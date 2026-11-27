Se disputó este jueves la tercera fecha de la segunda etapa de las Eliminatorias al Mundial Qatar 2027 en la que la selección argentina vapuleó a Bahamas 102 a 65 en el Espacio DAM de Zárate y quedó a un paso de obtener la clasificación y volver a jugar una cita ecuménica después de ocho años.

La albiceleste tuvo varios puntos altos y, de hecho, cinco jugadores terminaron con doble dígito en puntos. El más destacado fue Gonzalo Corbalán con 20 puntos seguido de Alex Negrete con 15. Juani Marcos sumó 14 y 4 asistencias, 3 rebotes y 2 robos; Juan Pablo Vaulet terminó con 13 unidades y 9 rebotes; y Nicolás Laprovittola con 10 tantos y 5 asistencias.

Algo muy importante es que la Argentina le sacó tres triunfos de ventaja a su rival de turno con la misma cantidad de partidos por delante. En el peor de los casos, es decir todas caídas argentinas en lo que viene y todas alegrías bahameñas, la posición final se definiría a partir de los partidos entre sí y la albiceleste tiene un dividendo muy importante a su favor.

Con el triunfo, el combinado nacional quedó con un récord de siete triunfos y dos derrotas teniendo en cuenta también la primera fase y se mantiene tercero en la tabla de posiciones por detrás de Uruguay, que en el otro duelo de la zona le ganó a Canadá 84 a 78. La Celeste está segunda porque tiene ventaja en el mano a mano entre sí (se enfrentaron en la instancia inicial con una victoria por lado, pero mejor diferencia de tantos para los charrúas). Los norteamericanos, más allá de la caída, se clasificaron a la Copa del Mundo a partir de la derrota de Bahamas.

El próximo compromiso de la selección argentina será el domingo 29 de noviembre frente a Canadá por la cuarta fecha con la certeza de que un triunfo lo clasifica a la Copa del Mundo 2027.

Fixture, resultados y posiciones del Grupo F de las eliminatorias de América al Mundial 2027

Fecha 1

Argentina 89-75 Puerto Rico.

Uruguay 94-103 Bahamas.

Panamá 66-86 Canadá.

Fecha 2

Canadá 97-92 Argentina.

Uruguay 80-75 Puerto Rico.

Bahamas 100-82 Panamá.

Fecha 3 - Jueves 26 de noviembre

Uruguay 84-78 Canadá.

Argentina 102-65 Bahamas

Panamá vs. Puerto Rico.

Fecha 4 - Domingo 29 de noviembre

21.10: Puerto Rico vs. Uruguay.

18.10: Argentina vs. Canadá (TyC Sports y DSports).

10.10: Panamá vs. Bahamas.

Fecha 5 - Viernes 26 de febrero de 2027

Canadá vs. Panamá.

Bahamas vs. Uruguay.

Puerto Rico vs. Argentina.

Fecha 6 - Lunes 1° de marzo de 2027

Canadá vs. Uruguay.

Bahamas vs. Argentina.

Puerto Rico vs. Panamá.

La tabla de posiciones del Grupo F de las Eliminatorias, con la selección argentina FIBA Américas

Participar de la cita ecuménica venidera le posibilitaría a la albiceleste competir por las dos plazas de América a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028, con el agregado de que Estados Unidos no estará en esa pelea porque ya está clasificado como anfitrión.

Es decir, en las Eliminatorias está en juego gran parte del futuro del básquetbol argentino para los próximos dos años y, sobre todo, no volver a ‘caerse’ del mapa internacional como ya le ocurrió en 2023. El panorama es muy alentador y, mucho más, tras el gran triunfo sobre Bahamas.