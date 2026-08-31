Antonela Roccuzzo deslumbró en la noche neoyorquina en el US Open: su look y un detalle que sorprendió a todos

Antonela Roccuzzo estuvo presente en el US Open Night, una jornada especial que reúne a celebridades de todo el mundo. En el marco del inicio del US Open, uno de los certámenes más prestigiosos de tenis que se celebra en los Estados Unidos, la modelo deslumbró a los presentes con su look y un detalle sorprendió a todos.

La publicación de Anto Roccuzzo en Instagram

“US Open night”, tituló Roccuzzo que escogió un outfit formal con un pantalón de vestir de color blanco, una remera a tono y una campera deportiva de la marca de las tres tiras. Para coronar su look, llevó consigo una mini cartera de color verde, el detalle que llamó la atención a más de uno.

Antonela Roccuzzo estuvo presente en el US Open night

Dentro de la publicación, que también incluyó dos videos donde se deja entrever todo su glamour, Antonela se cruzó en los pasillos a Angelique Kerber, campeona del US Open en 2016, con quien compartió unos minutos e intercambió algunas palabras.

Antonela junto a Angelique Kerber, campeona del US Open 2016

Sentada en una de las butacas del mítico estadio Arthur Ashe, la empresaria disfrutó de un día distinto en uno de los escenarios más icónicos del tenis mundial.

Sin la compañía de Lionel Messi, quien fue la figura del Inter Miami el pasado fin de semana, y sus tres hijos, Antonela deslumbró a todos, incluso a sus seguidores en Instagram, quienes la felicitaron por su particular estilo.

El look de Anto Roccuzzo en el Us Open

Desde Daniella Semaan, íntima amiga de Antonela, hasta Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, los elogios no pararon de aparecer en la solapa de comentarios para coronar esta aparición en redes sociales.

Mariano Navone dio el batacazo y le ganó a Novak Djokovic

En un partido maratónico que duró 4 horas y 36 minutos, el argentino Mariano Navone venció a Djokovic por 7-6 (7-5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1. Contra todos los pronósticos el número 49 del ranking ATP le ganó a la leyenda que lleva 101 títulos en toda su carrera y así aguarda a su próximo contrincante en el torneo estadounidense.

El encuentro fue frenético, con pasajes de buen juego para Navone, quien aprovechó sus ocasiones y no dejó pasar una oportunidad única de imponerse ante el serbio que decayó su nivel en los últimos dos sets.

Navone recibió la felicitación de Djokovic JULIAN FINNEY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Es la mejor sensación que he tenido en una cancha de tenis. Esta cancha increíble, el escenario más grande. Es una maravilla. Fue muy duro para mí porque estás jugando con el GOAT (el más grande de la historia). No es algo que suceda todos los días. Estoy muy feliz. No sé ni qué decir. Para mí, enfrentarlo acá, ya era un sueño cumplido”, expresó el oriundo de 9 de Julio, de 25 años.

Agenda del lunes: qué argentinos juegan hoy en US Open

Cuatro tenistas argentinos verán acción este lunes en el torneo estadounidense. Sebastián Báez comenzará su participación contra el local Nakashima; Marco Trungelliti hará lo propio contra el chino Shang Juncheng.

Luego, en el último turno de la jornada, Facundo Díaz enfrentará al francés Quentin Halys y Román Andrés Burruchaga se medirá ante el favorito Karen Khachanov.