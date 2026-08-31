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Antonela Roccuzzo, tras el retiro de Messi de la selección argentina: “Te merecías esta historia y mucho más”
La mujer de La Pulga tuvo un gesto en las redes sociales luego de que el capitán anunciara su adiós definitivo del equipo nacional; a su vez, le dejó un mensaje
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Tras el anuncio de Lionel Messi de retirarse de la selección argentina, los ojos de los fanáticos estaban puestos en las redes de Antonela Roccuzzo para ver qué mensaje le dejaría al Diez. Luego de unos minutos de silencio, la mujer del capitán publicó en su cuenta de Instagram el emotivo video que compartió el mismo Messi tras anunciar el retiro. El video hace un repaso por su carrera en el conjunto nacional y está musicalizado con el tema Brindis, de Soledad Pastorutti.
El video tiene imágenes de Messi desde chiquito hasta su consagración en Qatar, y en algunos momentos aparece también su familia y un beso entre Antonela y Lionel.
Tras compartir ese video, Antonela Roccuzzo le escribió un mensaje a Messi en el posteo que compartió el futbolista: “Qué orgullo haber estado al lado tuyo en este camino y verte cumplir todos tus sueños. Te merecías esta historia y mucho más. Te amamos infinito”.
Anto Roccuzzo acompañó siempre a Lionel Messi en cada competencia con la selección argentina. En los últimos Mundiales, estuvo incondicional en el palco junto a sus hijos que disfrutaron ya de grandes a su papá en la cancha. Especialmente en Qatar, donde se consagró como campeón del mundo.
Antonela Roccuzzo deslumbró en la noche neoyorquina en el US Open
Antes del anuncio de Messi, la mujer de La Pulga estuvo presente en el US Open Night, una jornada especial que reúne a celebridades de todo el mundo. En el marco del inicio del US Open, uno de los certámenes más prestigiosos de tenis que se celebra en los Estados Unidos, la modelo deslumbró a los presentes con su look y un detalle sorprendió a todos.
“US Open night”, tituló Roccuzzo que escogió un outfit formal con un pantalón de vestir de color blanco, una remera a tono y una campera deportiva de la marca de las tres tiras. Para coronar su look, llevó consigo una mini cartera de color verde, el detalle que llamó la atención a más de uno.
Dentro de la publicación, que también incluyó dos videos donde se deja entrever todo su glamour, Antonela se cruzó en los pasillos a Angelique Kerber, campeona del US Open en 2016, con quien compartió unos minutos e intercambió algunas palabras.
Sentada en una de las butacas del mítico estadio Arthur Ashe, la empresaria disfrutó de un día distinto en uno de los escenarios más icónicos del tenis mundial.
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