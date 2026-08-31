Antonela Roccuzzo, tras el retiro de Messi de la selección argentina: “Te merecías esta historia y mucho más”

Tras el anuncio de Lionel Messi de retirarse de la selección argentina, los ojos de los fanáticos estaban puestos en las redes de Antonela Roccuzzo para ver qué mensaje le dejaría al Diez. Luego de unos minutos de silencio, la mujer del capitán publicó en su cuenta de Instagram el emotivo video que compartió el mismo Messi tras anunciar el retiro. El video hace un repaso por su carrera en el conjunto nacional y está musicalizado con el tema Brindis, de Soledad Pastorutti.

La reacción de Anto Roccuzzo tras el anuncio de Messi de retirarse de la selección

El video tiene imágenes de Messi desde chiquito hasta su consagración en Qatar, y en algunos momentos aparece también su familia y un beso entre Antonela y Lionel.

El beso de Anto y Lionel tras conquistar Qatar 2022

Tras compartir ese video, Antonela Roccuzzo le escribió un mensaje a Messi en el posteo que compartió el futbolista: “Qué orgullo haber estado al lado tuyo en este camino y verte cumplir todos tus sueños. Te merecías esta historia y mucho más. Te amamos infinito”.

Anto Roccuzzo le dejó un mensaje a Messi tras su retiro de la selección

Anto Roccuzzo acompañó siempre a Lionel Messi en cada competencia con la selección argentina. En los últimos Mundiales, estuvo incondicional en el palco junto a sus hijos que disfrutaron ya de grandes a su papá en la cancha. Especialmente en Qatar, donde se consagró como campeón del mundo.

Messi junto a Anto Roccuzzo y sus hijos en Qatar 2022 (imagen ilustrativa) (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo

Antonela Roccuzzo deslumbró en la noche neoyorquina en el US Open

Antes del anuncio de Messi, la mujer de La Pulga estuvo presente en el US Open Night, una jornada especial que reúne a celebridades de todo el mundo. En el marco del inicio del US Open, uno de los certámenes más prestigiosos de tenis que se celebra en los Estados Unidos, la modelo deslumbró a los presentes con su look y un detalle sorprendió a todos.

“US Open night”, tituló Roccuzzo que escogió un outfit formal con un pantalón de vestir de color blanco, una remera a tono y una campera deportiva de la marca de las tres tiras. Para coronar su look, llevó consigo una mini cartera de color verde, el detalle que llamó la atención a más de uno.

La publicación de Anto Roccuzzo en Instagram

Dentro de la publicación, que también incluyó dos videos donde se deja entrever todo su glamour, Antonela se cruzó en los pasillos a Angelique Kerber, campeona del US Open en 2016, con quien compartió unos minutos e intercambió algunas palabras.

Antonela junto a Angelique Kerber, campeona del US Open 2016

Sentada en una de las butacas del mítico estadio Arthur Ashe, la empresaria disfrutó de un día distinto en uno de los escenarios más icónicos del tenis mundial.