chicos le ponen toda la onda y me tratan muy bien. Estoy muy contento”.

El gol de Kiki Ramos ante Arabia Saudita

Haití perdió este miércoles 2-1 ante Arabia Saudita y, tras las derrotas por 3-1 ante Francia y 4-1 frente a Uruguay, quedó eliminado del certamen mundialista. En tanto, en el último partido, Ramos convirtió un tanto: el delantero picó a un espacio y, después de un pase filtrado, trasladó unos metros el balón y definió al segundo palo del arco.

“Jugar un Mundial es lo que sueña cada niño que arranca a jugar al fútbol, así que, a pesar del resultado, estoy muy contento por la oportunidad que me dieron”, detalló.

Su convocatoria a la Argentina

Ramos fue citado por primera vez a la selección argentina Sub 17 en junio de este año, tras recibir el llamado de Diego Placente, participar en una serie de entrenamientos, junto con Facundo Salinas y Benjamín Vallejo, otros dos jugadores de Vélez. “No me esperaba el primer llamado a la selección. Al principio estaba nervioso porque ahí jugás con los mejores, pero en el segundo entrenamiento ya me solté”, indicó en esa ocasión.

Luego, en julio, fue convocado nuevamente, para un amistoso ante Ecuador, en el que ingresó en el segundo tiempo con el dorsal 22 y la Argentina ganó 2 a 1.

Finalmente, en noviembre recibió el llamado de Haití para integrar el plantel para el Mundial Sub 17 y aceptó. “La FFH le desea la bienvenida a la familia Grenadye. Gracias a su agente y al Vélez Sarsfield por la colaboración. ¡Kiki, estás en casa!”, le dedicó la federación haitiana.