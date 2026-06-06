A Victor Wembanyama no le salió el tiro del final y los New York Knicks están 2-0 arriba ante San Antonio Spurs

Los New York Knicks están a dos victorias del título en la NBA. Un campeonato que la capital del mundo esperó ver por generaciones enteras. Los Knicks, en una racha asombrosa de 13 partidos, regresan al Madison Square Garden para el tercer juego frente a los San Antonio Spurs con una ventaja de 2-0 luego del triunfo conseguido este viernes.

Jalen Brunson encestó un tiro libre decisivo con 9,5 segundos restantes, momentos después de una pérdida de balón de Victor Wembanyama, quien falló luego un tiro, y Nueva York terminó imponiéndose al final. “¡Qué partido!”, dijo maravillado el entrenador de los Knicks, Mike Brown. El dominicano Karl-Anthony Towns sumó 21 puntos y 13 rebotes, mientras que Brunson y Mikal Bridges anotaron 20 cada uno por los Knicks.

“Nueva York se hizo presente”, dijo Towns. “Los fanáticos se hicieron presentes. La energía se hizo presente. Y encontramos la manera de lograrlo”. Las 13 victorias consecutivas de los Knicks es la segunda racha más larga de cualquier equipo en la historia de los playoffs de la NBA. Los Knicks son ahora el tercer equipo en ganar los dos primeros juegos de unas finales como visitantes, uniéndose a Michael Jordan y los Bulls de Chicago 1993, y a Hakeem Olajuwon y los Rockets de Houston de 1995.

Ambos conjuntos se coronaron. Los Bulls necesitaron seis juegos para vencer a los Suns de Phoenix, mientras que los Rockets regresaron a casa después de ganar esos dos primeros juegos en Orlando para barrer al Magic. Los Knicks, quienes buscan su primer campeonato desde 1973, están en posición de unirse a ellos.

El festejo de los hinchas de los Knicks luego de que su equipo se pusiera 2-0 arriba ante San Antonio Spurs en las finales de la NBA RONALD CORTES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El presidente Donald Trump—neoyorquino de nacimiento— planea asistir el lunes. Y los precios de las entradas en la reventa, para los peores asientos en el MSG, se acercaban a los 9.000 dólares cada uno el viernes por la noche. Los fanáticos de los Knicks están evidentemente dispuestos a pagar una suma considerable solo por ingresar en el recinto mientras el equipo se acerca a lo que sería su primer campeonato en 53 años.

Wembanyama, después de una primera mitad muy discreta, anotó 29 unidades. De’Aaron Fox contabilizó 20 por San Antonio. “No podemos cambiar el pasado”, dijo Wembanyama. “Ya estamos pensando en el tercer partido”. La serie ahora se traslada a Nueva York. El tercer compromiso es en el Madison Square Garden el lunes por la noche. “Me equivoqué. Ese partido era nuestro. ¿Voy a arrepentirme? Sí. ¿Voy a usarlo como motivación para mí y para el resto del equipo en el próximo partido? ¡Absolutamente!“, prometió Wemby.

WEMBY WITH THE GAME ON THE LINE 😳



THE KNICKS SURVIVE AND TAKE A 2-0 LEAD‼️ pic.twitter.com/1ZjZykvJr8 — ESPN (@espn) June 6, 2026

Los Spurs perdían por 14 a mitad del cuarto periodo y reaccionaron notablemente —anotando los siguientes 14 puntos para empatar el partido. Una jugada de tres unidades de Wembanyama con 57 segundos restantes les dio a los Spurs su primera ventaja en casi dos cuartos completos, y puso a San Antonio arriba por 104-102.

“Mostramos una enorme desesperación, urgencia y respuesta competitiva”, dijo el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson. “Ojalá podamos embotellar eso... e intentar jugar a ese mismo nivel”. Pero los Knicks consiguieron los últimos tres. Brunson —el héroe del primer partido por los Knicks— los logró todos. Anotó en la siguiente posesión, apenas su séptima canasta en 24 tiros en la noche, y el partido quedó empatado. Wembanyama falló un tiro largo en suspensión, OG Anunoby tomó el rebote para Nueva York con 30 segundos restantes, los Knicks pidieron tiempo y el escenario quedó listo.

Lo mejor de la victoria de los Knicks ante los Spurs

Los Spurs lograron frenar a sus rivales, pero Wembanyama tiró el balón. A Brunson le cometieron falta, los Knicks recuperaron la ventaja y, poco después, los aficionados de los Spurs comenzaron a salir del estadio —posiblemente por última vez esta temporada. Los Spurs pidieron tiempo con 7,5 segundos restantes. Fox recibió el saque, luego preparó a Wembanyama para un tiro en suspensión que habría ganado el partido. El tiro rebotó en el aro, y el encuentro se acabó.

“Teníamos que conseguir una parada. No habíamos conseguido una en todo el cuarto”, dijo Towns. La lograron. Próxima estación: Nueva York, donde el equipo más encendido del básquetbol sabe que un título de la NBA está a solo dos victorias de distancia.