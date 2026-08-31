Los Pumas, de cara a una semana para recuperar la fe en sí mismos (y para buscar regularidad)

Un domingo Jesús le dice a Pedro que es la piedra sobre la que edificará su Iglesia y al siguiente lo manda a freír churros. “Vade retro, satanás”, le espeta. Si hasta el hijo de Dios incurrió en tales oscilaciones, qué queda para el resto de los mortales. El antecedente sirve para exonerar a los Pumas, un equipo condenado a la irregularidad, agravada en estos momentos por la ausencia del núcleo del equipo y la emergencia de un nutrido grupo de jóvenes. El orden y el carácter evidenciado ante Springboks en el partido previo ilusionó con una repuntada después de un comienzo de año adverso. Australia se presentaba como un rival peligroso pero vulnerable. Al final, pesó más lo primero que lo segundo. Los argentinos fallaron en neutralizar las virtudes del rival y, las veces que lograron quebrarlo, equivocaron los caminos al try.

La derrota del sábado en Jujuy, 27-21 ante los Wallabies, la cuarta en cinco partidos este año, no remite una preocupación mayúscula, pero tampoco hace una gran contribución en la construcción de una obra que apunta a estar finalizada para el Mundial de Australia 2027. Algunas conclusiones sobre rendimientos individuales, positivas y negativas, más que nada.

Muchas caras nuevas en los Pumas; hay recambio pero cuesta la regularidad DANIEL GOLLAN

Los Pumas encaran una semana con la misión de recuperar la fe en sí mismos. Viajaron el domingo, a las 19 y en vuelo charter rumbo a Mendoza, sede de la revancha ante los australianos el próximo sábado, a las 18, en el estadio Mundialista (casi en simultáneo con el duelo que sostendrán Gimnasia y Esgrima y Boca por la Liga Argentina, que comienza a las 16.30 y a solo dos kilómetros de distancia).

Después de descansar el domingo, tendrán un entrenamiento liviano el lunes, otro de mediana intensidad el martes y el más importante de la semana el miércoles, luego del cual Felipe Contepomi definirá el equipo. El jueves será día de descanso y a las 18 el entrenador dará una conferencia de prensa en la que anunciará la formación.

Por un traumatismo en el pómulo quedó desafectado Matías Moroni, quien volvió a Buenos Aires. El centro fue reemplazado por el tercera línea cordobés Facundo Cardozo, tercera línea de Dogos XV que se encontraba entrenándose con el plantel en calidad de jugador de desarrollo. Curiosamente, no se optó por Benjamín Ordiz, rosarino que está en la misma condición que Cardozo pero juega en la posición de Moroni.

Repetir la formación inicial por primera vez en su corto mandato se tradujo, para Contepomi, en una continuidad respecto a lo hecho ante Springboks. “Nos quedó la sensación de no poder contrarrestar las fortaleza que habíamos visto de Australia y de esos errores no forzados, esos penales por innecesarios”, analizó Andrés Bordoy, entrenador de forwards de los Pumas, vía zoom desde Jujuy . “Tiene que ver con esas conexiones que tenemos que tener dentro de la cancha, por momentos no estuvieron y es ahí donde tenemos que seguir trabajando. Era un partido que dependía puramente de nuestro rendimiento, de ahí que haya cierta frustración.”

Santiago Carreras, uno de los consagrados, no estuvo fino en la conducción

La ausencia de no menos de 17 jugadores que el sábado podrían haber sido titulares no invalida el análisis colectivo. Los Pumas son los Pumas. La selección argentina de rugby. La responsabilidad y el privilegio de representar al rugby argentino no cambia. Las posibilidades de plasmar el juego que pretende el entrenador, en este contexto, son más complejas, pero no menos deseables. Poner la heladera en la cocina y la cama en el dormitorio no siempre resulta tan sencillo como suena.

Al mismo tiempo, estos tres partidos representan una inmejorable oportunidad de continuar ampliando el plantel y de que los jugadores emergentes demuestren en el escenario lo que insinúan en los ensayos. En esta ocasión, entre los que tomar la oportunidad vale destacar la performance del octavo de Leicester Joaquín Moro, líder en acarreos (14) y en tackles (20).

Del otro lado, el hecho de buscar ganarse un lugar para cuando esté el plantel completo puede generar presión y afectar el rendimiento. Bordoy, no obstante, negó esta posibilidad: “Mientras más competencia interna tengamos, mejora a todos, individual y colectivamente. Que los jugadores que no habían tenido la oportunidad de debutar y que realmente han tenido buenos rendimientos en los últimos dos partidos hace que los jugadores se potencien, que compitan entre ellos, para que cuando vuelvan a sus clubes sepan que tienen que tener buen rendimiento para eventualmente estar en una lista de Pumas. Eso es positivo. Más que haber presión ocurre que fueron muchos los cambios que se hicieron.”

Rodrigo Isgró se escapa a Carter Gordon, en uno de los tantos quiebres que lograron los Pumas; no todos terminaron de la mejor manera DANIEL GOLLAN

Los últimos seis partidos en el historial ante los Wallabies muestra que se alternaron los ganadores. En los últimos ocho hubo cuatro triunfos por lado. En ese lapso, los Pumas consiguieron un par de goleadas holgadas, con récords incluidos. Pero nunca lograron sostener esa superioridad y al partido siguiente volvieron a fallar en esos detalles que marcan la diferencia. “Al César lo que es del César”.