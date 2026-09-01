Así quedó la tabla de posiciones de las eliminatorias al Mundial de Básquet 2027, con la selección argentina

Se disputó este lunes la segunda fecha del Grupo F de la segunda etapa de las Eliminatorias al Mundial Qatar 2027 donde la selección argentina de básquetbol perdió frente a Canadá 97 a 92 como visitante en Quebec y descendió un puesto en la tabla de posiciones.

El conjunto nacional, que días atrás había derrotado a Puerto Rico, quedó con un récord de seis triunfos y dos caídas teniendo en cuenta también la primera fase y acumula 14 unidades al igual que Uruguay, que superó a los puertorriqueños en Montevideo 80 a 75. La Celeste escaló al segundo lugar y dejó tercera a la albiceleste porque tiene ventaja en el mano a mano entre sí (se enfrentaron en la instancia inicial con una victoria por lado, pero mejor diferencia de tantos para los charrúas).

El líder absoluto del certamen es Canadá con 16 puntos porque ganó los ocho encuentros que disputó. Bahamas, en tanto, sigue cuarto, pero se le acercó a la Argentina y Uruguay con su triunfo sobre Panamá 100 a 82 y ahora está, con 12 unidades, a solo dos triunfos con cuatro juegos por delante.

En simultáneo, se desarrolla la zona E, donde compiten Estados Unidos, Brasil, República Dominacana, México, Colombia y Chile. En total, hay siete cupos a la cita ecuménica para 12 equipos y los obtienen los tres líderes de cada zona de la segunda etapa más el mejor cuarto entre los dos grupos.

Nicolás Laprovítola brilló con la selección argentina vs. Canadá X @cabboficial

El panorama para la Argentina, a falta de cuatro fechas, es muy alentador y depende de sí mismo para obtener una plaza en la Copa del Mundo. Si bien no podía lograrlo en el partido vs. Canadá aun habiendo ganado, de conseguir un triunfo sobre Bahamas en su próxima presentación quedará muy cerca del mismo porque le sacará tres juegos de ventaja con la misma cantidad por disputarse.

Fixture, resultados y posiciones del Grupo F de las eliminatorias de América al Mundial 2027

Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 1

Argentina 89-75 Puerto Rico.

Uruguay 94-103 Bahamas.

Panamá 66-86 Canadá.

Fecha 2

Canadá 97-92 Argentina.

Uruguay 80-75 Puerto Rico.

Bahamas 100-82 Panamá.

Fecha 3

Uruguay vs. Canadá - Jueves 26 de noviembre.

Argentina vs. Bahamas - Jueves 26 de noviembre.

Canadá vs. Puerto Rico - Jueves 26 de noviembre.

Fecha 4

Puerto Rico vs. Uruguay - Domingo 29 de noviembre.

Argentina vs. Canadá - Domingo 29 de noviembre.

Panamá vs. Bahamas - Domingo 29 de noviembre.

Fecha 5

Canadá vs. Panamá - Viernes 26 de febrero de 2027.

Bahamas vs. Uruguay - Viernes 26 de febrero de 2027.

Puerto Rico vs. Argentina - Viernes 26 de febrero de 2027.

Fecha 6

Canadá vs. Uruguay - Lunes 1° de marzo de 2027.

Bahamas vs. Argentina - Lunes 1° de marzo de 2027.

Puerto Rico vs. Panamá - Lunes 1° de marzo de 2027.

La tabla de posiciones del Grupo F de las eliminatorias al Mundial 2026 FIBA

Para la selección argentina de básquetbol es una obsesión clasificar al Mundial Qatar 2027 porque no estuvo en la edición 2023 y fue un cimbronazo para el país que en 2019 acarició la gloria en China.

La edición venidera es la última oportunidad para jugadores como Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Nicolás Laprovíttola de disputar un certamen de relevancia con la camiseta albiceleste. Además, participar de la cita ecuménica le posibilitaría a la albiceleste competir por las dos plazas de América a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028, con el agregado de que Estados Unidos no estará en al contienda porque será anfitrión del evento. Es decir, en las Eliminatorias de América está en juego gran parte de su futuro para los próximos dos años y, sobre todo, no volver a ‘caerse’ del mapa internacional.