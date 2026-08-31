A qué hora juega la selección de básquet y qué canal la trasmite en vivo hoy

Tras la importante victoria que logró ante Puerto Rico en Mar del Plata, la selección argentina de básquetbol visita este lunes a Canadá en el Videotron Centre de Quebec en el encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo F de la segunda etapa de las Eliminatorias de América con el anhelo de dar el gran golpe y quedar a un paso del Mundial Qatar 2027.

El partido se transmite en vivo por televisión a través de DSports y TyC Sports, canales que se pueden sintonizar online en DGO, Flow y Telecentro Play; y en las plataformas digitales TyC Sports Play y Courtside 1891.

💪 Últimando los detalles para esta noche ⌛️



🔜 Hoy 20:10 hs 🇦🇷 vs. 🇨🇦

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El equipo albiceleste anhela jugar la Copa del Mundo, de la cual se quedó afuera en 2023. Es una obsesión, porque su historia la obliga a estar presente y no acepta dos ausencias seguidas y, también, porque para figuras como Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Nicolás Laprovíttola puede ser el epílogo de su vínculo con la camiseta celeste y blanca, a excepción de que un año después el equipo dispute los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028.

La albiceleste marcha segunda en la tabla de posiciones de su zona con 13 puntos producto de seis triunfos y una caída -cinco victorias fueron en la primera etapa, de la que arrastró las 11 unidades que sumó- y en caso de imponerse en Quebec quedará muy cerca de lograr el objetivo.

El entrenador Pablo Prigioni tiene a disposición a todos los jugadores, incluidos aquellos que habitualmente no pueden decir presente por los compromisos de sus clubes en la Euroliga como Leandro Bolmaro, Campazzo y Deck. Los otros jugadores que eligió el DT para enfrentar a los canadienses son Franciso Cáffaro, Juan Ignacio Marcos, Nicolás Brussino, José Vildoza, Gonzalo Corbalán, Gonzalo Bressan, Juan Pablo Vaulet y Carlos Rivero.

📝 ¡Los 1️⃣2️⃣ para esta noche!



🇦🇷 El entrenador Pablo Prigioni confirmó a los 12 jugadores que enfrentarán a Canadá desde las 20:10



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Canadá es el seleccionado de mayor poder del Grupo y, de hecho, lidera con 14 puntos e invicto. Ganó todos los partidos que disputó y con un triunfo más saca su boleto al Mundo. Ante la Argentina, además, cuenta con buena parte de su potencial porque puede utilizar a los jugadores de la NBA y el entrenador Gordie Herbert dispone de, entre otros, Luguentz Dort y Kelly Olynyk.

Fixture, resultados y posiciones del Grupo F de las eliminatorias de América al Mundial 2027

Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 1

Argentina 89-75 Puerto Rico.

Uruguay 94-103 Bahamas.

Panamá 66-86 Canadá.

Fecha 2

Canadá vs. Argentina - Lunes 31 de agosto a las 20.10.

Uruguay vs. Puerto Rico - Lunes 31 de agosto a las 20.10.

Bahamas vs. Panamá - Lunes 31 de agosto a las 21.10.

Fecha 3

Uruguay vs. Canadá - Jueves 26 de noviembre.

Argentina vs. Bahamas - Jueves 26 de noviembre.

Canadá vs. Puerto Rico - Jueves 26 de noviembre.

Fecha 4

Puerto Rico vs. Uruguay - Domingo 29 de noviembre.

Argentina vs. Canadá - Domingo 29 de noviembre.

Panamá vs. Bahamas - Domingo 29 de noviembre.

Fecha 5

Canadá vs. Panamá - Viernes 26 de febrero de 2027.

Bahamas vs. Uruguay - Viernes 26 de febrero de 2027.

Puerto Rico vs. Argentina - Viernes 26 de febrero de 2027.

Fecha 6

Canadá vs. Uruguay - Lunes 1° de marzo de 2027.

Bahamas vs. Argentina - Lunes 1° de marzo de 2027.

Puerto Rico vs. Panamá - Lunes 1° de marzo de 2027.

La tabla de posiciones del Grupo F de las eliminatorias al Mundial 2027

En total, hay siete cupos a la cita ecuménica para 12 equipos y los obtienen los tres líderes de cada zona de la segunda etapa más el mejor cuarto entre los dos grupos. En la zona E, en tanto, compiten Estados Unidos, Brasil, República Dominacana, México, Colombia y Chile.