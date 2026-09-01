Argentina cayó ante Canadá por las eliminatorias FIBA, pero mantiene la ilusión de clasificarse al Mundial de Qatar 2027

Pudo someterlo durante gran parte del partido, pero no le alcanzó con ese momento. La selección argentina de básquetbol compitió hasta el final, pero no pudo ante una potencia como Canadá y cayó por 97 a 92 en el duelo correspondiente a la segunda fecha de la segunda rueda de las eliminatorias FIBA para el Mundial de Qatar 2027. La derrota como visitante fue ante el único invicto de la competencia, que tuvo en sus jugadores NBA a las piezas más importantes de la noche en el estadio Videotron Centre, de Quebec. La presencia goleadora de Nicolás Laprovíttola para la Albiceleste, que mantuvo al equipo con la ilusión hasta el final, no fue suficiente.

Debido al formato de competencia, esta caída es una advertencia por el contexto. Primero hay que saber que la Argentina arrastró 11 unidades de la primera rueda, pero sigue ubicándose en una zona segura entre los tres primeros del grupo F, que son los que se clasificarán a la próxima Copa del Mundo. Con la derrota tiene 14 puntos (récord de 6 triunfos y 2 perdidos) y esto es muy importante. Por la victoria de Uruguay ante Puerto Rico, la Albiceleste se ubica tercera en la tabla.

Nicolás Laprovítola fue la gran figura de la Argentina en la caída ante Canadá Instagram @cabboficial

Por eso, lo que viene será fundamental y allí es donde se enciende una pequeña señal de alarma. En noviembre jugará la próxima ventana, con sendos duelos en la Argentina, contra Bahamas y Canadá, y deberá hacerse fuerte como local. Pero aquí aparecería una complicación: por la fecha en la que juega, podría no contar con varias de sus figuras que, debido al calendario, estarán disputando las competencias europeas. Como también es probable que sus rivales también sufran ausencias.

Lo mismo sucederá en febrero, cuando tenga que cerrar las eliminatorias con los últimos dos duelos de visitante (Puerto Rico y Bahamas). Pero el proceso es largo y la selección de básquetbol, que se ausentó en el Mundial 2023, depende de sí misma (y de otros resultados) para lograr el boleto a la próxima cita mundialista.

La Albiceleste llegó a este partido segundo en la tabla de posiciones, con un récord de 6-1 y los mismos 12 jugadores que estuvieron en la convincente victoria ante Puerto Rico del último jueves. Por su parte, Canadá, que lidera la zona y llegaba con siete victorias y sin derrotas, sumó a dos basquetbolistas de la NBA tras la victoria ante Panamá del último jueves: se trataba de Nickeil Alexander-Walker y Luguentz Dort. Ambos serían determinantes.

Gabriel Deck, defendido por Kelly Olynyk Instagram @cabboficial

El primer cuarto tuvo a una Argentina sorprendente. Canadá arrancó efectivo con tres triples consecutivos y se puso 13-6. Pablo Prigioni pidió un tiempo muerto y les manifestó a sus jugadores que no tenían ritmo. Allí se dio el quiebre y cambio la actitud del equipo argentino. Con contundencia, decisión, ¡18 puntos! y un parcial de 13-0 a dos minutos del final, dio vuelta el partido para un parcial de 24 a 14. Además, la efectividad de Laprovíttola (12 en este período con tres triples). Incluso la selección llegó a sacar una máxima de 11 (27 a 16). Sin embargo, los locales supieron salir de ese asedio y acortaron distancias para que los de Prigioni cierren el período 29-23 arriba.

El inicio del segundo cuarto fue todo de la Argentina: sacó 17, la máxima del partido (40 a 23) con un parcial 11 a 0 a 8m11s del final. Sin embargo, los locales lograron una lógica reacción liderados por la jerarquía de los NBA Dort y Alexander-Walker. Con una defensa con mucho carácter, con puntos en la zona pintada y con lanzamientos de tres puntos llegó a ponerse a dos unidades (45-47 a 1.39 del cierre). Para finalizar el primer tiempo, los de Prigioni supieron ponerle un freno al embate canadiense y se fueron al descanso arriba con un goleo muy alto: 53 a 48.

💪 Defensa intensa, ataque rápido, circulación y 💣 de @nicolapro7



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Con ese resultado al comienzo de la segunda parte, se presentaba otro contexto en el partido. Ambos comenzaron erráticos, pero el local arrastró el envión de la mejora que tuvo en el segundo período. A falta de 6m38s volvió a ponerse al frente por 1 (57 a 56) y a partir de allí, confirmó la levantada con una defensa intensa, sobre todo en la primera línea, y llegó a sacar una máxima de nueve puntos (73-64) con la aparición, otra vez, de Dort y el goleo repartido. Gracias a cinco puntos de Juan Ignacio Marcos, la Argentina pudo acercarse y los locales se fueron 73-69 al frente.

En el cierre del partido, Canadá impuso el juego que lo trajo hasta acá como el equipo que no perdió y estiró a una máxima de 11 a falta de 2.07 minutos (81-70). A pesar de un intento de reacción de la Argentina en los últimos instantes, que llegó a ponerse a cuatro gracias a un encendido Laprovíttola, que marcó 31 puntos (8 de 12 en triples), lo ganó el local. Fueron claves Nickeil Alexander-Walker (26) y Luguentz Dort (25).

Lo que viene para la Argentina en estas eliminatorias será en noviembre. Allí se jugará la segunda ventana y disputará los dos partidos en el Polideportivo Islas Malvinas, de Mar del Plata. Primero ante Bahamas y luego contra Canadá. La participación se cerrará entre febrero y marzo, cuando tenga que viajar a Centroamérica para visitar a la selección bahameña y a Puerto Rico.

Pero para las dos fechas dobles, Pablo Prigioni podría no contar con las figuras que se encontrarán disputando las diferentes ligas europeas. Ellos son Facundo Campazzo, Gabriel Deck, Leandro Bolmaro, Luca Vildoza y Gonzalo Corbalán. Sin embargo, no se sabe con certeza si se ausentarán estos basquetbolistas. En primer lugar, porque no existe un reglamento que obligue a los equipos a cederlos, sólo depende de la buena voluntad de los clubes. En este contexto, es posible que algunos de estos jugadores puedan estar en alguno de los partidos que restan.

Aquellos que no volverán a formar parte de las convocatorias serán los que se desempeñan en el básquetbol universitario: Juan Fernández, el pivot de 2,11 metros que sería de muchísima importancia para el juego interno del equipo, y lo mismo sucede con Santiago Trouet, Dylan Bordón y Lee Aliya. Más allá de la caída, la ilusión por llegar al Mundial de Qatar continúa intacta.