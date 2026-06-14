Así quedó la tabla de campeones de la NBA, tras el título de New York Knicks

El equipo de la Gran Manzana derrotó en la final a San Antonio Spurs y logró su tercer anillo en la historia; Boston Celtics y Los Angeles Lakers, los más ganadores por lejos
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New York Knikcs se coronó campeón de la temporada 2025-2026 de la NBA al derrotar a San Antonio Spurs 4 a 1 en la serie final y volvió a celebrar un título después de 53 años, con el que subió un puesto en la tabla de máximos ganadores de la liga estadounidense.
En el cuarto encuentro el conjunto de la Gran Manzana se impuso 94 a 90 con una soberbia actuación de Jalen Brunson -anotó 45 puntos-, quien recibió el premio del MVP de las Finales y fue el gran artífice de que la franquicia de Manhattan obtenga su tercera estrella después de las conseguidas en 1970 y 1973. El equipo tiene además, seis títulos en la Conferencia Este y uno en la NBA Cup -certamen de media temporada-.
Resultados de las finales de la NBA 2025-2026
- San Antonio Spurs 95-105 New York Knicks.
- San Antonio Spurs 104-105 New York Knicks.
- New York Knicks 111-115 San Antonio Spurs.
- New York Knicks 107-106 San Antonio Spurs.
- San Antonio Spurs 90-94 New York Knicks.
Los Knicks son el octavo campeón diferente en las últimas 10 temporadas y subieron un peldaño en la tabla de máximos ganadores, donde dejaron atrás a Houston Rockets y Milwaukee Bucks y ahora comparten el sexto lugar con Philadelphia 76ers, Detroit Pistons y Miami Heat.
El máximo campeón de la historia de la NBA es Boston Celtics con 18 anillos, el último en la temporada 2023-2024. Con esa coronación, superó a Los Ángeles Lakers con quien desde 2020 compartía el primer puesto con 17 estrellas. El podio lo completa Golden State Warriors con siete títulos. El cuarto lugar es de Chicago Bulls gracias a que dominó la década del 90 con sus seis campeonatos en ocho temporadas (1991, 1992, 1993, 1996, 1997 y 1998) con la influencia de Michael Jordan, Scottie Pippen y Dennis Rodman.
San Antonio Spurs suma cinco torneos de los cuales cuatro de ellos tuvieron como figura al argentino Emanuel Ginóbili. Con la derrota en la definición frente a New York Knicks, la franquicia de Texas no pudo volver a lo más alto de la NBA y, tampoco, alcanzar a los Bulls.
La tabla de campeones de la NBA
- Boston Celtics - 18
- Los Ángeles Lakers - 17
- Golden State Warriors - 7
- Chicago Bulls - 6
- San Antonio Spurs - 5
- Philadelphia 76ers / Detroit Pistons / Miami Heat / New York Knicks - 3
- Houston Rockets / Milwaukee Bucks - 2
- Cleveland Cavaliers / Atlanta Hawks / Washington Wizards / Seattle Supersonics / Portland Trail Blazers / Dallas Mavericks / Baltimore Bullets / Toronto Raptors / Sacramento Kings / Denver Nuggets / Oklahima City Thunder - 1
Últimos 10 campeones de la NBA
- 2025-2026: New York Knicks.
- 2024-2025: Oklahoma City Thunder.
- 2023-2024: Boston Celtics.
- 2022-2023: Denver Nuggets.
- 2021-2022: Golden State Warriors.
- 2020-2021: Milwaukee Bucks.
- 2019-2020: Los Angeles Lakers.
- 2018-2019: Toronto Raptors.
- 2017-2018: Golden State Warriors.
- 2016-2017: Golden State Warriors.
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